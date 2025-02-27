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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беларусь Могилев

Беларусь - Могилев


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
12.07.2024 «МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями 1
02.04.2024 AI4Dev ‒ новое сообщество от Artezio для разработчиков, использующих ИИ 1
30.11.2023 Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование 1
18.07.2022 Почти 50% российских компаний «автоматизируют» свой бизнес с помощью Excel 1
08.11.2019 Artezio открыла центр разработки в Санкт-Петербурге 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
26.03.2018 Group-IB открывает представительство в Республике Беларусь 1
06.04.2017 «Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер 1
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
12.05.2016 Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на всей территории Беларуси обеспечила система «Электронное Дело» 1
22.03.2016 «АМТ-Груп» создала систему видеоконференцсвязи для «Белгазпромбанка» 1
02.10.2015 «Золотая Корона» расширяет инфраструктуру обслуживания в Беларуси 1
25.05.2015 Сергей Корнеев - Российский ИТ-аутсорсинг выходит на новую стадию развития 1
12.08.2014 «Техносерв» модернизирует Могилевскую ТЭЦ-1 1
10.12.2013 «1С-Битрикс» открыл офис в Беларуси 1
19.06.2013 «БИП-Институт правоведения» внедрил «Электронное Дело» 1
05.02.2013 Могилевское управление капитального строительства переходит на электронный документооборот с помощью «Электронного Дела» 1
16.11.2012 Softline открыла новый офис в Беларуси 3
02.08.2012 Artezio открывает новый производственный центр в Харькове 1
21.02.2011 Сети 3G от МТС действуют в 900 населенных пунктах России 1
18.08.2010 МТС запустила в тестовую эксплуатацию сеть 3G во всех областных центрах Беларуси 1
15.02.2010 «Белорусская железная дорога» тестирует систему продажи билетов на поезда через интернет 1
06.10.2009 «Автоспутник» выпустил подробную навигационную карту Беларуси 1
19.08.2009 Экспансия: Yota осваивает соседей 1
15.09.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Речице 1
05.09.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Молодечно 1
14.08.2008 Diallog включил EV-DO в Полоцке и Новополоцке 1
12.03.2008 В Полоцке обнаружены остатки зданий XVII века 1
05.03.2008 Inline Telecom Solutions обновила сеть «МТС-Беларусь» 1
06.08.2007 Diallog демонстрирует популярность EV-DO 1
28.06.2007 «Могилевский мясокомбинат»: автоматизация на платформе «Гедымин» 1
20.04.2007 Diallog идет на 3G 1
20.02.2007 Билеты на поезд можно будет заказывать через интернет 1
04.09.2006 "БеСТ" запускает сеть в Бресте 1
27.04.2005 "Атлант Телеком" инвестирует $2 млн. в региональные сети 1
29.12.2004 РБК СОФТ выиграл тендер Федерального агентства по образованию 1
02.06.2004 Работа с WebMoney – повод для ареста неугодных в Белоруссии? 1
21.01.2004 Число абонентов Velcom увеличилось в 1,5 раза 1
27.06.2003 Velcom интенсивно расширяет сеть 3

Публикаций - 45, упоминаний - 49

Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 5
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 5
Ланит - Artezio - Артезио 81 4
МТС Беларусь - Мабільныя ТэлеСістэмы 34 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
8275 2
ЦФТ Золотая Корона 359 2
Атлант Телеком - Atlant Telecom 9 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
МегаФон 8965 2
Comindware - Колловэар 159 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 635 1
Yandex - Яндекс 7447 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 834 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
A1qa 7 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Softline - Софтлайн 2853 1
HP Inc. 5694 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Открытые технологии 702 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Lenovo Motorola 3502 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Qualcomm Technologies 1832 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Ростелеком 9766 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 1
HPE SGI - Silicon Graphics 385 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 2
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 141 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 1
Сафмар - Европлан - Europlan 38 1
Volga Gas 1 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Беларусбанк АСБ 15 1
Могилёвский мясокомбинат 1 1
Новомет ГК 4 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 224 1
Белинвестэнергосбережение РУП 1 1
Mobil - Мобил 52 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
Волковысский мясокомбинат 1 1
Гродненский мясокомбинат 1 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 10 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 7 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 19 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6471 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 6
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 462 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12605 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8099 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2525 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1774 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4045 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9351 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 2
Oracle Java - язык программирования 3096 3
ЭОС Дело-web 209 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
IBM DB2 371 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 486 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 42 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 51 1
IBM Tivoli 281 1
Nokia 7650 63 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Intel - StrongARM - 121 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Microsoft Office 3758 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
МТС 3G-сеть 116 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
Адылин Павел 18 2
Корнеев Сергей 84 2
Сачков Илья 123 1
Сушко Александр 3 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Дьяченко Ирина 1 1
Ивашенцева Елена 12 1
Рыжиков Сергей 111 1
Буторин Дмитрий 14 1
Орловский Виктор 381 1
Кузнецов Сергей 154 1
Репин Николай 18 1
Смирнов Михаил 67 1
Суслов Дмитрий 4 1
Кузовкин Алексей 155 1
Демченко Михаил 4 1
Бунченко Виталий 2 1
Бунас Олег 1 1
Артюшин Владимир 1 1
Сукач Игорь 2 1
Кашко Андрей 1 1
Сердюков Сергей 1 1
Ушацкий Андрей 105 1
Иванов Егор 23 1
Ворыхалов Антон 41 1
Простоквашин Игорь 19 1
Изосенков Александр 1 1
Беларусь - Белоруссия 5722 35
Беларусь - Минск 637 31
Беларусь - Витебская область - Витебск 84 29
Беларусь - Гомельская область - Гомель 76 25
Беларусь - Гродненская область - Гродно 53 22
Россия - РФ - Российская федерация 145613 20
Беларусь - Брестская область - Брест 60 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 6
Беларусь - Могилевская область 23 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 848 5
Европа 21812 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 4
Украина 7635 4
Беларусь - Полоцк 10 4
Беларусь - Могилевская область - Бобруйск 16 4
Беларусь - Минская область - Солигорск 6 4
Азия - Азиатский регион 5559 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Япония 13311 3
Израиль 2738 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 3
Беларусь - Барановичи 7 3
Европа Восточная 3080 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Германия - Федеративная Республика 12711 2
Узбекистан - Республика 1747 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 2
Польша - Республика 1964 2
Россия - СФО - Иркутская область 1117 2
Европа Западная 1482 2
Армения - Ереван 200 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
Россия - СФО - Новосибирск 4335 2
Беларусь - Могилевская область - Осиповичи 2 2
Беларусь - Могилевская область - Быхов 2 2
Канада 4895 2
Беларусь - Заславль 2 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2407 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 454 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2848 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 188 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 2
Энергетика - Energy - Energetically 5132 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1332 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 271 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 5
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Euronews - телеканал 46 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
Комсомольская правда ИД 67 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
In-Stat/MDR 70 1
Deloitte Technology Fast 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
In-Stat 115 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
БГУ - Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 3 1
БарГУ - Барановичский государственный университет 1 1
МГЛУ - Минский государственный лингвистический университет - Минский государственный педагогический институт иностранных языков - ИнЯ́з 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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