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IBM Tivoli Micromuse Netcool
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.11.2012
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«Группа ГАЗ» внедрила систему мониторинга на базе IBM Tivoli
о создании автоматизированной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе продуктовой линейки IBM Tivoli в консалтинговом центре «Группы ГАЗ», который оказывает предприятиям компании информац
|26.03.2012
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BCC Group модернизировала мониторинг ИТ-систем в Северо-Западном филиале «МегаФона» на базе IBM Tivoli Netcool
ападном филиале компании «МегаФон». Решение, выполненное на базе последних версий ПО из линейки IBM Tivoli Netcool, охватывает дата-центр «Петерстар», вошедший в состав «МегаФона» после слияния
|15.11.2011
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BCC Group поставила решение IBM Tivoli Storage Manager в дата-центр торговой сети «Лента»
осуществлена поставка высокотехнологичного решения по резервированию данных бизнес-систем на основе IBM Tivoli Storage Manager, включая комплекты по модернизации систем хранения IBM Storage Sys
|10.10.2011
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«Красноярская ГЭС» внедрила систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой на базе IBM Tivoli
й, включая продукты Microsoft, специалисты «Красноярской ГЭС» остановили свой выбор на решениях IBM Tivoli. Основными целями при создании системы были: повышение управляемости ИТ-инфраструктуры
|14.03.2011
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«Средневолжская газовая компания» внедрила систему мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring
орация IBM объявила о завершении проекта по внедрению системы мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе Tivoli Monitoring в «Средневолжской газовой компании» (СВГК). Ожидается, что реализация проек
|26.02.2010
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ЮТК будет осуществлять мониторинг услуг с помощью IBM Tivoli Netcool
С марта 2010 г. мониторинг услуг ЮТК будет осуществляться на базе IBM Tivoli Netcool. Система мониторинга IBM Tivoli Netcool - это мощный инструмент кон
|26.06.2009
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Новое ПО IBM для System z поможет сократить ИТ-расходы
on Server v4.1, WebSphere Business Events v6.2.1 for z/OS; а также ПО для управления ИТ-сервисами - Tivoli Omegamon, Tivoli Security Management for z/OS, Tivoli Key Lifecycle Mana
|26.06.2008
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Система RADview-EMS интегрирована в ПО Tivoli Netcool/OMNIbus
р» и разработанная компанией RAD Data Communications, прошла сертификацию на совместимость с ПО IBM Tivoli, и теперь может использоваться совместно с ним. Успешная сертификация указывает на то,
|20.05.2008
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Nortel + IBM: новое решение по поддержке гарантированного качества услуг
ешения по обеспечению гарантированного качества сервиса, сочетающего в себе программный продукт IBM Tivoli Netcool Carrier VoIP Manager и пакет услуг Nortel в области организации и интеграции с
|17.03.2008
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IBM приобретает Encentuate и открывает Security Software Laboratory
ия Encentuate ориентированы на корпоративных клиентов. Encentuate, как планируется, войдет в группу Tivoli подразделения IBM Software Group. Финансовые подробности сделки не разглашаются. IBM с
|14.02.2008
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IBM поможет телеком-операторам оптимизировать IP-сервисы: новое ПО
частных IP-сетей (IP-VPN). Новые предложения IBM представляют собой модифицированные версии ПО IBM Tivoli Netcool Service Quality Manager, оптимизированные для одного определенного сервиса (на
|22.11.2007
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Новый Tivoli Storage Manager от IBM: эффективная защита данных
уктивность работы персонала, готовность приложений, информационную безопасность и защиту данных. ПО Tivoli Storage Manager (TSM) версии 5.5 предлагает целый ряд новых функций и возможностей, ра
|16.10.2007
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«ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности
ии проекта по созданию системы информационной безопасности компании “ВымпелКом” на базе решения IBM Tivoli Identity Manager. Сеть »Билайн» покрывает 11 временных зон страны. Число сотрудников к
|29.05.2007
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Inline Technologies повысит управляемость инфраструктуры "Каустик"
ва управления ИТ-инфраструктурой. Решение реализовано на основе программных продуктов семейства IBM Tivoli. Inline Technologies провела полный комплекс работ по поставке и внедрению необходимых
|17.04.2007
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IBM предложила свободно распространяемое ПО для управления сервисами
онтроля и управления ИТ-сервисами (IT Service Management, ITSM). Бесплатный программный продукт IBM Tivoli Unified Process (ITUP) представляет собой наиболее полное описание процессов ITSM, осн
|08.12.2006
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Победа IBM в тендере ПФР была предопределена?
словий тендерной документации на требования к ПО, устанавливаемому на рабочие станции, значилось ПО Tivoli Configuration Manager — продукт IBM. Напомним, что данный пакет состоит из различных к
|10.10.2006
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IBM: новый софтверный пакет управления сервисами
IBM представила новый софтверный пакет управления сервисами Tivoli. Он создан на базе разработок недавно приобретенных компаний MRO Software, Micromuse,
|12.09.2006
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IBM представила Tivoli Provisioning Manager
Корпорация IBM представила новый продукт Tivoli Provisioning Manager, который оптимизирует процедуру установки и обновления программно
|30.05.2006
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IBM: новое ПО для автоматизации ИТ-процессов
ия новых выпусков и исправлений программного обеспечения. Представленные продукты – база данных IBM Tivoli Change and Configuration Management Database и три разновидности программного инструме
|05.12.2005
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IBM выпустила пакет автодиагностики
три программных продукта для автоматической диагностики и устранения проблем. Они войдут в решение Tivoli, предназначенное для мониторинга производительности бизнес-систем. IBM Tivoli C
|08.11.2005
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NVision SMAP: новая OSS/BSS-система
рынок специализированного приложения NVision SMAP, предназначенного для работы в составе Micromuse Netcool - интегрированной системы управления крупными сетями и ИТ-инфраструктурой. Данное при
|21.10.2004
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Micromuse расширила решение Netcool for Security Management
авления качеством бизнеса и предоставления услуг в режиме реального времени, расширила свое решение Netcool for Security Management. Решение интегрировано с Vulnerability Feed от TruSecure. Нов
|15.10.2004
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Micromuse и InfoVista объединили силы
и поставки решения InfoVista в области контроля производительности, представленных серией продуктов Netcool/Vista. Решения серии Netcool/VistaInsight, которые предлагаются в составе лини
|27.09.2004
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Micromuse получила сертификат BS 7799 на ПО Netcool
Корпорация Micromuse получила сертификат о соответствии требованиям BS 7799 (British Standards 7799) на решения Netcool. Сертификат управления информационной безопасностью (Information Security Management) BS 7799 выдан независимым сертификационным обществом Det Norske Veritas. Сертификат разработан как
|20.08.2004
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Micromuse: новая версия Netcool/Impact
Компания Micromuse выпустила новую версию системы для корреляции и анализа данных - Netcool/Impact 3. ПО Netcool/Impact предназначено для анализа воздействия информационн
|19.08.2004
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Micromuse выпустила версию 3.0 приложения Netcool/Impact
объявила о выпуске новой версии одной из известных на рынке систем для корреляции и анализа данных Netcool/Impact 3.0. Версия 3 программного продукта значительно расширяет возможности Netco
|21.07.2004
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Micromuse внедрил новые функции в Netcool/Realtime Active Dashboards
Американская компания Micromuse объявила о выпуске новой версии программного продукта Netcool/Realtime Active Dashboards 2.0, предназначенного для работы с информацией и комплексн
|21.04.2004
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Micromuse выпустил новую версию Netcool/Precision
й для систем поддержки операций и обеспечения услуг, объявила о выпуске новой версии 3.4 приложения Netcool/Precision для автоматического обнаружения сетевых устройств, топологического и RCA-ан
|13.11.2002
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IBM включила в Tivoli систему биометрического контроля доступа
ти Computer Security Institute (CSI). Союз позволит конечным пользователям расширить возможности ПО Tivoli для управления идентификацией физико-биометрическими средствами опознавания. Благодаря
|10.10.2002
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IBM представляет новые продукты Tivoli Software для управления идентичностью и хранением данных
IBM объявила новые программные продукты Tivoli, предназначенные для того, чтобы помочь заказчикам автоматизировать управление IT-инфр
|07.08.2002
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В учебном и демонстрационном центре Tivoli прошел "День открытых дверей"
пания "Авикомп Сервисез" провела в Москве "День открытых дверей учебного и демонстрационного центра Tivoli". Мероприятие собрало менеджеров и IT-специалистов заказчиков и компаний, участвующих
|20.06.2002
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CompuTel откроет учебный центр по продуктам IBM Tivoli
Tel подписала контракт с IBM, получив право проводить курсы обучения по продуктам и технологиям IBM Tivoli. CompuTel получила статус Авторизованного учебного центра по программному обеспечению
|11.06.2002
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SSL-акселератор Rainbow CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready"
безопасности транзакций, сообщает, что разработка SSL-акселератор CryptoSwift получила сертификат "Tivoli-Ready". Напомним, IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по
|11.06.2002
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SSL-акселератор CryptoSwift от Rainbow получил сертификат "Tivoli-Ready"
й, сообщила, что ее разработка - SSL-акселератор CryptoSwift получил сертификат "Tivoli-Ready". IBM Tivoli Access Manager for eBusiness является решением по обеспечению контроля доступа в прило
|23.05.2002
|"АвиКомп Сервисез" откроет учебный центр по продуктам Tivoli
|12.04.2002
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IBM выпустила бесплатный программный продукт для управления конфиденциальностью в корпоративном масштабе
ионных требований, а также стандартизировать вопросы конфиденциальности в масштабе предприятия. IBM Tivoli Privacy Wizard - это первый продукт развития широкомасштабной инициативы, направленной
|11.04.2002
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DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli
Компания IBM объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией DNA Trading по программным продуктам Tivoli. В рамках данного соглашения DNA Trading стала официальным дистрибьютором IBM по программным продуктам Tivoli. С подписанием нового соглашения, область деятельности DNA Trading ра
|11.04.2002
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IBM обновила линейку продуктов серии Tivoli
Компания IBM объявила более 30 новых, усовершенствованных программных продуктов Tivoli и изложила свою стратегию. Новое направление, выбранное Tivoli, позволяет компа
|19.07.2001
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"Авикомп Сервисез": первый в России Tivoli Advanced Partner
Компания Tivoli Systems, являющаяся подразделением IBM, объявила, что за успехи, достигнутые в деле пр
|31.05.1999
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ATL Products объявила о совместимости своих систем DLTtape с Tivoli Storage Management
Products объявила, что ее семейство автоматизированных библиотечных систем DLTtape совместимо с ПО Tivoli Storage Management.
IBM Tivoli и организации, системы, технологии, персоны:
|Zollar Al - Золлар Эл 5 4
|Чижов Владимир 4 4
|Коротков Андрей 87 3
|Корнильев Кирилл 65 3
|Безкоровайный Денис 16 3
|Ковалев Виктор 40 2
|Ганюшкин Николай 18 2
|Новицкий Сергей 25 2
|Липкин Валерий 8 2
|Гаранкин Олег 7 2
|Дубовицкий Юрий 8 2
|Кутехов Сергей 6 2
|Русских Тимофей 11 2
|Корюкин Александр 2 2
|Скудин Иван 3 2
|Панкратов Илья 8 2
|Ионов Михаил 3 2
|Корзакова Наталья 2 2
|LeBlanc Robert - Леблан Роберт 9 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Захаренко Максим 56 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Игнатов Сергей 79 2
|Киреев Иван 40 2
|Широкий Денис 20 2
|Исаак Мостов 9 2
|Штернлиб Теймур 27 2
|Медов Андрей 6 2
|Шароглазов Арсений 5 2
|Лосев Сергей 46 2
|Яшин Валерий 80 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Геклер Алена 30 1
|Гребнев Егор 41 1
|Николаева Наталья 21 1
|Краснов Федор 11 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Малахов Виктор 4 1
|Соболев Олег 3 1
|Антич Антон 20 1
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