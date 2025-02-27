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Беларусь Могилев
Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Адылин Павел 18 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Сачков Илья 123 1
|Сушко Александр 3 1
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Дьяченко Ирина 1 1
|Ивашенцева Елена 12 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Буторин Дмитрий 14 1
|Орловский Виктор 381 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Репин Николай 18 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Суслов Дмитрий 4 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Демченко Михаил 4 1
|Бунченко Виталий 2 1
|Бунас Олег 1 1
|Артюшин Владимир 1 1
|Сукач Игорь 2 1
|Кашко Андрей 1 1
|Сердюков Сергей 1 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Иванов Егор 23 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Простоквашин Игорь 19 1
|Изосенков Александр 1 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
|In-Stat/MDR 70 1
|Deloitte Technology Fast 13 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
|In-Stat 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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