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Спорт Ходьба Athletic walking

Почему и для кого ходьба на длинные дистанции может быть опасной?
Главной проблемой ходьбы на длительные дистанции является перегрузка суставов. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы. В группе риска люди с лишним весом или предрасположенностью к заболеваниям соединительной ткани. Каждый шаг нагружает коленные и тазобедренные суставы, что увеличивает риск развития в них воспалительных процессов. Повторяющиеся движения при ходьбе могут привести к быстрому развитию остеоартроза.

Какая обувь лучше всего подходит для долгой ходьбы?
Мягкая эластичная подошва обеспечивает хорошую амортизацию, снижая давление на внутрисуставные хрящевые поверхности. Для свободного движения стопы носите обувь с небольшим пространством в носке и надежной фиксацией. Подошвы должны быть с хорошим сцеплением, чтобы предотвратить скольжение и падение. Края обуви, в том числе пятка, должны быть высокими и хорошо фиксировать стопу. Верх обуви должен хорошо вентилироваться, стопы должны «дышать», этим самым не будет происходить мацерация кожи, что предотвратит образование мозолей.

Какие есть правила правильной ходьбы?
Для того чтобы предотвратить возникновения плоскостопия, наступать следует на пятку, а затем плавно переносить центр тяжести на носок. Стоит следить за осанкой, держать спину и голову ровно. Важно помнить, что полезный эффект от ходьбы достигаются только при соблюдении всей  техники безопасности. Неправильная ходьба может не только снизить эффективность физической активности, но и привести к различным травмам и нарушениям опорно-двигательного аппарата.

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Публикаций - 61, упоминаний - 62

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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