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ВЭБ.РФ Банк БелВЭБ Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк Белвнешстрах УСП Внешэкономстрой КСО Сивельга

ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга

Банковский холдинг, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ», – белорусская группа компаний, входящая в Группу ВЭБ.РФ. Группа специализируется на оказании финансовых услуг и сервисов в области финансовой аренды, страхования жизни, девелопмента, разработке ИТ-решений в сфере банкинга и финтеха, а также на предоставлении инвестиционных услуг на принадлежащей группе платформе. Банк БелВЭБ является шестым по размеру уставного фонда банком в Беларуси. Главным акционером банка является российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которой принадлежит 97,52% акций. 

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков 1
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 2
27.11.2024 Еще больше банков Белоруссии присоединилось к F.A.C.C.T. AntiFraud Club 3
05.04.2024 Банк «БелВЭБ» автоматизирует организационное управление с помощью российского решения ForPeople 5
21.03.2024 Ведущие банки Беларуси вступили в F.A.C.C.T. AntiFraud Club 2
19.10.2023 Белорусская группа «БелВЭБ» и российская ГК Softline устанавливают стратегическое партнерство 4
15.10.2014 «Белвнешэкономбанк» автоматизировал построение отчетности по МСФО с помощью R-Style Softlab 3
10.06.2013 «Белвнешэкономбанк» управляет документацией с помощью «Электронного Дело» 3
05.02.2013 Могилевское управление капитального строительства переходит на электронный документооборот с помощью «Электронного Дела» 1
09.11.2012 «Белвнешэкономбанк» начал принимать переводы MasterCard Money 3
21.05.2012 «Белвнешэкономбанк» автоматизирует подготовку отчетности по МСФО с помощью R-Style Softlab 4
23.05.2002 "Стинс Коман": итоги десятилетия и планы на будущее 1

Публикаций - 12, упоминаний - 32

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 891 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1209 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 406 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
SAP SE 5557 1
Softline - Софтлайн 3597 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 411 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 117 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 189 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 163 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
СтатусБанк 4 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1098 3
Альфа-Банк 1953 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Белагропромбанк 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6117 4
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 929 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4561 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6266 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4107 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2532 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9047 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14048 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 177 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1891 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 2
Google Android устройства-девайсы 835 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2295 2
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 48 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2894 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8022 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1031 1
Оцифровка - Digitization 5100 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3368 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9122 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1791 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 162 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 589 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26972 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3547 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1154 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3508 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6077 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4130 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 928 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
MasterCard Standard 16 1
NFCGate - Вредоносное ПО 29 1
Microsoft Office 4100 1
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 47 1
MasterCard Maestro 158 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 118 1
MasterCard MoneySend 44 1
Softline - DeskWork 117 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Баулин Валерий 54 2
Пискарева Виктория 3 1
Матюшевский Василий 1 1
Пашкина Юлия 1 1
Мицкевич Мария 1 1
Панкевич Дмитрий 1 1
Добролович Виктор 1 1
Фандо Егор 1 1
Лавров Владимир 103 1
Кветкина Юлия 17 1
Киперварг Галина 32 1
Алексеев Виктор 5 1
Синицын Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 9
Беларусь - Белоруссия 6221 8
Беларусь - Минск 695 4
Азия - Азиатский регион 5869 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1111 1
Беларусь - Могилев 47 1
Беларусь - Могилевская область 23 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1153 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1750 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 908 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 692 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7639 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6073 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6411 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 756 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3905 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2814 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3256 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 205 1
Аудит - аудиторский услуги 3334 1
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