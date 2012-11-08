IBM Tivoli - Micromuse Netcool

«Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli о создании автоматизированной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе продуктовой линейки IBM Tivoli в консалтинговом центре «Группы ГАЗ», который оказывает предприятиям компании информац

BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool ападном филиале компании «МегаФон». Решение, выполненное на базе последних версий ПО из линейки IBM Tivoli Netcool, охватывает дата-центр «Петерстар», вошедший в состав «МегаФона» после слияния

BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента» осуществлена поставка высокотехнологичного решения по резервированию данных бизнес-систем на основе IBM Tivoli Storage Manager, включая комплекты по модернизации систем хранения IBM Storage Sys

«Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli й, включая продукты Microsoft, специалисты «Красноярской ГЭС» остановили свой выбор на решениях IBM Tivoli. Основными целями при создании системы были: повышение управляемости ИТ-инфраструктуры

«Средневолжская газовая компания» внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring орация IBM объявила о завершении проекта по внедрению системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring в «Средневолжской газовой компании» (СВГК). Ожидается, что реализация проек

ЮТК будет осуществлять мониторинг услуг с помощью IBM Tivoli Netcool С марта 2010 г. мониторинг услуг ЮТК будет осуществляться на базе IBM Tivoli Netcool. Система мониторинга IBM Tivoli Netcool - это мощный инструмент кон

Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы on Server v4.1, WebSphere Business Events v6.2.1 for z/OS; а также ПО для управления ИТ-сервисами - Tivoli Omegamon, Tivoli Security Management for z/OS, Tivoli Key Lifecycle Mana

Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus р» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может использоваться совместно с ним. Успешная сертификация указывает на то,

Nortel + IBM: новое решение по поддержке гарантированного качества услуг ешения по обеспечению гарантированного качества сервиса, сочетающего в себе программный продукт IBM Tivoli Netcool Carrier VoIP Manager и пакет услуг Nortel в области организации и интеграции с

IBM приобретает Encentuate и открывает Security Software Laboratory ия Encentuate ориентированы на корпоративных клиентов. Encentuate, как планируется, войдет в группу Tivoli подразделения IBM Software Group. Финансовые подробности сделки не разглашаются. IBM с

IBM поможет телеком-операторам оптимизировать IP-сервисы: новое ПО частных IP-сетей (IP-VPN). Новые предложения IBM представляют собой модифицированные версии ПО IBM Tivoli Netcool Service Quality Manager, оптимизированные для одного определенного сервиса (на

Новый Tivoli Storage Manager от IBM: эффективная защита данных уктивность работы персонала, готовность приложений, информационную безопасность и защиту данных. ПО Tivoli Storage Manager (TSM) версии 5.5 предлагает целый ряд новых функций и возможностей, ра

«ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности ии проекта по созданию системы информационной безопасности компании “ВымпелКом” на базе решения IBM Tivoli Identity Manager. Сеть »Билайн» покрывает 11 временных зон страны. Число сотрудников к

Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик" ва управления ИТ-инфраструктурой. Решение реализовано на основе программных продуктов семейства IBM Tivoli. Inline Technologies провела полный комплекс работ по поставке и внедрению необходимых

IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами онтроля и управления ИТ-сервисами (IT Service Management, ITSM). Бесплатный программный продукт IBM Tivoli Unified Process (ITUP) представляет собой наиболее полное описание процессов ITSM, осн

Победа IBM в тендере ПФР была предопределена? словий тендерной документации на требования к ПО, устанавливаемому на рабочие станции, значилось ПО Tivoli Configuration Manager — продукт IBM. Напомним, что данный пакет состоит из различных к

IBM: новый софтверный пакет управления сервисами IBM представила новый софтверный пакет управления сервисами Tivoli. Он создан на базе разработок недавно приобретенных компаний MRO Software, Micromuse,

IBM представила Tivoli Provisioning Manager Корпорация IBM представила новый продукт Tivoli Provisioning Manager, который оптимизирует процедуру установки и обновления программно

IBM: новое ПО для автоматизации ИТ-процессов ия новых выпусков и исправлений программного обеспечения. Представленные продукты – база данных IBM Tivoli Change and Configuration Management Database и три разновидности программного инструме

IBM выпустила пакет автодиагностики три программных продукта для автоматической диагностики и устранения проблем. Они войдут в решение Tivoli, предназначенное для мониторинга производительности бизнес-систем. IBM Tivoli C

NVision SMAP: новая OSS/BSS-система рынок специализированного приложения NVision SMAP, предназначенного для работы в составе Micromuse Netcool - интегрированной системы управления крупными сетями и ИТ-инфраструктурой. Данное при

Micromuse расширила решение Netcool for Security Management авления качеством бизнеса и предоставления услуг в режиме реального времени, расширила свое решение Netcool for Security Management. Решение интегрировано с Vulnerability Feed от TruSecure. Нов

Micromuse и InfoVista объединили силы и поставки решения InfoVista в области контроля производительности, представленных серией продуктов Netcool/Vista. Решения серии Netcool/VistaInsight, которые предлагаются в составе лини

Micromuse получила сертификат BS 7799 на ПО Netcool Корпорация Micromuse получила сертификат о соответствии требованиям BS 7799 (British Standards 7799) на решения Netcool. Сертификат управления информационной безопасностью (Information Security Management) BS 7799 выдан независимым сертификационным обществом Det Norske Veritas. Сертификат разработан как

Micromuse: новая версия Netcool/Impact Компания Micromuse выпустила новую версию системы для корреляции и анализа данных - Netcool/Impact 3. ПО Netcool/Impact предназначено для анализа воздействия информационн

Micromuse выпустила версию 3.0 приложения Netcool/Impact объявила о выпуске новой версии одной из известных на рынке систем для корреляции и анализа данных Netcool/Impact 3.0. Версия 3 программного продукта значительно расширяет возможности Netco

Micromuse внедрил новые функции в Netcool/Realtime Active Dashboards Американская компания Micromuse объявила о выпуске новой версии программного продукта Netcool/Realtime Active Dashboards 2.0, предназначенного для работы с информацией и комплексн

Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision й для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-ан

IBM включила в Tivoli систему биометрического контроля доступа ти Computer Security Institute (CSI). Союз позволит конечным пользователям расширить возможности ПО Tivoli для управления идентификацией физико-биометрическими средствами опознавания. Благодаря

IBM представляет новые продукты Tivoli Software для управления идентичностью и хранением данных IBM объявила новые программные продукты Tivoli, предназначенные для того, чтобы помочь заказчикам автоматизировать управление IT-инфр

В учебном и демонстрационном центре Tivoli прошел "День открытых дверей" пания "Авикомп Сервисез" провела в Москве "День открытых дверей учебного и демонстрационного центра Tivoli". Мероприятие собрало менеджеров и IT-специалистов заказчиков и компаний, участвующих

CompuTel откроет учебный центр по продуктам IBM Tivoli Tel подписала контракт с IBM, получив право проводить курсы обучения по продуктам и технологиям IBM Tivoli. CompuTel получила статус Авторизованного учебного центра по программному обеспечению

SSL-акселератор Rainbow CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready" безопасности транзакций, сообщает, что разработка SSL-акселератор CryptoSwift получила сертификат "Tivoli-Ready". Напомним, IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по

SSL-акселератор CryptoSwift от Rainbow получил сертификат "Tivoli-Ready" й, сообщила, что ее разработка - SSL-акселератор CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready". IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по обеспечению контроля доступа в прило

IBM выпустила бесплатный программный продукт для управления конфиденциальностью в корпоративном масштабе ионных требований, а также стандартизировать вопросы конфиденциальности в масштабе предприятия. IBM Tivoli Privacy Wizard - это первый продукт развития широкомасштабной инициативы, направленной

DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli Компания IBM объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией DNA Trading по программным продуктам Tivoli. В рамках данного соглашения DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli. С подписанием нового соглашения, область деятельности DNA Trading ра

IBM обновила линейку продуктов серии Tivoli Компания IBM объявила более 30 новых, усовершенствованных программных продуктов Tivoli и изложила свою стратегию. Новое направление, выбранное Tivoli, позволяет компа

"Авикомп Сервисез": первый в России Tivoli Advanced Partner Компания Tivoli Systems, являющаяся подразделением IBM, объявила, что за успехи, достигнутые в деле пр