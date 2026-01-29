Разделы

Минздрав РФ СамГМУ Самарский государственный медицинский университет

Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — один из ведущих медицинских вузов страны с вековой историей, где традиции медицинского образования сочетаются с инновациями. В структуру СамГМУ входят 4 НИИ и 3 международных научно-образовательных центра, современные многопрофильные клиники, где оказывают медицинскую помощь более чем по 30 профилям, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого - Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства.

СОБЫТИЯ


29.01.2026 В России введены единые стандарты для систем онлайн-мониторинга здоровья граждан 2
10.10.2025 В России создан цифровой двойник всего населения страны 1
20.08.2025 В России создано направляющее устройство для операций на мозге 2
18.08.2025 Разработана система интуитивного управления гражданскими БПЛА взмахом перчатки 1
14.07.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре 1
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
11.06.2025 GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии 3
24.04.2025 В московском технопарке разработали «не имеющий аналогов» комплекс экспресс-диагностики. Эксперты говорят, что он ненаучный 1
24.03.2025 Нейросеть сможет самостоятельно распознавать производственные процессы по видео 1
04.02.2025 Биопринтер НИТУ МИСИС вышел на рынок 1
02.12.2024 В России создают электронно-фотонный компьютер с небывалой скоростью обработки информации 1
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера 1
02.11.2024 В Сеченовском университете разрабатывают ПО на основе искусственного интеллекта для оптимизации образовательного процесса в медвузах 1
15.10.2024 В России создали сверхлегкий беспилотник из стеклопластика 1
05.09.2024 В России разработали «самый компактный в мире» радиопередатчик для пикоспутников 1
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением» 1
14.03.2024 Экономический эффект Сбербанка от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ превышает 1 млрд рублей 1
29.12.2023 СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки  4
27.12.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка медицинских гаджетов в 2024 году 1
02.10.2023 В ИТМО разработали робокомплекс для обработки медицинских имплантатов разных форм и размеров 1
21.12.2022 В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте 3
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 2
24.08.2021 «Технодинамика» представила очки для борьбы с бессонницей 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 2
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
20.02.2021 В клиниках СамГМУ появится система голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med 2
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
02.03.2020 МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 1
06.02.2020 МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины 3
18.10.2019 В МТС начали подбирать сотрудников с помощью VR-технологий 1
11.06.2019 МТС подписала соглашения по развитию цифровой экономики на сумму 24 млрд рублей 1
27.05.2019 Ростех запустит серийное производство отечественной системы хирургической навигации 2
30.01.2019 Самарский университет и «Ростелеком-Solar» обучат новых экспертов ИБ 1
06.12.2018 Ростех разрабатывает новый виртуальный тренажер для помощи больным после инсульта в быту 2
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
02.10.2018 «Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов 2
21.06.2018 «Ростех» и СамГМУ разработают нейротренажер на основе виртуальной реальности 2
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов 1
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson 1
26.03.2015 «Ростелеком» подключил высокоскоростной интернет Самарскому государственному медицинскому университету 2

Публикаций - 42, упоминаний - 61

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14495 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1225 6
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 19 5
Agfa Gevaert 68 3
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Ростелеком 10388 2
Intel Corporation 12569 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 833 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 30 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 45 1
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 1
МТС и Ericsson - Центр исследований и разработок 2 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
ННПО им. М.В. Фрунзе - Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе - Нижегородский завод имени Фрунзе 7 1
Инвитро - 3D Bioprinting Solutions - 3Д Биопринтинг Солюшенс 10 1
ИРТех - IRTech 14 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 1
Kahoot 4 1
СЭМЗ - Самарский Электромеханический Завод 1 1
MVS - Medical Visual Systems - Медицинские системы визуализации 5 1
Медхард 3 1
Умник 36 1
Лептон НПО 4 1
Диджитал Вин Солюшенс 1 1
РОБОПРО 2 1
Broadcom - VMware 2507 1
Microsoft Corporation 25311 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 4
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
Medtronic - Медтроник 17 2
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 137 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 35 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Радуга НПП 1 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 3 1
ТМК ТАГМЕТ - Таганрогский металлургический завод 10 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана 1 1
Ростех - КРЭТ - БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 4 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк - Мосмедпарк 7 1
Скала-Холл БЦ 2 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1392 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 146 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1478 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
РНФ - Российский научный фонд 150 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18537 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14380 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17152 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 5
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 619 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 207 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2062 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
ReviVR - нейротренажер 8 6
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 20 2
FreePik 1478 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
1С:Медицина 52 1
Microsoft Windows BitLocker 939 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
C/C++ - Язык программирования 849 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
ЭВМ типа Урал - Урал-1 ЭВМ - Урал-2 ЭЦВМ - Урал-3 ЭЦВМ - Урал-4 ЭЦВМ 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Microsoft Kinect 200 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 1
InterSystems HealthShare 26 1
Pixabay 206 1
НИУ ВШЭ - CubeSX-HSE - CubeSX-Sirius-HSE - российские малые космические аппараты 3 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 22 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 1
Seiko Epson iProjection 7 1
Seiko Epson Moverio 8 1
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 1
Медхард - Phonendo 3 1
WaveAccess - Алнисофт - Artincol 3 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Колсанов Александр 10 9
Евтушенко Олег 144 5
Кулиш Александр 15 3
Сандлер Аркадий 24 2
Иваненко Владислав 23 2
Темнов Дмитрий 7 2
Меламед Александр 95 2
Захаров Павел 60 1
Михеев Вячеслав 12 1
Князев Александр 16 1
Васильев Сергей 66 1
Сергеев Владислав 1 1
Клячин Александр 16 1
Кулешов Александр 29 1
Ахметджанов Николай 7 1
Кураш Антон 32 1
Мацнев Дмитрий 1 1
Мещерякова Анна 16 1
Голяндрина Мария 5 1
Сигаева Мария 2 1
Казарин Станислав 175 1
Котельников Геннадий 1 1
Сергеев Александр 32 1
Чернов Андрей 4 1
Серкин Александр 2 1
Бабушкин Александр 2 1
Сафронов Роман 36 1
Островский Владимир 25 1
Исайкин Олег 10 1
Савельев Дмитрий 10 1
Насенков Игорь 7 1
Илларионова Светлана 5 1
Шабанов Александр 7 1
Бессольцев Михаил 11 1
Жданов Сергей 48 1
Кошечкин Константин 11 1
Зеленовская Анна 7 1
Власов Юрий 10 1
Енгалычев Дамир 6 1
Кидалов Федор 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 31
Россия - ПФО - Самарская область 1474 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 12
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53543 3
Европа 24669 3
Земля - планета Солнечной системы 10686 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3247 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 2
Беларусь - Белоруссия 6066 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 2
Россия - СФО - Новосибирск 4690 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1706 2
Россия - УФО - Тюменская область 1282 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 2
Беларусь - Минск 676 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 318 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
Канада - Онтарио 84 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Москва - СЗАО - Строгино 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4109 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Дания - Королевство 1318 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8201 1
Россия - УФО - Свердловская область 1783 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1018 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 20
Здравоохранение - Реабилитация 419 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 7
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 3
Образование в России 2563 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Экзамены 484 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 32 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 3
9to5Mac 70 1
IEEE Access 18 1
9to5Google 58 1
Global Market Insights 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
РАН - Российская академия наук 2031 9
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 8
СамГМУ - Институт инновационного развития 7 7
СамГУ - Самарский государственный университет 28 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 47 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 2
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 264 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 13 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 7 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 5 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Инженерия будущего НОЦ - Научно-образовательный центр Самарской области 1 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
КубГМУ - Кубанский государственный медицинский университет 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
MEDICA 10 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415551, в очереди разбора - 727522.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

