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W3C XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки RSS Rich Site Summary RDF site summary Really Simple Syndication протокол передачи данных

W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных

XML (с англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки, который применяется для хранения и транспортировки информации. Его довольно часто путают с HTML, хотят этот язык применяется исключительно для разметки и показа информации. XML довольно сильно похож на HTML, но его теги не имеют предопределений — они определяются пользователем.

Многие ошибочно полагают, что XML это некая замена HTML. В реальности же это далеко не так, ведь оба языка созданы для решения принципиально разных задач:

  • HTML отображает информацию, опираясь на то, как эта информация выглядит.
  • XML может хранить и транспортировать определенные виды данных, опираясь на то, что собой представляют эти данные.
  • Парсинг

HTML показывает информацию, а XML отвечает за ее перемещение. XML совершенно ничего не делает, ведь он был разработан исключительно для структурирования данных.

 


27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков
09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016
03.12.2015 RSS займется обслуживанием серверов и систем хранения данных Inspur в России, Казахстане и Беларуси
04.08.2015 Новое решение Positive Technologies защитит информационное взаимодействие бизнес-приложений с использованием XML
12.11.2014 Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах RSS
17.06.2013 Facebook запустит замену Google Reader
07.02.2013 RSS будет предоставлять услуги техподдержки принтеров Zebra в России
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему
21.06.2012 Trend Micro закрывает новые уязвимости Internet Explorer
20.04.2012 Toshiba TEC приобретает бизнес IBM по производству кассовых терминалов за $850 млн
10.08.2011 Demand Media купила компании IndieClick и RSS Graffiti
11.05.2011 Oracle Enterprise Gateway 11g обеспечивает обработку и защиту данных в средах SOA и облачных вычислений
22.09.2009 Вышли новые версии встраиваемых СУБД Oracle Berkeley DB с открытым кодом
20.08.2009 Google Wave: а будет ли революция?
12.08.2009 Microsoft запретили продавать Word
10.08.2009 Microsoft запатентовала формат XML
04.02.2009 Yahoo закрыла свой рекламный сервис Ads in RSS
29.08.2008 В Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент
19.08.2008 ISO пропихнула формат Microsoft в стандарты
02.06.2008 В Рунете пройдет День RSS
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов
10.04.2008 На «Яндекс.Картинках» появился xml-импорт изображений
02.04.2008 Офисный формат Microsoft признан международным стандартом
12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML
27.12.2007 RSS Bandit 1.6.0.0: чтение RSS-новостей
20.12.2007 Microsoft помогает ЭОС освоить Open XML
12.12.2007 Установки ботам даются через RSS-агрегаторы
10.12.2007 GoGo.Ru бесплатно раздает свой поиск веб-мастерам
04.12.2007 Intel выпускает XML-пакет для предприятий SOA
04.10.2007 Рунет: RSS не знают 70% пользователей
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией
19.07.2007 Oracle анонсирует новую версию СУБД Oracle Database 11g
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML
18.05.2007 IMified ставит на RSS: покупка FeedCrie
27.04.2007 NBC займется доставкой RSS: покупка R-Mail
26.03.2007 Географические RSS появятся в геосервисах Google
14.03.2007 NewsSeeker 2.1 – чтение каналов RSS/ATOM, многооконный интерфейс
17.01.2007 Разработан переводчик с английского на XML
26.12.2006 Microsoft запатентует RSS?
16.10.2006 IBМ: почтовый клиент для портативных устройств

Публикаций - 1297, упоминаний - 1392

W3C XML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23663 364
IBM - International Business Machines Corp 9230 129
Oracle Corporation 6366 127
Google LLC 11060 97
7132 71
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6358 70
1С-ИжТиСи 6444 67
SAP SE 4951 58
Oracle - Sun Microsystems 2207 52
Yahoo! 3690 44
Intel Corporation 11718 42
Apple Inc 11311 37
Adobe Systems 1514 32
Cisco Systems 4910 30
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 801 29
OpenText - Micro Focus - Novell 868 27
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 26
Yandex - Яндекс 5860 24
Sony 6491 23
Meta Platforms - Facebook 4349 20
Dell EMC 4944 19
Software AG 200 19
Netscape Communications Corporation 420 18
AOL Inc 1588 18
Twitter 2742 18
HP Inc. 5577 18
HP - Hewlett-Packard 3602 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5613 16
Softline - Софтлайн 2148 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8139 15
Red Hat 1239 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 14
Corel Corporation 335 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9704 13
OpenText - Micro Focus - Borland 200 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 13
Promt - Промт 271 12
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 597 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1153 12
Лента - Сеть розничной торговли 1749 23
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 15
eBay Inc 1602 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6273 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6675 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1035 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5985 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1222 8
Россети Ленэнерго 2374 7
Boeing 988 6
Альфа-Банк 1614 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 398 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 935 5
Возрождение - Коммерческий банк 329 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 405 4
Газпром ПАО 1177 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 448 4
BP - British Petroleum 177 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2537 4
American Express - Amex 310 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 235 4
X5 Group 841 3
Открытие ФК - Росгосстрах 296 3
EPIC Telecom Invest 200 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 3
BMW Group 414 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1880 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 206 3
Walmart - Wal-Mart Stores 368 3
ГПБ - Газпромбанк 955 3
РЖД - Российские железные дороги 1656 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 915 3
Ford Motor 166 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 113 2
LinkedIn 591 2
Visa International 1880 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
British Airways - British Midland International 124 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18318 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2482 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10538 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9388 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3805 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2456 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2989 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1693 13
Правительство Москвы 2072 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 702 11
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 9
Президент Российской Федерации 3786 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1215 8
Судебная власть - Judicial power 2127 8
Федеральное казначейство России 1578 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3032 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 830 6
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 159 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3091 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2856 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2385 6
Администрация Президента РФ 984 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 5
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2751 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1588 4
Верховный суд Российской Федерации 789 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 552 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1914 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 151 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1372 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 16
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 7
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2592 4
Eclipse Foundation 25 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 2
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
8K Association - Ассоциация 8K 164 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 4 1
LATA - Latvian Open Technology Association - Латвийская ассоциация открытых технологий 1 1
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 453 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 7 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80028 635
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26271 271
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17562 271
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54503 239
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26452 189
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9352 187
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8346 181
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22318 180
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1550 150
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11087 137
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40050 134
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11777 113
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6037 104
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6678 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20523 91
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8163 83
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9345 83
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11097 65
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5287 63
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19386 61
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25647 58
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21695 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12850 53
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5463 53
Microsoft Windows 14599 187
Oracle Java - язык программирования 2792 147
Microsoft Office 3484 136
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1789 106
Linux OS 8416 94
Microsoft Windows 2000 12767 93
Microsoft SQL Server 1489 71
JavaScript - JS - язык программирования 1044 68
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6667 67
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 827 62
Microsoft Office Excel 962 54
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3359 48
Google Android 12754 47
Mozilla Firefox - браузер 1805 45
Microsoft Edge - браузер 1944 44
Microsoft Office Word 669 42
Microsoft Outlook 1300 39
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 37
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 276 36
Microsoft Windows XP 2367 35
Microsoft Visual Studio 341 35
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 697 33
Apache OpenOffice 457 32
Apple Mac - Apple Macintosh 2880 29
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 261 29
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 85 29
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 974 29
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 513 28
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1990 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 27
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 233 27
Apple macOS 1761 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4222 25
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4821 24
Microsoft Windows Vista Longhorn 1591 24
Apple macOS X - Rhapsody 1508 24
Opera Browser - Браузер 977 23
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 23
Gates William Henry - Гейтс Билл 903 28
Валяева Елизавета 72 7
Бегтин Иван 57 6
Демидов Михаил 133 6
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 59 6
Нуралиев Борис 270 6
Баласанян Владимир 42 5
Мартиросян Самвел 16 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Аитов Тимур 197 4
Храмцовская Наталья 46 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 4
Рамендик Михаил 19 4
Френкель Лев 51 4
Самойленко Максим 65 4
Мельникова Анастасия 261 4
Ермолаев Артем 362 3
Коротков Андрей 84 3
Чубарь Алексей 15 3
Путин Владимир 2780 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 3
Казак Максим 161 3
Потапенко Михаил 45 3
Дергунова Ольга 118 3
Солонин Виталий 89 3
Рыжиков Сергей 111 2
Чернов Даниил 73 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Исаев Андрей 20 2
Рахметов Руслан 42 2
Burns Tom - Бернс Том 19 2
Зингерман Борис 38 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 2
Никифоров Николай 1172 2
Шершульский Владислав 22 2
Козлов Константин 15 2
Назарова Анна 41 2
Галушкин Олег 178 2
Россия - РФ - Российская федерация 125064 356
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50486 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39878 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13287 66
Европа 21461 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17217 60
Германия - Федеративная Республика 12141 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13038 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15373 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15302 29
Япония 13017 26
Украина 7341 22
Канада 4726 20
Франция - Французская Республика 7105 19
США - Калифорния - Сан-Франциско 1392 17
Беларусь - Белоруссия 4412 17
Казахстан - Республика 4952 17
США - Калифорния 4683 15
Швеция - Королевство 3542 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3437 15
Земля - планета Солнечной системы 9837 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6388 11
Италия - Итальянская Республика 4238 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2688 11
Испания - Королевство 3617 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2359 11
Индия - Республика 5115 10
Азия - Азиатский регион 5085 10
Россия - СФО - Новосибирск 3765 9
США - Массачусетс 498 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2361 9
Россия - СФО - Омская область - Омск 1015 9
Узбекистан - Республика 1463 9
Южная Корея - Республика 6322 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 8
Великобритания - Лондон 2373 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 858 8
Грузия 1131 8
Нидерланды 3331 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1850 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42785 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42579 150
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10995 87
Экспорт - Экспортные операции 2768 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21030 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24644 72
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10137 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14323 52
Английский язык 6212 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15377 47
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10757 47
Internet Economy - Интернет-экономика 5569 46
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5262 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9424 39
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3511 37
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5599 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6965 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8963 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6212 32
Кредитование - Сrediting - Заём 5953 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6569 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5248 27
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6527 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5113 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8435 25
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1997 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3987 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2237 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2765 20
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4611 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7006 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8078 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3091 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5514 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4480 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4142 17
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1427 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2629 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4749 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4261 16
Thomson Reuters - Рейтер 5786 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11027 11
Computer Weekly 373 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 8
Silicon.com 364 7
The Register 1425 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 7
InterNetNews - InternetNews.com 218 7
Vnunet 226 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 632 6
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EWeek 179 5
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Mashable 370 5
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AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 3
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Ведомости 598 3
CNET Networks - CNET News 1640 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 2
Space Daily 528 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 2
Internet.com 113 2
USA Today 125 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7518 46
Gartner - Гартнер 3489 28
IDC - International Data Corporation 4858 24
Forrester Research 814 10
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 3
Fortune Global 500 283 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2350 3
TeleGeography Research 39 2
NDP 53 2
Fortune Global 100 139 2
Datamonitor 83 2
comScore 394 2
Forbes Global 2000 32 2
Synergy Research Group 40 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
PCMark 106 2
eMarketer 201 2
Mobile Research Group 67 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 270 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 536 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Illuminata 13 1
Gartner - Burton Group 17 1
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Gartner - AMR Research 48 1
Fortune Global 50 7 1
comScore Media Metrix 37 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
In-Stat 115 1
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Internet Stock Report 994 1
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Медиалогия 51 1
Strategy Analytics 283 1
Gartner - Dataquest 348 1
S&P - Standard and Poor’s 483 1
РАН - Российская академия наук 1813 8
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 592 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1304 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 47 2
Академия наук СССР - АН СССР 36 2
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
U.S. Naval Postgraduate School - NPS - Школа повышения квалификации офицерских кадров ВМС США 5 2
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Государственный Русский музей 41 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 1
Qatar University 1 1
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 43 1
МЭИ - Московский энергетический институт 93 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 10 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 7 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 492 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 677 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 105 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 441 1
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 34 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 22 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2109 30
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11767 26
Docflow 133 6
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Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
Oracle OpenWorld 65 4
CeBIT 461 3
Intel Developer Forum - IDF 274 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Black Hat - Конференция 78 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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