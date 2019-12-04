В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей

«ЭкзоАтлет», резидент «Сколково», в рамках III Международного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2019 представила первый российский экзоскелет для детей и подростков с двигательными нарушениями.

ExoAtlet Bambini Midi рассчитан на пациентов ростом от 110 см. Эта модель уже прошла испытания в ряде российских клиник. Еще одна разработка – единственный в мире экзоскелет для детей от 2 до 4 лет ExoAtlet Bambini Mini. Появление опытных образцов ExoAtlet Bambini запланировано на конец 2020 года, а начало продаж - на 2021.

Екатерина Березий, сооснователь компании «ЭкзоАтлет», отметила: «Мы представили два экзоскелета Bambini, в версиях Midi и Mini. Новые модели перекрывают все ростовки детей, начиная с двухлетнего возраста. Эти экзоскелеты ориентированы на детей с ДЦП, с травмами головного мозга и с травмами позвоночника. В них 8 приводов, по 4 привода на каждой ноге. Они позволяют делать как приставные шаги, так и шаги вперед, с перекатом стопы. Это уникальные экзоскелеты – в мире таких нет. Никто из наших конкурентов ничего подобного не делает».

Гости и участники ExoRehab Spotlights 2019 увидели экзоскелеты и другие инновационные разработки в действии. Резидент «Сколково» – компания «Нейрокогнитивные технологии» представила программу Pointer для набора текста на компьютере с помощью взгляда. Этот метод подходит для пациентов с детским церебральным параличом, травмами рук, шейного отдела и позвоночника. Также в выставочной зоне было продемонстрировано инвалидное кресло-коляска с нейроуправлением от резидента «Сколково» компании «Нейроассистивные технологии» и другие инновационные разработки.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», сказал: «Экзореабилитация в России развивалась бы значительно медленней без усилий компании "ЭкзоАтлет", которой удалось создать целую суботрасль. Хочется, чтобы все большее количество высокопрофессиональных специалистов инициировали проекты в экзореабилитации и нейрореабилитации. Фонд "Сколково" готов оказывать финансовую и налоговую поддержку, знакомить с потенциальными партнёрами, поддерживать проекты на этапе роста и развития. В "Сколково" есть демонстрационный центр, где могут быть представлены новые технологические разработки в медицинской отрасли. Именно экосистема, включающая в себя разные организации, позволяет помочь создать и развить бизнес».

Олег Янушевич, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), отметил: «”ЭкзоАтлет” – российская компания, совершившая технологический прорыв и создавшая среду, в которой люди с двигательными нарушениями получают помощь. Мы планируем совместное создание системы экзореабилитации, в которой люди с ограниченными возможностями смогут оперативно получать возможность приходить и заниматься с экзоскелетом. Кроме того, мы уже в течение года работаем со Сколтехом над нейроинтерфейсом, и нам видится перспективным соединение нейроинтерфейса с “ЭкзоАтлетом”».

В рамках ExoRehab Spotlights 2019 прошли соревнования «Нейротлон». Уникальная трасса, созданная компанией «ЭкзоАтлет» совместно со Сбербанком, будет использоваться на международных соревнованиях, в том числе на Cybathlon в Цюрихе весной 2020 года.

Атлеты с ограниченными возможностями соревновались в трёх дисциплинах: NWL – управление креслом-коляской с помощью интерфейса «мозг-компьютер» и отслеживания движения глаз; NPT – набор текста с помощью интерфейса «мозг-компьютер»; EXO – преодоление специальной трассы на скорость с использованием активных экзоскелетов нижних конечностей. Все участники получили памятные призы.

В работе ExoRehab Spotlights 2019 приняли участие 30 спикеров из разных регионов России, СНГ, из Южной Кореи, США и Португалии. Они поделились результатами своих исследований. Например, начальник Федерального государственного бюджетного учреждения «Санитарно-курортный комплекс «Приволжский» Михаил Крупнов в своем докладе о медико-социальных аспектах экзореабилитации подчеркнул, что экзоскелет позволяет тренировать и повышать функциональные возможности не только опорно-двигательного аппарата, а всех систем организма. А исследователь Института медицинских наук португальского Католического университета Мигель Паиш Виейра (Miguel Pais-Vieira) рассказал, что применение экзоскелета, динамической виртуальной реальности с визуальной и аудиальной стимуляцией, а также тактильной и термальной стимуляции позволяет усилить эффект неврологических улучшений.

Об успешных результатах после экзореабилитации рассказали пациенты. Есения Лопатина, попавшая в автодорожную аварию и сломавшая позвоночник, поделилась своим опытом: «Мне удавалось встать на ходунках, но полностью выпрямилась я только в экзоскелете. Я испытала невероятные эмоции, когда это получилось. Первое время было тяжело переносить вес тела, но я быстро втянулась и с огромным удовольствием вставала на ноги. С ходунками очень напрягаются руки и эффект от того, что стоишь, немного теряется. Ходьба в экзоскелете позволила мне «включать» мышцы, которые прежде не работали. Благодаря сочетанию таких тренировок, ЛФК и массажа у меня улучшилась чувствительность. Человеку с нарушением опорно-двигательного аппарата экзоскелет сильно облегчает жизнь и дает больше возможностей как в передвижении, так и в процессе реабилитации».

Организатор ExoRehab Spotlights 2019 – компания «ЭкзоАтлет». Партнеры - Фонд «Сколково», Международный медицинский кластер, Сбербанк, Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, Северный Государственный Медицинский Университет (г. Архангельск), Отраслевой союз «Нейронет», Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Корпорация А.Н.Д.».