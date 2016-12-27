W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных

XML (с англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки, который применяется для хранения и транспортировки информации. Его довольно часто путают с HTML, хотят этот язык применяется исключительно для разметки и показа информации. XML довольно сильно похож на HTML, но его теги не имеют предопределений — они определяются пользователем.

Многие ошибочно полагают, что XML это некая замена HTML. В реальности же это далеко не так, ведь оба языка созданы для решения принципиально разных задач:

HTML отображает информацию, опираясь на то, как эта информация выглядит.

XML может хранить и транспортировать определенные виды данных, опираясь на то, что собой представляют эти данные.

Парсинг

HTML показывает информацию, а XML отвечает за ее перемещение. XML совершенно ничего не делает, ведь он был разработан исключительно для структурирования данных.