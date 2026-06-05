ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга

Банковский холдинг, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ», – белорусская группа компаний, входящая в Группу ВЭБ.РФ. Группа специализируется на оказании финансовых услуг и сервисов в области финансовой аренды, страхования жизни, девелопмента, разработке ИТ-решений в сфере банкинга и финтеха, а также на предоставлении инвестиционных услуг на принадлежащей группе платформе. Банк БелВЭБ является шестым по размеру уставного фонда банком в Беларуси. Главным акционером банка является российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которой принадлежит 97,52% акций.