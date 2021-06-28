В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии

В столице приступили к тестированию программного обеспечения, которое предназначено для диагностики вирусной пневмонии, в том числе, вызванной коронавирусной инфекцией. Его создал один из крупнейших разработчиков микроэлектроники в России, являющийся управляющей компанией столичного технопарка «Модуль». Испытания проводятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений.

Созданное в технопарке «Модуль» программное обеспечение способно самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких. Для сегментации изображений программа использует нейронную сеть с архитектурой U-Net. Перед началом пилотных испытаний нейросети обучали по базам данных Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна.

Система может определить объем, область и степень поражения органов дыхания. Врачу достаточно лишь загрузить в программу электронный рентгеновский снимок. Обработка данных занимает всего несколько минут.

В дальнейшем, если в ходе пилота будет доказана эффективность технологии, инновационное программное обеспечение позволит существенно сэкономить время врачей. Им понадобится лишь изучить результаты диагностики и назначить пациенту лечение, работать с большими объемами рентгеновских снимков не потребуется.

Созданное в технопарке «Модуль» программное обеспечение способно самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких

Если тестирование окажется успешным, новое программное обеспечение, возможно, начнут использовать и в других медицинских учреждениях Москвы.

Помимо этого, в будущем компания-разработчик планирует расширить функционал своего продукта. Программу можно будет применять не только в пульмонологии, но и в других сферах медицины. Например, она станет обрабатывать результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии. Система поможет выявлять рак мозга и молочных желез, болезнь Альцгеймера, стеноз и иные заболевания.

Стоит отметить, что оператором программы пилотного тестирования инноваций выступает Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Благодаря этой программе стартапы и уже состоявшиеся компании получили возможность испытать свою продукцию на городских или коммерческих площадках. Это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы разработок, усовершенствовать их до вывода на рынок, учитывая отзывы потребителей. А организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

В настоящий момент в программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находятся в стадии реализации. Программа позволяет опробовать инновационные технологии в действии, понять их эффективность и подготовиться к использованию в повседневной жизни.