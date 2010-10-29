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Беларусь Гомельская область Гомель
СОБЫТИЯ
|29.10.2010
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Сервис «КупиКупон» начал работу в Витебске, Гомеле и Бресте
Сервис коллективных покупок «КупиКупон» объявил о том, что официально начал свою работу в Витебске, Гомеле и Бресте. В сентябре этого года «КупиКупон» был запущен в Минске. За первый месяц работы пользователями сервиса стали более 26 тыс. человек. В рамках проекта было проведено более 20 акци
|15.08.2008
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Diallog расширил покрытие EV-DO в Гомельской области
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Мозыре и расширил зону покрытия в Гомеле. Всего в сети Diallog работает 171 базовая станция, из которых на 66 включена поддержка EV-DO. В том числе, 34 базовые станции в Минске поддерживают технологию EV-DO Rev.A. С включением
|24.11.2006
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IBA-Гомель стал партнёром DocsVision
В ноябре 2006 г. компания DocsVision и белорусская компания IBA-Гомель подписали партнерское соглашение. Согласно договору, новый партнер получает права на продажу и внедрение программного продукта DocsVision на территории Республики Беларусь. Компания IBA-
|15.09.2006
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"Белорусская сеть телекоммуникаций" запустила сеть в Гомеле
ороде Гомеле. На момент запуска в Гомеле услуги оператора «БеСТ» представляют 18 дилерских пунктов. Гомель стал последним областным центром, где начал работу «БеСТ». Современный Гомель &
|28.04.2003
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МТС запустил сотовую сеть GSM 900/1800 в Гомеле
становлено 11 базовых станций. В 2003г. сеть МТС будет запущена в эксплуатацию в крупнейших городах Гомельской области: Буда-Кошелево, Добруш, Ельск, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Речица, Рогаче
|30.12.2002
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"БелСел" развивает сотовую сеть в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Пресс-служба компании "БелСел" сообщила, что 26-27 декабря 2002 года в городах Наровля и Брагин Гомельской области закончена установка двух базовых станций NMT, благодаря чему в этих города
Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Бунченко Виталий 2 2
|Алгазин Виктор 20 2
|Терещенко Павел 22 2
|Мамай Владимир 3 1
|Папава Ираклий 1 1
|Шевеленков Виталий 1 1
|Рассадин Сергей 1 1
|Кашко Андрей 1 1
|Франев Андрей 1 1
|Сердюков Сергей 1 1
|Баруткин Павел 5 1
|Левтеев Сергей 1 1
|Сукач Игорь 2 1
|Скурат Владимир 1 1
|Артюшин Владимир 1 1
|Поберий Юрий 4 1
|Гарах Юрий 1 1
|Жолнеркевич Юрий 1 1
|Бунас Олег 1 1
|Дук Денис 2 1
|Анципов Геннадий 1 1
|Кваш Вадим 1 1
|Вшивков Александр 1 1
|Игонтова Инна 2 1
|Серова Надежда 3 1
|Радьков Александр 4 1
|Сулковский Алексей 1 1
|Карницкий Алексей 1 1
|Макавецкая Татьяна 1 1
|Матлин Игорь 1 1
|Мартюшев Никита 4 1
|Хобня Игорь 1 1
|Космынина Татьяна 4 1
|Ополько Александр 1 1
|Орловский Виктор 410 1
|Терещенко Денис 96 1
|Кузнецов Сергей 164 1
|Кузнецов Александр 165 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Короткевич Геннадий 12 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 1
|In-Stat 115 1
|In-Stat/MDR 74 1
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