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ВЭБ.РФ Банк БелВЭБ Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк Белвнешстрах УСП Внешэкономстрой КСО Сивельга
Банковский холдинг, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ», – белорусская группа компаний, входящая в Группу ВЭБ.РФ. Группа специализируется на оказании финансовых услуг и сервисов в области финансовой аренды, страхования жизни, девелопмента, разработке ИТ-решений в сфере банкинга и финтеха, а также на предоставлении инвестиционных услуг на принадлежащей группе платформе. Банк БелВЭБ является шестым по размеру уставного фонда банком в Беларуси. Главным акционером банка является российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которой принадлежит 97,52% акций.
СОБЫТИЯ
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ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Баулин Валерий 54 2
|Пискарева Виктория 3 1
|Матюшевский Василий 1 1
|Пашкина Юлия 1 1
|Мицкевич Мария 1 1
|Панкевич Дмитрий 1 1
|Добролович Виктор 1 1
|Фандо Егор 1 1
|Лавров Владимир 103 1
|Кветкина Юлия 17 1
|Киперварг Галина 32 1
|Алексеев Виктор 5 1
|Синицын Борис 2 1
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