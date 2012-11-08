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IBM Tivoli Micromuse Netcool

IBM Tivoli - Micromuse Netcool

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.11.2012 «Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli

о создании автоматизированной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе продуктовой линейки IBM Tivoli в консалтинговом центре «Группы ГАЗ», который оказывает предприятиям компании информац
26.03.2012 BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool

ападном филиале компании «МегаФон». Решение, выполненное на базе последних версий ПО из линейки IBM Tivoli Netcool, охватывает дата-центр «Петерстар», вошедший в состав «МегаФона» после слияния
15.11.2011 BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»

осуществлена поставка высокотехнологичного решения по резервированию данных бизнес-систем на основе IBM Tivoli Storage Manager, включая комплекты по модернизации систем хранения IBM Storage Sys
10.10.2011 «Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli

й, включая продукты Microsoft, специалисты «Красноярской ГЭС» остановили свой выбор на решениях IBM Tivoli. Основными целями при создании системы были: повышение управляемости ИТ-инфраструктуры
14.03.2011 «Средневолжская газовая компания» внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring

орация IBM объявила о завершении проекта по внедрению системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring в «Средневолжской газовой компании» (СВГК). Ожидается, что реализация проек
26.02.2010 ЮТК будет осуществлять мониторинг услуг с помощью IBM Tivoli Netcool

С марта 2010 г. мониторинг услуг ЮТК будет осуществляться на базе IBM Tivoli Netcool. Система мониторинга IBM Tivoli Netcool - это мощный инструмент кон
26.06.2009 Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы

on Server v4.1, WebSphere Business Events v6.2.1 for z/OS; а также ПО для управления ИТ-сервисами - Tivoli Omegamon, Tivoli Security Management for z/OS, Tivoli Key Lifecycle Mana
26.06.2008 Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus

р» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может использоваться совместно с ним. Успешная сертификация указывает на то,
20.05.2008 Nortel + IBM: новое решение по поддержке гарантированного качества услуг

ешения по обеспечению гарантированного качества сервиса, сочетающего в себе программный продукт IBM Tivoli Netcool Carrier VoIP Manager и пакет услуг Nortel в области организации и интеграции с
17.03.2008 IBM приобретает Encentuate и открывает Security Software Laboratory

ия Encentuate ориентированы на корпоративных клиентов. Encentuate, как планируется, войдет в группу Tivoli подразделения IBM Software Group. Финансовые подробности сделки не разглашаются. IBM с
14.02.2008 IBM поможет телеком-операторам оптимизировать IP-сервисы: новое ПО

частных IP-сетей (IP-VPN). Новые предложения IBM представляют собой модифицированные версии ПО IBM Tivoli Netcool Service Quality Manager, оптимизированные для одного определенного сервиса (на
22.11.2007 Новый Tivoli Storage Manager от IBM: эффективная защита данных

уктивность работы персонала, готовность приложений, информационную безопасность и защиту данных. ПО Tivoli Storage Manager (TSM) версии 5.5 предлагает целый ряд новых функций и возможностей, ра
16.10.2007 «ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности

ии проекта по созданию системы информационной безопасности компании “ВымпелКом” на базе решения IBM Tivoli Identity Manager. Сеть »Билайн» покрывает 11 временных зон страны. Число сотрудников к
29.05.2007 Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик"

ва управления ИТ-инфраструктурой. Решение реализовано на основе программных продуктов семейства IBM Tivoli. Inline Technologies провела полный комплекс работ по поставке и внедрению необходимых
17.04.2007 IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами

онтроля и управления ИТ-сервисами (IT Service Management, ITSM). Бесплатный программный продукт IBM Tivoli Unified Process (ITUP) представляет собой наиболее полное описание процессов ITSM, осн
08.12.2006 Победа IBM в тендере ПФР была предопределена?

словий тендерной документации на требования к ПО, устанавливаемому на рабочие станции, значилось ПО Tivoli Configuration Manager — продукт IBM. Напомним, что данный пакет состоит из различных к
10.10.2006 IBM: новый софтверный пакет управления сервисами

IBM представила новый софтверный пакет управления сервисами Tivoli. Он создан на базе разработок недавно приобретенных компаний MRO Software, Micromuse,

12.09.2006 IBM представила Tivoli Provisioning Manager

Корпорация IBM представила новый продукт Tivoli Provisioning Manager, который оптимизирует процедуру установки и обновления программно
30.05.2006 IBM: новое ПО для автоматизации ИТ-процессов

ия новых выпусков и исправлений программного обеспечения. Представленные продукты – база данных IBM Tivoli Change and Configuration Management Database и три разновидности программного инструме
05.12.2005 IBM выпустила пакет автодиагностики

три программных продукта для автоматической диагностики и устранения проблем. Они войдут в решение Tivoli, предназначенное для мониторинга производительности бизнес-систем. IBM Tivoli C
08.11.2005 NVision SMAP: новая OSS/BSS-система

рынок специализированного приложения NVision SMAP, предназначенного для работы в составе Micromuse Netcool - интегрированной системы управления крупными сетями и ИТ-инфраструктурой. Данное при
21.10.2004 Micromuse расширила решение Netcool for Security Management

авления качеством бизнеса и предоставления услуг в режиме реального времени, расширила свое решение Netcool for Security Management. Решение интегрировано с Vulnerability Feed от TruSecure. Нов
15.10.2004 Micromuse и InfoVista объединили силы

и поставки решения InfoVista в области контроля производительности, представленных серией продуктов Netcool/Vista. Решения серии Netcool/VistaInsight, которые предлагаются в составе лини
27.09.2004 Micromuse получила сертификат BS 7799 на ПО Netcool

Корпорация Micromuse получила сертификат о соответствии требованиям BS 7799 (British Standards 7799) на решения Netcool. Сертификат управления информационной безопасностью (Information Security Management) BS 7799 выдан независимым сертификационным обществом Det Norske Veritas. Сертификат разработан как

20.08.2004 Micromuse: новая версия Netcool/Impact

Компания Micromuse выпустила новую версию системы для корреляции и анализа данных - Netcool/Impact 3. ПО Netcool/Impact предназначено для анализа воздействия информационн
19.08.2004 Micromuse выпустила версию 3.0 приложения Netcool/Impact

объявила о выпуске новой версии одной из известных на рынке систем для корреляции и анализа данных Netcool/Impact 3.0. Версия 3 программного продукта значительно расширяет возможности Netco
21.07.2004 Micromuse внедрил новые функции в Netcool/Realtime Active Dashboards

Американская компания Micromuse объявила о выпуске новой версии программного продукта Netcool/Realtime Active Dashboards 2.0, предназначенного для работы с информацией и комплексн
21.04.2004 Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision

й для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-ан
13.11.2002 IBM включила в Tivoli систему биометрического контроля доступа

ти Computer Security Institute (CSI). Союз позволит конечным пользователям расширить возможности ПО Tivoli для управления идентификацией физико-биометрическими средствами опознавания. Благодаря
10.10.2002 IBM представляет новые продукты Tivoli Software для управления идентичностью и хранением данных

IBM объявила новые программные продукты Tivoli, предназначенные для того, чтобы помочь заказчикам автоматизировать управление IT-инфр
07.08.2002 В учебном и демонстрационном центре Tivoli прошел "День открытых дверей"

пания "Авикомп Сервисез" провела в Москве "День открытых дверей учебного и демонстрационного центра Tivoli". Мероприятие собрало менеджеров и IT-специалистов заказчиков и компаний, участвующих

20.06.2002 CompuTel откроет учебный центр по продуктам IBM Tivoli

Tel подписала контракт с IBM, получив право проводить курсы обучения по продуктам и технологиям IBM Tivoli. CompuTel получила статус Авторизованного учебного центра по программному обеспечению

11.06.2002 SSL-акселератор Rainbow CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready"

безопасности транзакций, сообщает, что разработка SSL-акселератор CryptoSwift получила сертификат "Tivoli-Ready". Напомним, IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по

11.06.2002 SSL-акселератор CryptoSwift от Rainbow получил сертификат "Tivoli-Ready"

й, сообщила, что ее разработка - SSL-акселератор CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready". IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по обеспечению контроля доступа в прило
23.05.2002 "АвиКомп Сервисез" откроет учебный центр по продуктам Tivoli
12.04.2002 IBM выпустила бесплатный программный продукт для управления конфиденциальностью в корпоративном масштабе

ионных требований, а также стандартизировать вопросы конфиденциальности в масштабе предприятия. IBM Tivoli Privacy Wizard - это первый продукт развития широкомасштабной инициативы, направленной
11.04.2002 DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli

Компания IBM объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией DNA Trading по программным продуктам Tivoli. В рамках данного соглашения DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli. С подписанием нового соглашения, область деятельности DNA Trading ра
11.04.2002 IBM обновила линейку продуктов серии Tivoli

Компания IBM объявила более 30 новых, усовершенствованных программных продуктов Tivoli и изложила свою стратегию. Новое направление, выбранное Tivoli, позволяет компа
19.07.2001 "Авикомп Сервисез": первый в России Tivoli Advanced Partner

Компания Tivoli Systems, являющаяся подразделением IBM, объявила, что за успехи, достигнутые в деле пр
31.05.1999 ATL Products объявила о совместимости своих систем DLTtape с Tivoli Storage Management

Products объявила, что ее семейство автоматизированных библиотечных систем DLTtape совместимо с ПО Tivoli Storage Management.

Публикаций - 313, упоминаний - 621

IBM Tivoli и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9675 235
Microsoft Corporation 25685 33
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 30
HP Inc. 5868 25
Oracle Corporation 7052 24
IBM - Micromuse 42 23
Cisco Systems 5350 21
Broadcom - VMware 2592 18
SAP SE 5574 16
Intel Corporation 12770 14
HP - Hewlett-Packard 3662 11
IBM Global Services 129 10
Dell EMC 5164 10
CA Technologies - Computer Associates 391 10
IBM Global Technology Services 39 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Крок - Croc 1955 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 8
OpenText - Micro Focus - Novell 879 8
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 7
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 7
МегаФон 10588 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 7
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 7
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 7
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 6
IBM Global Financing 30 6
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 6
Cisco Systems - Splunk 77 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 5
Открытые технологии 730 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 5
Siemens AG - Siemens Group 2663 4
Commvault 186 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 4
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1409 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2387 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 4
Meta Group 54 3
Северсталь ПАО - Severstal 617 3
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 2
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 2
РЖД - Российские железные дороги 2081 2
Почта России ПАО 2337 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 136 2
Альфа-Банк 1965 2
Транснефть 335 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Белый Ветер 365 2
Enron - Enrongate 122 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Аэрогеология НПП ФГУ 1 1
ABN AMRO 99 1
Цезарь Сателлит 43 1
Prudential Securities 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
IBM Global Venture Capital Group 5 1
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
Грандкосметик - Гранд Косметик 1 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Ренова - Энергопром Менеджмент 4 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 65 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1698 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5922 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1670 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 281 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Wireless Ukraine - Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных 3 1
ACFE - Association of Certified Fraud Examiners 3 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
Eclipse Foundation 26 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12059 34
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 12
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2432 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8136 11
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 70
IBM DB2 396 54
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 48
Linux OS 11411 38
Microsoft Windows 16777 31
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 24
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 22
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IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 18
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 356 15
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 13
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 13
IBM Maximo Asset Management 58 12
Microsoft Windows 2000 8678 11
IBM System eServer BladeCenter 118 10
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 10
IBM Storage - IBM DS servers 61 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5621 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1646 9
IBM Storage - IBM System Storage 46 9
Broadcom - СА Unicenter 47 8
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1832 8
Microsoft Windows NT 889 8
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 7
Oracle Java - язык программирования 3449 7
CA Technologies - Computer Associates - CA BrightStor ARCserve - CA BrightStor Portal - CA BrightStor SRM 29 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 6
Red Hat Linux 205 6
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 438 6
IBM Storage - IBM Storwize 43 6
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 6
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 5
Google Android 15140 5
Intel x86 - архитектура процессора 2138 5
IBM FileNet 136 5
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 364 5
Zollar Al - Золлар Эл 5 4
Чижов Владимир 4 4
Коротков Андрей 87 3
Корнильев Кирилл 65 3
Безкоровайный Денис 16 3
Ковалев Виктор 40 2
Ганюшкин Николай 18 2
Новицкий Сергей 25 2
Липкин Валерий 8 2
Гаранкин Олег 7 2
Дубовицкий Юрий 8 2
Кутехов Сергей 6 2
Русских Тимофей 11 2
Корюкин Александр 2 2
Скудин Иван 3 2
Панкратов Илья 8 2
Ионов Михаил 3 2
Корзакова Наталья 2 2
LeBlanc Robert - Леблан Роберт 9 2
Шеховцов Юрий 34 2
Захаренко Максим 56 2
Заржецкий Александр 37 2
Игнатов Сергей 79 2
Киреев Иван 40 2
Широкий Денис 20 2
Исаак Мостов 9 2
Штернлиб Теймур 27 2
Медов Андрей 6 2
Шароглазов Арсений 5 2
Лосев Сергей 46 2
Яшин Валерий 80 1
Мамыкин Владимир 44 1
Геклер Алена 30 1
Гребнев Егор 41 1
Николаева Наталья 21 1
Краснов Федор 11 1
Савельев Дмитрий 10 1
Малахов Виктор 4 1
Соболев Олег 3 1
Антич Антон 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 26
Европа 24899 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 11
Германия - Федеративная Республика 13146 9
Азия - Азиатский регион 5885 8
Украина 7903 8
Казахстан - Республика 5995 6
Канада 5057 6
Африка - Африканский регион 3630 6
Ближний Восток 3134 6
США - Калифорния 4807 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 4
Япония 13752 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Америка Южная 884 4
Франция - Французская Республика 8135 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3324 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 3
Европа Восточная 3137 3
Америка - Американский регион 2204 3
США - Массачусетс 517 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 2
Швеция - Королевство 3769 2
Польша - Республика 2026 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 2
Израиль 2846 2
США - Нью-Йорк 3173 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1899 2
Дания - Копенгаген 155 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Германия - Штутгарт 70 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 33
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15837 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7700 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6525 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7312 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6655 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3673 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 10
Аудит - аудиторский услуги 3382 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5870 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5610 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8016 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 8
Энергетика - Energy - Energetically 5783 7
Логистика сбытовая - Сбыт 2549 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2727 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8719 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2836 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1563 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 4
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6073 8
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Forbes - Форбс 978 2
Computer Weekly 376 2
VNUNet.com 214 2
Открытые системы ИД 176 1
Dow Jones Business News 88 1
allNetDevices 160 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 1
IDG - International Data Group 116 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Fortune 211 1
Мобильные системы 118 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Vnunet 224 1
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CSI - Computer Security Institute 15 2
Forrester Research 832 2
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Gartner - Meta Group 8 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 10 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
IBM Academic Initiative 4 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 47 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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