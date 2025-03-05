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U-net архитектура
U-net и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 2
|Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 1
|НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
|Rakuten 43 1
|Арлазаров Владимир 231 1
|Борисов Юрий 118 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Адамов Андрей 8 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Савинков Илья 3 1
|Половников Владимир 1 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Щербакова Лада 2 1
|Мишутина Анна 4 1
|IEEE Access 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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