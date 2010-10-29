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Беларусь Гомельская область Гомель

Беларусь - Гомельская область - Гомель

СОБЫТИЯ


29.10.2010 Сервис «КупиКупон» начал работу в Витебске, Гомеле и Бресте

Сервис коллективных покупок «КупиКупон» объявил о том, что официально начал свою работу в Витебске, Гомеле и Бресте. В сентябре этого года «КупиКупон» был запущен в Минске. За первый месяц работы пользователями сервиса стали более 26 тыс. человек. В рамках проекта было проведено более 20 акци
15.08.2008 Diallog расширил покрытие EV-DO в Гомельской области

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Мозыре и расширил зону покрытия в Гомеле. Всего в сети Diallog работает 171 базовая станция, из которых на 66 включена поддержка EV-DO. В том числе, 34 базовые станции в Минске поддерживают технологию EV-DO Rev.A. С включением

24.11.2006 IBA-Гомель стал партнёром DocsVision

В ноябре 2006 г. компания DocsVision и белорусская компания IBA-Гомель подписали партнерское соглашение. Согласно договору, новый партнер получает права на продажу и внедрение программного продукта DocsVision на территории Республики Беларусь. Компания IBA-
15.09.2006 "Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле

ороде Гомеле. На момент запуска в Гомеле услуги оператора «БеСТ» представляют 18 дилерских пунктов. Гомель стал последним областным центром, где начал работу «БеСТ». Современный Гомель &
28.04.2003 МТС запустил сотовую сеть GSM 900/1800 в Гомеле

становлено 11 базовых станций. В 2003г. сеть МТС будет запущена в эксплуатацию в крупнейших городах Гомельской области: Буда-Кошелево, Добруш, Ельск, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Речица, Рогаче
30.12.2002 "БелСел" развивает сотовую сеть в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Пресс-служба компании "БелСел" сообщила, что 26-27 декабря 2002 года в городах Наровля и Брагин Гомельской области закончена установка двух базовых станций NMT, благодаря чему в этих города

Публикаций - 79, упоминаний - 88

Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16290 10
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 7
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 7
Softline - Софтлайн 3831 6
IBA Group - ИБА Групп 57 4
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 4
Siemens AG - Siemens Group 2677 3
9780 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 3
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 3
Turkcell - Lifecell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 16 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 2
Ростелеком 11095 2
IBM - International Business Machines Corp 9722 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3629 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 96 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 2
Globalstar - Глобалстар 193 2
Metrocom - Метроком 89 2
Атлант Телеком - Atlant Telecom - Альтернативная цифровая сеть 9 2
Teoco - TTI Telecom 20 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1033 1
Softline - Novacom - Новаком Групп 16 1
Novosoft - Новософт 49 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - ранее France Informatique & Technologie 23 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Slovak Telekom - Slovenske Telekomunikacie 9 1
China Eastern Communications - Eastcom 9 1
МТС - РеКом 21 1
All Systems - Ол Системс - Vyuga Technology - Вьюга Текнолоджи 4 1
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 1
Ubiquam 45 1
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 1
Europlat - Европлат 24 1
Авест - Авест-Системс 9 1
Samsung Electronics 11182 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 4
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1421 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
ГПБ Белгазпромбанк 20 2
Беларусбанк АСБ 19 1
Альфа-Банк - Белросбанк АКБ - Франсабанк 9 1
ПГРЭЗ - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 1 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
Белгеодезия РУП - Белаэрокосмогеодезия РУП 3 1
Белагро - Белагросервис РО 3 1
101Hotels.com 456 1
Чижовка-Арена ГУ - многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс в Минске 1 1
Гродненский стеклозавод 1 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Veritas Financial 5 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Белпочта - Белпошта 7 1
КупиКупон 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3025 1
Альфа-Банк 1997 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 325 1
Альфа-Групп 753 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 116 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Mobil - Мобил 52 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 32 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 3
Совет Министров Республики Беларусь - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 5 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 12 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 14
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30007 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4640 8
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18427 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13097 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12444 6
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9882 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18560 4
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9496 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2657 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13925 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9801 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5964 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2677 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10322 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7980 2
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Schneider Electric - PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
Тетрис 77 1
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Wireless Web 2 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 1
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1055 1
IBM DB2 396 1
Linux OS 11736 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 64 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2128 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 831 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 896 1
Apple iPhone 6 4859 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 198 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 207 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 219 1
VK - Яндекс.Дзен 272 1
ЭОС Дело-web 209 1
Schneider Electric - PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 80 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 141 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 1
IBM FileNet 140 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Бунченко Виталий 2 2
Алгазин Виктор 20 2
Терещенко Павел 22 2
Мамай Владимир 3 1
Папава Ираклий 1 1
Шевеленков Виталий 1 1
Рассадин Сергей 1 1
Кашко Андрей 1 1
Франев Андрей 1 1
Сердюков Сергей 1 1
Баруткин Павел 5 1
Левтеев Сергей 1 1
Сукач Игорь 2 1
Скурат Владимир 1 1
Артюшин Владимир 1 1
Поберий Юрий 4 1
Гарах Юрий 1 1
Жолнеркевич Юрий 1 1
Бунас Олег 1 1
Дук Денис 2 1
Анципов Геннадий 1 1
Кваш Вадим 1 1
Вшивков Александр 1 1
Игонтова Инна 2 1
Серова Надежда 3 1
Радьков Александр 4 1
Сулковский Алексей 1 1
Карницкий Алексей 1 1
Макавецкая Татьяна 1 1
Матлин Игорь 1 1
Мартюшев Никита 4 1
Хобня Игорь 1 1
Космынина Татьяна 4 1
Ополько Александр 1 1
Орловский Виктор 410 1
Терещенко Денис 96 1
Кузнецов Сергей 164 1
Кузнецов Александр 165 1
Ушацкий Андрей 105 1
Короткевич Геннадий 12 1
Беларусь - Белоруссия 6390 66
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Россия - РФ - Российская федерация 169491 29
Беларусь - Гродненская область - Гродно 58 28
Беларусь - Могилев 47 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 11
Беларусь - Могилевская область 23 7
Польша - Республика 2046 7
Беларусь - Минская область - Солигорск 6 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2436 6
Беларусь - Минская область 16 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 5
Европа 25061 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1832 5
Украина 7983 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 5
Беларусь - Полоцк 15 5
Беларусь - Барановичи 7 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3176 4
Россия - СФО - Новосибирск 4974 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 4
Литва - Литовская Республика 675 4
Беларусь - Могилевская область - Бобруйск 16 3
Монголия - Улан-Батор 17 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 3
Германия - Федеративная Республика 13323 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 522 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1397 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 128 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Беларусь - Заславль 2 2
Беларусь - Гомельская область - Калинковичи 2 2
Беларусь - Минская область - Колодищи 5 2
Беларусь - Минская область - Жодино 5 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11038 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54404 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2768 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6926 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27816 5
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1939 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 3
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1591 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1678 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 411 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1912 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5904 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3827 2
POI - points of interest 173 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6272 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6722 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7619 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 812 1
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