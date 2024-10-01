Разделы

Экзоскелет Exoskeleton

Экзоскелет - Exoskeleton

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

оды при эксплуатации. Все в рамках актуальной ESG-повестки. Департамент по связям с общественностью ГК «Галс-Девелопмент» Современное строительство — это не только подъемные краны и экскаваторы, но и экзоскелеты, роботы и смешанная реальность «Галс-Девелопмент» реализует большую программу автоматизации. Этапами строительства нового БЦ управляют при помощи платформы Larix. Она избавляет от б
20.05.2024 В МФТИ создали российский экзоскелет руки для медицинской реабилитации с нейросетевыми алгоритмами стимуляции мышц
23.09.2022 На «Казаньоргсинтезе» появились экзоскелеты для рабочих

ты не требуется источник энергии, а принцип их действия основан на базовых законах механики. Каждый экзоскелет представляет собой внешний каркас, который надевается поверх спецодежды. При работ
16.11.2021 «Магнит» тестирует экзоскелет из «Сколково» для работы в распределительных центрах

Розничная сеть «Магнит» апробирует промышленный экзоскелет резидента фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компании «Экзаурус» в логистических опе
11.09.2020 В России начинается выпуск дешевых промышленных экзоскелетов

(«РТ – Доверенные платформы РК»), дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». По данным компании, экзоскелет ProEXO состоит из 30 интегрируемых деталей. Благодаря модульной конструкции, заказ
21.08.2020 Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок

Компания «Экзоатлет», резидент кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейского Союза. Экзоскелеты ExoAtlet предна
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей

еждународного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2019 представила первый российский экзоскелет для детей и подростков с двигательными нарушениями. ExoAtlet Bambini Midi рассчита
07.10.2019 Экзоскелет с нейроинтерфейсом близок к заветной цели

В издании Lancet Neurology опубликованы обнадеживающие результаты испытаний новой технологии, которая позволяет подключать мозг людей напрямую к сложным исполнительным устройствам, таким как экзоскелеты. Пациент, 28-летний житель Франции, парализованный после падения с высоты, смог встать, ходить и двигать руками в экзоскелете с новым интерфейсом. По заявлению разработчиков техноло
17.09.2019 DB Schenker протестировал экзоскелеты для работников склада

хнически сложный и не однотипный процесс, который требует участия сотрудников склада. В этом случае экзоскелет является отличным решением, потому что его применение позволит дополнить моторику

16.04.2019 Российский экзоскелет Exobelt испытают в лаборатории робототехники Сбербанка

CNews сообщили в пресс-службе банка. Exobelt — первый, по данным Сбербанка, российский промышленный экзоскелет, который позволит снизить нагрузку на позвоночник во время подъема и переноски гру
22.02.2019 Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini

Exoatlet, портфельная компания биофонда РВК, анонсировала прототип детского экзоскелета. Детский российский экзоскелет Exoatlet Bambini разрабатывается для более эффективной нейрореабилитации детей и подростков с локомоторными нарушениями, что позволит пациентам улучшить свою независимость и качество
25.04.2018 На Skolkovo Robotics показали обновленный медицинский экзоскелет

, голени. Кроме того, новая версия экзоскелета позволяет ограничивать мощность приводов, чтобы пациент мог задействовать при ходьбе собственные мышцы. «ЭкзоАтлет» - это российская компания, создающая экзоскелеты медицинского назначения для адаптации людей с нарушениями локомоторных функций нижних конечностей. В нынешнем году компания «ЭкзоАтлет» планирует начать сертификацию реабилитационны
23.04.2018 Пассивные экзоскелеты могут быть опасны для здоровья

лета. Динамометрический ключ весил около 4,5 кг, а ударный ключ весил 13 кг. Когда участники носили экзоскелет, гаечные ключи поддерживались механическим рычагом, который переносил вес на карка
28.11.2017 Российский экзоскелет будут продавать в Японии

видах травм помогает избежать инвалидности и восстановиться быстрее. Устройство от «ЭкзоАтлет» также станет частичной заменой инвалидной коляске для тех, кто утратил двигательные функции. Кроме того, экзоскелет поможет в проведении реабилитации: занятия заменяют сразу трех физиотерапевтов и принципиально меняют качество жизни парализованных людей.  Компания «Cosmo & Company» готова инвестир
23.01.2017 Надувные мышцы — оригинальный подход

Компания Roam Robotics разработала легкий тканевый экзоскелет с пневматическими силовыми элементами, который пригоден даже для каждодневного нош
21.11.2016 Экзоскелет MAX облегчает физический труд

MAX – это экзоскелет, который поможет рабочим на стройке, складах, заводах лучше выполнять свои обязанности с минимальным риском получить травму. Экзоскелет состоит из трех частей для «защиты» спи
17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»

ких исследований будет выявлен новый подход к реабилитации и сохранению двигательных функций у пациентов с таким диагнозом», — отметила Екатерина Березий, основатель и CEO «ЭкзоАтлет». «Отечественный экзоскелет “ЭкзоАтлет” является одним из наиболее ярких и заметных проектов “Сколково”, в первую очередь, благодаря его команде, которая динамично развивает новые направления помощи пациентам и
13.08.2015 Экзоскелет HERMES — прототип аватара для смертельно опасных ситуаций

олнять с помощью телеуправляемых роботов самую сложную и опасную работу, например в космосе, под водой, в месте разлива токсичных веществ или в зоне лесного пожара. В костюмах с обратной связью через экзоскелет люди смогут взаимодействовать с окружающей средой, не подвергая себя опасности.
16.07.2015 Экзоскелеты идут

родаж экзоскелета, предназначенного для рабочих, которым приходится поднимать и переносить тяжести. Экзоскелет разработан в сотрудничестве с дочерней компанией ActiveLink. Он весит примерно 6 к
02.04.2015 Экзоскелетные ботинки обошли эволюцию

е имеет электромоторов и аккумуляторов — лишь крепления из металла и углепластика, а также пружины. Экзоскелет Савицки помогает экономить силы при ходьбе Новый тип экзоскелета помогает работе н
26.08.2014 Экзоскелеты оказались полезны на кораблях

для рабочих военных верфей, которым приходится постоянно работать с тяжелыми инструментами. Легкий экзоскелет не имеет двигателей и принимает на себя вес шлифмашин, заклепочников, пескоструйны
09.06.2014 Экзоскелеты - массовому рынку

owerloader Light PLL -01 – при массе в 40 килограмм она помогает поднимать грузы до 30 килограмм весом и Powerloader Light PLL04 – модель весит 15 килограмм и помогает поднимать такую же массу. Новые экзоскелеты ActiveLink будут крепиться на талии или на руках человека, помогая переносить габаритные предметы или преодолевать холмистую местность с минимальными затратами. На рынок экзоскел
08.11.2013 Создан дешевый экзоскелет «супермена»

студенческая команда. Пока разработка это, конечно, не серийное изделие, а лишь прототип. Одним из проектов механических рук, который вдохновил студентов, было изделие японских инженеров. Но японский экзоскелет требует использования компрессора, который нагнетает воздух в пневматические мышцы. Этот компрессор слишком громоздкий, а студенты хотели создать мобильное носимое устройство, поэтом
13.08.2013 Создан экзоскелет для поддержки головы

гениальная по своей простоте и эффективности конструкция, названная VLOS (Vertical Load Offset System). Конструкция VLOS очень проста и легко интегрируется с любым снаряжением, включая перспективные экзоскелеты вроде Raytheon XOS 2 или HULC. VLOS можно использовать с любым снаряжением VLOS изготовлен из стекловолокна и алюминия и состоит из нескольких частей: рамки, которая опирается на пл
27.06.2013 Впервые создан мягкий экзоскелет-костюм для человека

астиковыми «костями» с гидро- или электроприводами. Поэтому разработчики называют свое изобретение «экзокостюмом», ведь как такового скелета в нем нет: лишь сложная сетка, которая облегает ноги
18.04.2013 Легчайший экзоскелет появится в продаже уже через год

Компания Parker Hannifin Corp подтвердила намерение в следующем году выпустить на коммерческий рынок легчайший экзоскелет Indego, который должен облегчить жизнь людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Экзоскелет Indego весит всего 12 кг, что на 40-50% легче, чем аналогичные устро
26.02.2013 Пентагон готовит легкий и дешевый экзоскелет для пехоты

зработке боевых экзоскелетов. Теперь американские военные попытаются создать более легкий и дешевый экзоскелет, который будет не придавать солдату суперспособности, а просто "обнулит" вес обычн
18.10.2012 Новый экзоскелет НАСА не задержится на земле

Команда инженеров из НАСА и ряда других научно-исследовательских учреждений разработала роботизированный экзоскелет X1, предназначенный для решения широкого круга задач. Устройство весит около 28 кг, оно крепится к ногам и спине человека и может либо помогать движению конечностей, либо затруднять

07.08.2012 Напечатанный экзоскелет вернул девочке руки

ти на принтере Objet30 Pro компании Stratasys медикам впервые удалось напечатать легкий пластиковый экзоскелет, который дал Эмме возможность пользоваться привычными для всех нас вещами. Главное
11.07.2012 Перчатка-экзоскелет усилит руку в сотни раз

Компания Festo разработала роботизированную руку, которую можно надеть как перчатку или использовать в качестве дистанционно управляемого манипулятора. Экзоскелет под названием ExoHand способен управляться с предметами сложной формы, выполнять далеко не манипуляции и увеличивать силу пальцев оператора. Целью проекта ExoHand является повышение

19.06.2012 Французы представили военный экзоскелет

На оружейной выставке Eurosatori-2012 французская компания RB3D представила опытный образец экзоскелета военного назначения Hercule. Роботизированный экзоскелет разгружает спину солдата при помощи механизированных ног и рук, которые берут на себя вес экзоскелета и полезной нагрузки. Hercule оснащен литий-ионным аккумулятором, который позволя
28.05.2012 Экзоскелеты "разгрузят" спецназ в Афганистане

Опытные образцы боевого экзоскелета HULC компании Lockheed Martin уже в ближайшее время могут направиться в Афганистан. Представитель разработчика заявил, что уже в этом году первый боевой экзоскелет в истории вооруженных сил может отправиться в зону боевых действий в Афганистан. Скорее всего, HULC будет использоваться спецназом, который продолжит свои действия на афганском театр
16.11.2011 Экзоскелеты становятся привычным снаряжением

ернизировали и будут использовать в ходе работы по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима". Экзоскелет HAL впервые был представлен учеными Токийского университета сельского хозяйства в

23.09.2010 Парализованные сменят коляски на экзоскелеты

шагом, также снизится риск атрофии мышц, образования трофических язв или заболеваний костей. Новый экзоскелет, созданный американскими инженерами, успешно испытали 4 добровольца, они парализов
16.03.2009 Экзоскелет шагает по планете

Локхид Мартин (Lockheed Martin) продемонстрировал свой новый военный экзоскелет «HULC» (как вам название – Халк?). HULC с помощью гидравлических цилиндров позволяет полностью снять нагрузки с человеческого организма, а человеку одетого в него нести без какого-ли
14.01.2009 Огородный экзоскелет

Идея экзоскелета уже давно будоражит умы инженеров. Напомним, что представляет из себя это устройство. По сути, экзоскелет представляет собой внешний каркас, предназначенный для усиления человека. По понятным причинам, больше всего в экзоскелетах заинтересованы военные. Такое устройство может позволить с
23.11.2006 Экзоскелеты: новый облик пехотинца

Самым оптимальным по компактности, автономности и стоимости на сегодняшний день оставался японский экзоскелет HAL-5 (Hybrid Assistive Limb), созданный инженером Йошиюки Санкая (Yoshiyuki Sanka
01.11.2006 Экзоскелеты: новый облик пехотинца

Самым оптимальным по компактности, автономности и стоимости на сегодняшний день оставался японский экзоскелет HAL-5 (Hybrid Assistive Limb), созданный инженером Йошиюки Санкая (Yoshiyuki Sanka
01.11.2006 Экзоскелеты: новый облик пехотинца

Самым оптимальным по компактности, автономности и стоимости на сегодняшний день оставался японский экзоскелет HAL-5 (Hybrid Assistive Limb), созданный инженером Йошиюки Санкая (Yoshiyuki Sanka
12.03.2004 "Умный" скафандр превращает в Терминатора

, пожарным и спасателям необходимо иметь возможность переносить большие грузы на значительные расстояния. Облегчить их труд сможет разработанное американскими учеными устройство, получившее название "экзоскелет" (т.е. внешний, наружный скелет) - или наружный силовой каркас, скафандр. Конструкция получила наименование BLEEX (Berkeley Lower Extremities Exoskeleton). "Экзоскелет позволя

Экзоскелет и организации, системы, технологии, персоны:

ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 17
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 184 7
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 4
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 4
Google LLC 12323 4
Neurobotics - Нейроботикс 7 3
Сенсорные Системы 73 3
Amazon Inc - Amazon.com 3156 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Fortis - Фортис 40 2
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 2
Boston Dynamics 41 2
Ekso Bionics 4 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 20 2
Косима - Cosyma 2 2
ReWalk - Lifeward 2 2
Alphabet 159 2
Yandex - Яндекс 8563 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14518 2
Accenture plc 695 2
9090 2
Sony 6640 2
Lenovo Motorola 3530 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Android Inc 9 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Квант НПО - Научно-производственное объединение - Зеленоградский завод 21 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 1
GE Fanuc - Фанук 42 1
Болид НВП - Bolid 93 1
Gero 3 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 14 1
Emotiv Systems 7 1
ExoAtlant - ЭкзоАтлант 1 1
Питерская группа связистов 437 1
Ростех - Доверенные платформы робототехнические комплексы - РТ – Доверенные платформы РК 1 1
Нейроассистивные технологии 2 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 8
Lockheed Martin 767 6
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 4
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 3
РВК - Российская венчурная компания 558 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 2
Газпром нефть 676 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 2
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 24 2
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 157 1
Lego Education 12 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Emery Capital 5 1
Гранит 54 1
Техбионик 1 1
Силовые машины 146 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 1
FleishmanHillard - Fleishman-Hillard Inc 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 1
Phystech Ventures 14 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 1
Азия Цемент 13 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Daewoo 102 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Петровский парк 4 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 45 1
Royal Hallamshire Hospital - Королевский госпиталь Халламшир 3 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 12 1
Selecty - Селекти 19 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 20
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2745 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 3
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3495 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 2
РНФ - Российский научный фонд 150 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
МИК - Московский инновационный кластер 171 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 442 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 4 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12999 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6328 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 531 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 17
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 11
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 9
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 90 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5970 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4120 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 6
Joystick - Джойстик 1143 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31943 6
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 79 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
MedTech - Ассистивные технологии - Вспомогательные технологии - Assistive technologies 19 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
Оцифровка - Digitization 4936 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 4
HAL-5 - Hybrid Assistive Limb 6 6
Google Android 14802 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 2
ExoAtlet - Bambini - Детский российский экзоскелет 2 2
Google Project Ara 48 2
Panasonic Exoskeleton 2 2
UC Berkeley - Berkeley Robotics and Human Engineering Laboratory - BLEEX - Berkeley Lower Extremities Exoskeleton 2 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Google Scholar 10 2
Microsoft Azure 1471 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1538 2
NVision Барьер 734 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 122 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
ИЦ ИАС - Operkit Platform 1 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 1
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 263 1
ExoAtlant ExoBelt 1 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 7 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 13 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Microsoft 365 Copilot 188 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
RTX Corporation - Raytheon XOS Exoskeleton 1 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Lockheed Martin - FORTIS Exoskeleton 1 1
RB3D Hercule Exoskeleton 1 1
OpenAI - ChatGPT 566 1
Axiom JDK СЗИ 136 1
Цифровой керн 2 1
Березий Екатерина 10 10
Ефимов Альберт 43 7
Свидиненко Юрий 14 3
Кузнецов Станислав 157 3
Рогозин Дмитрий 102 3
Михайлов Алексей 101 2
Сидоров Юрий 6 2
Kazerooni Homayoon - Казеруни Хомаюн 2 2
Карнуп Герман 2 2
Путин Владимир 3379 2
Сергунина Наталья 372 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 2
Семенов Александр 165 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Спирин Антон 87 1
Щеглова Юлия 24 1
Муравьев Станислав 1 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Каплан Александр 3 1
Стоянов Алексей 53 1
Храмов Александр 6 1
Горбань Александр 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Жучков Эдуард 12 1
Березин Евгений 10 1
Саркисов Руслан 13 1
Белоусов Всеволод 2 1
Новожилов Алексей 20 1
Ершов Виталий 3 1
Гурин Олег 9 1
Ларин Юрий 12 1
Ковлягина Татьяна 8 1
Скворцов Александр 12 1
Медведев Денис 2 1
Гаврилов Евгений 55 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
Maxwell Keith - Максвелл Кейт 2 1
Селезнев Денис 30 1
Бочкарев Олег 4 1
Воронов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 25
Япония 13564 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 14
Европа 24672 10
Земля - планета Солнечной системы 10689 8
Азия - Азиатский регион 5761 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 6
Япония - Цукуба 19 5
Южная Корея - Республика 6874 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 5
Германия - Федеративная Республика 12955 5
США - Калифорния 4778 5
Швейцария - Цюрих 277 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 4
США - Калифорния - Беркли 284 3
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4110 3
Россия - СФО - Новосибирск 4692 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 866 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3603 2
Канада 4994 2
Израиль 2786 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 2
Франция - Французская Республика 7994 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1720 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14534 2
Америка Латинская 1890 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1310 1
США - Северная Каролина 322 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
Япония - Осака 145 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
США - Ричмонд 26 1
Швейцария - Лозанна 70 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 34
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 30
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 30
Здравоохранение - Реабилитация 419 28
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 10
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15227 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Здравоохранение - Нервная система - ДЦП - Детские церебральные параличи - Infantile cerebral palsy 32 5
Йена - денежная единица Японии 499 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Quality of Life - Качество жизни 35 4
Спорт - Ходьба 60 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 3
Российская газета 278 3
New Scientist 1448 2
9to5Mac 70 2
Kyodo News 25 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6032 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 2
9to5Google 58 2
AP - Associated Press 2006 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1158 1
Bloomberg 1554 1
РИА Новости 1000 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 539 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Grand View Research 24 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Mordor Intelligence 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1113 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 529 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 3
РАН - Российская академия наук 2032 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 2
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 2
University of Tsukuba - Университет Цукубы 15 2
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 677 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 18 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
Tokyo University of Agriculture and Technology - Токийский университет сельского хозяйства и технологий 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 5
Skolkovo Robotics Forum 12 4
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
День молодёжи - 27 июня 1002 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Eurosatori 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
