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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170108
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U-net архитектура


05.03.2025 Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег 1
20.01.2022 Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 1
14.12.2017 Российские ученые победили в международном соревновании по бинаризации документов 1
02.02.2012 Ozon покупает интернет-магазин обуви Sapato.ru 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

U-net и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 2
Ростех - Автоматика Концерн 1649 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Rakuten 43 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 29 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Direct Group 14 1
Intel Capital 148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 530 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3850 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4628 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3430 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4203 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 322 1
Контрастность 2846 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 871 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 515 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 2
НТЦ Модуль - МодульМед 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1083 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 12 1
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 1
Age of Kings 2 1
Арлазаров Владимир 231 1
Борисов Юрий 118 1
Кузнецова Светлана 16 1
Трухманов Александр 9 1
Адамов Андрей 8 1
Яфраков Михаил 9 1
Петросов Владимир 9 1
Данилова Марина 9 1
Ефанова Людмила 9 1
Чугунова Тамара 9 1
Шабурин Hиколай 9 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Савинков Илья 3 1
Половников Владимир 1 1
Богуславский Леонид 37 1
Щербакова Лада 2 1
Мишутина Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
Япония 13313 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 1
Южная Корея - Республика 6672 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 1
Швеция - Королевство 3625 1
Индия - Bharat 5480 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Испания - Королевство 3720 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 686 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 1
Япония - Киото 30 1
Кипр - Республика 562 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 191 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 791 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 401 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 823 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1667 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1641 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 1
IEEE Access 11 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
CAS IA - Institute of Automation Chinese Academy of Sciences - Институт автоматизации Китайской академии наук 2 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 339 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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