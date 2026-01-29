Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минздрав РФ СамГМУ Самарский государственный медицинский университет
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — один из ведущих медицинских вузов страны с вековой историей, где традиции медицинского образования сочетаются с инновациями. В структуру СамГМУ входят 4 НИИ и 3 международных научно-образовательных центра, современные многопрофильные клиники, где оказывают медицинскую помощь более чем по 30 профилям, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого - Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства.
СОБЫТИЯ
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Колсанов Александр 10 9
|Евтушенко Олег 144 5
|Кулиш Александр 15 3
|Сандлер Аркадий 24 2
|Иваненко Владислав 23 2
|Темнов Дмитрий 7 2
|Меламед Александр 95 2
|Захаров Павел 60 1
|Михеев Вячеслав 12 1
|Князев Александр 16 1
|Васильев Сергей 66 1
|Сергеев Владислав 1 1
|Клячин Александр 16 1
|Кулешов Александр 29 1
|Ахметджанов Николай 7 1
|Кураш Антон 32 1
|Мацнев Дмитрий 1 1
|Мещерякова Анна 16 1
|Голяндрина Мария 5 1
|Сигаева Мария 2 1
|Казарин Станислав 175 1
|Котельников Геннадий 1 1
|Сергеев Александр 32 1
|Чернов Андрей 4 1
|Серкин Александр 2 1
|Бабушкин Александр 2 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Исайкин Олег 10 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Насенков Игорь 7 1
|Илларионова Светлана 5 1
|Шабанов Александр 7 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Жданов Сергей 48 1
|Кошечкин Константин 11 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Власов Юрий 10 1
|Енгалычев Дамир 6 1
|Кидалов Федор 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415551, в очереди разбора - 727522.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.