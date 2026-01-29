Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России — один из ведущих медицинских вузов страны с вековой историей, где традиции медицинского образования сочетаются с инновациями. В структуру СамГМУ входят 4 НИИ и 3 международных научно-образовательных центра, современные многопрофильные клиники, где оказывают медицинскую помощь более чем по 30 профилям, Федеральный аккредитационный центр, Институт инновационного развития, в составе которого - Центр прорывных исследований, Инжиниринговый центр и Центр серийного производства.