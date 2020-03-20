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Пироговский центр открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России открыл свободный доступ к онлайн-платформе реабилитации и повышения физической активности «Степс Реабил», который будет предоставляться по заявкам лечебных учреждений и органов соцзащиты.

Доступ к основному функционалу сайта открыт на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки и позволяет врачам автоматически создавать персональные видеоролики с упражнениями для реабилитации после инсультов, спинальных травм, операций и при заболеваниях позвоночника и суставов. Отдельный модуль программы позволяет создать цикл упражнений для физической активности пожилых людей, многие из которых вынуждены сейчас находиться в изоляции.

«Программа позволяет собрать персональный ролик с упражнениями для пациента или просто пожилого человека за несколько минут, адаптируя его в дальнейшем по мере прогресса выполнения. Бесплатный доступ к онлайн-платформе открыт 19 марта и будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации», — сказал генеральный директор Пироговского Центра, д.м.н. Олег Карпов.

«Для получения доступа представителям российских медучреждений или органов соцзащиты необходимо отправить заявку в Клинику медицинской реабилитации. После получения доступа для специалистов будут проведены онлайн-консультации», — отметил руководитель Клиники медицинской реабилитации Пироговского Центра, д.м.н. Вадим Даминов.

«Степс Реабил» — программа двигательной, речевой и психологической домашней реабилитации пациентов при помощи телемедицинских технологий, разработанная в Пироговском Центре и применяемая в различных регионах России. Доступ к платформе осуществляется по платным лицензиям. Библиотека программы включает в себя более двух тысяч видеофайлов с упражнениями и техниками для коррекции утраченных функций.

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