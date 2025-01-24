ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова и организации, системы, технологии, персоны:
|DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Фишер Андрей 74 5
|Лебедев Георгий 54 5
|Васильев Кирилл 16 4
|Тыров Илья 25 3
|Кальмуцкий Олег 8 3
|Карелин Павел 6 3
|Лобовко Дмитрий 6 3
|Никитенко Дмитрий 3 3
|Миронович Филипп 11 3
|Петухов Максим 12 3
|Захаров Алексей 47 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Али Максим 10 3
|Глушков Иван 9 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Шишканов Дмитрий 4 3
|Карпов Олег 3 3
|Даминов Вадим 2 2
|Ишмамедов Константин 5 2
|Образцов Алексей 12 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Коростелев Павел 30 2
|Деев Алексей 7 2
|Рыжий Алексей 6 2
|Шибанова Анна 2 2
|Петренко Николай 6 2
|Малышев Александр 37 2
|Погонин Алексей 5 2
|Поликарпов Александр 7 2
|Макаров Владимир 73 2
|Паперный Евгений 11 2
|Арсеньев Сергей 7 2
|Резников Сергей 2 2
|Федоров Святослав 3 2
|Марков Дмитрий 55 1
|Дубин Михаил 47 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Смирнов Евгений 36 1
|Белотелов Павел 1 1
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