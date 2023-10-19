Белорусская группа «БелВЭБ» и российская ГК Softline устанавливают стратегическое партнерство

Группа компаний «БелВЭБ» продолжает цифровую трансформацию в полноценную финтех-группу и устанавливает стратегическое партнерство с российской технологической ГК Softline. Соответствующие договоренности закреплены заключенным 19 октября 2023 г. меморандумом между банковским холдингом и ГК Softline. Документ подписали председатель правления банка «БелВЭБ» Василий Матюшевский и генеральный директор ГК Softline Владимир Лавров. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В соответствии с достигнутым соглашением стороны будут взаимодействовать в вопросах развития и эксплуатации программных комплексов, информационной безопасности, прикладного программного обеспечения, развития цифровой инфраструктуры, современных финансовых инструментов и продуктов на их основе.

В целом подписанный документ позволит сторонам выстроить всестороннее стратегическое партнерство, расширить области сотрудничества и использовать создаваемые технологии в интересах дочерних обществ и компаний банковской группы.

Cтек комплексных программных решений, ИТ-оборудования российского партнера создадут новые возможности в достижении целей банка, будут способствовать совместной экспансии по замещению зарубежного аппаратного и программного обеспечения.

«Softline становится нашим партнером в цифровой трансформации. Объединив усилия с ведущим ИТ-поставщиком России, Банк «БелВЭБ» получит новейшие технологические решения, расширит набор ИТ-инструментов, что в итоге позволит группе «БелВЭБ» успешно решать вопросы информационной безопасности, обеспечивать устойчивый рост даже в современных непростых условиях и выполнять нашу приоритетную задачу - предложение лучшего финансового сервиса для всех категорий клиентов», – отметил Василий Матюшевский.

В ближайшее время стороны намерены согласовать пилотный перечень инициатив в области финтех-сервисов и цифрового банкинга, реализация которых позволит минимизировать санкционные риски, создаст условия для выстраивания эффективных внутренних процессов банковского холдинга посредством ИТ и создания цифровых продуктов для профильных рыночных сегментов, будет способствовать переходу на совместные импортонезависимые технологии и их экспансию на отраслевых рынках сторон.

«Группа «БелВЭБ» и Softline уже много лет сотрудничают в направлениях цифровой трансформации и повышения безопасности бизнеса. Мы очень рады, что результатом этого стало заключение стратегического партнерства, и благодарим коллег за оказанное доверие. В наших планах уже есть большой пул проектов и в ближайшее время мы приступим к их и реализации. Наша главная цель – обеспечить технологическую независимость цифровой инфраструктуры группы «БелВЭБ», повысить ее безопасность и гарантировать непрерывность бизнес-процессов, несмотря на внешние факторы», – сказал Владимир Лавров.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.

Банковский холдинг, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ», – белорусская группа компаний, входящая в группу ВЭБ.РФ. Группа специализируется на оказании финансовых услуг и сервисов в области финансовой аренды, страхования жизни, девелопмента, разработке ИТ-решений в сфере банкинга и финтеха, а также на предоставлении инвестиционных услуг на принадлежащей группе платформе.

ОАО «Банк БелВЭБ» – управляющая компания холдинга. Банк «БелВЭБ» является шестым по размеру уставного фонда банком в Белоруссии. Главным акционером банка является российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которой принадлежит 97,52% акций.