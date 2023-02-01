Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления

Сотрудники Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали экзоскелет, предназначенный для использования в реабилитационной медицине. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«НИИМЭ имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы с 2015 г. Компания ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники. В настоящее время в НИИМЭ работает свыше 600 высококвалифицированных специалистов, в том числе три академика и два член-корреспондента Российской академии наук, более 70 докторов и кандидатов наук. Новая разработка будет востребована прежде всего в медицине, например – при реабилитации больных после инсульта», – сказал Владислав Овчинский.

Создатели уникального экзоскелета считают, что главный недостаток имеющихся в мире моделей – их принцип управления. Чтобы заставить такие экзоскелеты двигаться, нужно нажать на кнопку пульта. В промышленных экзоскелетах нередко управление передают оператору. Еще одним недостатком большинства образцов является заранее прописанная траектория движения экзоскелета, вне зависимости от желаний и физиологии пользователя.

«Сотрудники резидента ОЭЗ “Технополис Москва” – НИИ молекулярной электроники – создали платформу активного экзоскелета руки с нейросетевым мышечным управлением для решения медицинских, индустриальных, спасательных и специальных задач. Она основана на инновационном авторском принципе управления», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Рынок использования экзоскелетов ежегодно растет, демонстрируя высокий потенциал в отраслях, где требуется усиление физических возможностей человека. Например, в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, строительстве или промышленности.

«Мы предлагаем неинвазивно считывать электромиографические сигналы с мышц человека и регистрировать фактическое положение руки. Обученная нейросеть по этим данным будет предсказывать, какая траектория наиболее вероятна в промежуток 0,2 – 0,3 мс. Таким образом, мы получаем активное усиление естественного движения, быстро и точно предсказывая траекторию различных движений с учетом индивидуальных физических особенностей пользователя. Автором идеи и лидером команды является научный сотрудник лаборатории и магистрант Московского физико-технического института Герман Карнуп», – сказал начальник целевой поисковой лаборатории НИИМЭ по исследованию нейроморфных систем Олег Тельминов.

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В настоящее время разработчики ведут консультации с реабилитационными центрами Сеченовского университета, Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова, центром реабилитации «Три сестры».

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 млрд руб.