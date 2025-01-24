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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова

ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 2
11.07.2024 В Пироговском центре организовали цифровой прием дистанционных сотрудников на базе Directum HR Pro 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 3
20.03.2024 Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность 3
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 2
01.02.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления 2
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 2
20.03.2020 Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации 2
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 2
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
21.06.2018 «Ростех» и СамГМУ разработают нейротренажер на основе виртуальной реальности 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 2
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 2
23.05.2016 В Госдуме обсудили варианты поправок в закон о телемедицине 2
14.08.2015 В Москве стартовали клинические исследования первого российского медицинского экзоскелета 3
04.03.2011 Круглый стол CNews: «ИТ в здравоохранении 2011: куда движется отрасль» 2
11.12.2007 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Росздрава ищет ИТ-подрядчиков 2
23.11.2006 НМХЦ им. Н.И. Пирогова потребовались ИТ-услуги 2

Публикаций - 25, упоминаний - 44

ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова и организации, системы, технологии, персоны:

8219 6
Cisco Systems 5114 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 3
Logitech 421 3
Synology Inc - SLMP PTE 138 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 2
Код Безопасности 616 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
SAP SE 5279 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
Navicon - Навикон 285 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Yandex - Яндекс 7351 1
ДОК 828 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Microsoft Corporation 24632 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
ICL ГК 381 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 180 1
Прогноз 1651 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Системы и Технологии ГК 99 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Telegram Group 1990 1
Google LLC 11785 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Бизнес-Азимут 8 1
GitHub 818 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ренессанс Страхование 160 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Stada 25 3
Максима Лигал - Maxima Legal 9 3
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 3
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 2
Bayer AG - Байер 83 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Фармстандарт АО 40 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Инвитро - Invitro 70 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 47 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Lidings - Лидингс 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
SHL 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Катрен НПК 19 1
Микроген НПО 11 1
Скопинфарм 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 9 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 12
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
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Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по охране здоровья 2 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
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Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 22 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 357 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
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Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
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