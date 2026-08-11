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Илларионова Светлана

СОБЫТИЯ


11.08.2026 Что ИИ видит из космоса: исследователи «Сколтеха» изучили возможности и ограничения моделей для мониторинга природных угроз 1
22.12.2025 Исследователи создали крупнейший в мире датасет для умных касс и систем учета магазинов 2
24.03.2025 Нейросеть сможет самостоятельно распознавать производственные процессы по видео 2
05.03.2025 Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег 2
19.05.2022 Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника 1
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Илларионова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Yandex - Яндекс 9225 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 1
РНФ - Российский научный фонд 202 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4873 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2083 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2222 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6577 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1219 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3710 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10258 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4007 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2627 1
U-net - архитектура 9 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2226 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2489 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 548 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 731 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1174 1
Картография и навигация - ГИС - Точное земледелие - Precision farming 59 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9927 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11537 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
NASA Landsat 83 1
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 16 1
Нестерук Сергей 2 2
Оселедец Иван 51 1
Беляков Никита 2 1
Алешин Максим 1 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 816 2
Земля - планета Солнечной системы 10867 2
Россия - РФ - Российская федерация 166281 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4515 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1487 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 52 1
IEEE Access 20 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 460 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
Сколтех DAL - Лаборатория цифрового сельского хозяйства 1 1
Сколтех CDISE - Центр по научным и инженерным вычислительным технологиям 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
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