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Россия СЗФО Архангельская область Архангельск
СОБЫТИЯ
|20.10.2025
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Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома»
Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018 г. занимал должность заместителя директора
|17.07.2025
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Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске
Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован IoT-модулем, который обеспечи
|12.03.2025
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Жители Архангельска получили доступ к домашнему интернету от МТС
МТС сообщает о запуске сети домашнего интернета и ТВ в Архангельске. Более 80 тыс. семей в областной столице получили доступ к интерактивному телеви
|01.02.2024
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«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес
-процессы. Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87
|24.05.2023
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В Архангельске взлетели скорости мобильного интернета
«Мегафон» реализовал обширную программу по улучшению качества связи в одном из крупнейших по численности населения городов в Северо-Западном федеральном округе – Архангельске. Как отмечают специалисты компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета выросли на 40%. Об это CNews сообщили представители «Мегафона». Модернизаци
|10.03.2023
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«Мегафон» расширил покрытие сети на левом берегу Северной Двины в Архангельске
«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру на левом берегу Северной Двины в Архангельске, где располагается крупный морской порт «Бакарица». По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ оператор существенно расширил покрытие сети и увеличил скорость пе
|09.03.2021
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Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде
«Нетрика медицина» внедрила в Архангельске сервис обмена данными лабораторных исследований на основе решения «N3.ОДЛИ». Это позволило организовать информационное взаимодействие между медицинскими организациями и крупнейшими
|09.09.2015
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Новое отделение МФЦ в Архангельске оснащено электронной очередью
Компания «Технологии Будущего» установила систему управления очередью в открывшемся 3 сентября 2015 г. отделении ГАУ АО «МФЦ» по округу Майская Горка и Варавино-Фактория г. Архангельска. Архитектура программно-аппаратного комплекса построена на взаимодействии трех серверов – очереди, медиа и предварительной регистрации, что позволяет обеспечить оперативное и беспе
|23.09.2014
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МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске
Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о запуске в Архангельске высокоскоростной сети 4G МТС стандарта LTE, обеспечивающей доступ к мобильному и
|05.03.2014
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«Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила домашнее цифровое телевидение в Архангельске. Как сообщили CNews в компании, на данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех до
|04.03.2013
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МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Архангельске по технологии Dual Carrier-HSDPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA
|19.02.2013
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«Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске
кома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», расположенного по адресу: пр. Ломоносова, 144. Инфомат – устройство, позволяющее гражданам, не имеющим пер
|13.03.2012
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«Телфин» дополнил свою номерную емкость виртуальными телефонными номерами Архангельска и Липецка
С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Липецка (код 4742) и Архангельска (код 8182). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам «Телфин» пользоваться полным спектром сервисов, решений и услуг этой компании в области телекоммуникаций. На сегодняш
|10.02.2012
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В Архангельске развернута автоматизированная система управления бюджетным процессом
истема позволила провести комплексную автоматизацию операций, выполняемых Департаментом финансов г. Архангельска при составлении (ПК «Проектирование бюджета»), исполнении городского бюджета (ПК
|25.11.2011
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«Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом в Архангельске
Компания «Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом города Архангельска на базе программных комплексов «Бюджет-КС», «Проектирование бюджета», «Муниципальное задание», а также «СМАРТ-Бюджет». По мнению компании, внедрение данных решений позволит усоверш
|03.03.2011
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«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,2 Тбит/с.
|13.10.2010
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«Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск»
«Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурманском межд
|26.10.2009
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Orange запустил мультисервисную сеть в Архангельске
Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подписало акт приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию мультисервисной сети Orange Business Services в Архангельске. Построенная телекоммуникационная инфраструктура Metro Ethernet обеспечивает передачу всех видов трафика – голоса, данных и видео – со скоростью до 1 Гбит/с, с высоким качеством и
|20.05.2009
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Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга
Белом море даже в зимний период активизировалось после строительства нефтяных терминалов в Витино и Архангельске. В рамках проекта по данным авиационной и судовой разведки определялись места ма
|09.07.2008
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Softline открыла представительство в Архангельске
ИТ-компания Softline открыла представительство в Архангельске. Об этом говорится в сообщении компании. Руководителем регионального офиса назначен Максим Чуров. Офис в Архангельске стал третьим по счету представительством в Северо-Запад
|02.06.2008
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В Архангельске усомнились в эффективности системы ГАС «Выборы»
Экс-кандидат на пост мэра Архангельска Александр Гречаный уверен, что на выборах градоначальника использовалась недопус
|15.05.2008
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«Простор Телеком» откроет филиал в Архангельске
Оператор «Простор Телеком» заканчивает подготовку открытия нового представительства в Архангельске. Оно структурно войдет в состав дивизиона «Северо-Запад» «Простор Телекома». Возглавил архангельский филиал Владимир Артемов. Филиал будет предоставлять услуги по организации време
|15.05.2008
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В Архангельске раскрыто дело по краже телефонного кабеля
В Архангельске поймана группа из шести человек, занимавшаяся кражей телефонного кабеля из смотровых колодцев в округе Варавино-Фактория. В пресс-службе УВД по Архангельской области сообщили, что
|08.04.2008
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Профессиональное училище Архангельска покупает принтер
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31" города Архангельска производит закупку принтера цветного лазерного формата А3 Xerox Phaser 7760 посредством запроса котировок. Максимальная цена контракта 188,000 тыс. руб.
|14.03.2008
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Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске
ых торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продажа автомобилей, второго - строительный бизнес.
|31.01.2008
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ГИБДД Архангельска внедрит видеонаблюдение
ми. Проект системы должен быть готов в мае. Видеофиксация должна улучшить ситуацию с аварийностью в Архангельске и помочь в борьбе с нарушителями ПДД.
|04.12.2007
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Электронный генплан Архангельска создадут в 2008 году
НИИ «Гражданпроект» в 2008 году завершит разработку электронного генерального плана Архангельска. На данный момент в распоряжении НИИ находится вся необходимая документация, необходимая для создания электронной версии генерального плана развития города. Она была полученная по
|28.11.2007
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В Архангельске судят за мошенничество при покупке телефонов
Ломоносовский районный суд Архангельска начал рассмотрение дела по обвинению группы лиц по делу о мошенничестве, связанном с приобретением мобильных телефонов. Шестеро обвиняемых приобретали в кредит мобильные телефоны,
|07.11.2007
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В Архангельске возбуждено уголовное дело о нарушение прав в сфере ИС
еля, что противоречит требованиям Федерального Закона «Об авторских и смежных правах». Прокуратурой Архангельска по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вменяется пункт «в» с
|18.10.2007
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«Голден Телеком» начал предоставлять интернет-доступ в Архангельске
В Архангельске началось предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет под брендом «
|05.10.2007
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Жителя Архангельска судят за торговлю контрафактным ПО Microsoft
Прокуратура Октябрьского района г. Архангельска направила в суд уголовное дело по факту нарушения авторских прав корпорации Microsoft жителем Архангельска Николаем Абрамовым. В ходе предварительного следствия установлено,
|22.08.2007
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Для Архангельска построят спутниковую VRS-сеть
Отдел ГЛОНАСС/GPS-инфраструктуры компании «НАВГЕОКОМ» выиграл тендер на построение в Архангельске VRS-сети: системы постоянно действующих станций с использованием технологии «вир
|14.08.2007
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Tele2 открыл центр обслуживания в Архангельске
В Архангельске открылся новый центр обслуживания абонентов сотового оператора Tele2. Новый центр предлагает абонентам стандартный набор услуг - пополнение счета, подключение к оператору, решение
|08.08.2007
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«М.Видео» открыл гипермаркет в Архангельске
ая сеть гипермаркетов электроники «М.Видео» объявила об официальном открытии первого гипермаркета в Архангельске. Архангельск – 34-й по счету город, в котором функционируют магазины «М.Видео» Т
|22.06.2007
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В Архангельске принята программа информатизации школ
Целевая программа «Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ Архангельска» (2008-2010 годы) принята на сессии горсовета. Реализацию проекта намечено провести по следующим направлениям: приобретение и монтаж компьютерных классов с поэтапной заменой устаре
|20.06.2007
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«Майкрософт Рус» приходит в Архангельск
ООО «Майкрософт Рус» открыло представительство в Архангельске. В его задачи войдет укрепление, поддержка партнерской сети, в том числе повышение квалификации сотрудников компаний-партнеров, а также разработка и реализация маркетинговых инициа
|18.05.2007
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В Архангельске состоится финал кубка по поиску в интернете
19 мая в Архангельске состоится финальный этап кубка Архангельской области по поиску информации в сети интернет. Мероприятие проводится в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Основ
|14.05.2007
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Tele2 "мобилизуется" в Архангельске
Шведский сотовый оператор Tele2 объявил о запуске сотовой сети в Архангельске. Региональным управляющим директором назначен Дмитрий Автомонов, с 2005 года воз
|10.04.2007
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28% абонентов Архангельска остались на безлимитке
Как сообщила пресс-служба Архангельского филиала «Северо-Западный телеком», безлимитный тарифный план выбрали 28% абонентов-граждан (71,3 тыс.), а также 51% абонентов-организаций (20,8 тыс.). Оплачивать услуги местной с
|09.03.2007
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В администрации Архангельска будут использовать ГЛОНАСС
Мэр Архангельска Александр Донской подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке городской целевой программы «Развитие системы позиционирования на базе системы ГЛОНАСС на территории
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Прищемихин Андрей 21 11
|Бедрин Григорий 30 8
|Михайлов Алексей 115 7
|Слизень Виталий 244 7
|Кусков Денис 221 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Путин Владимир 3454 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Безруков Андрей 33 3
|Дугин Андрей 32 3
|Елистратов Николай 90 3
|Кржешовская Юлия 14 3
|Тихонов Андрей 43 3
|Малахов Михаил 10 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Козлова Дарья 41 3
|Эгов Кирилл 20 3
|Пирогов Владимир 11 3
|Савчук Сергей 8 3
|Эйхлер Ольга 5 3
|Холодкова Наталья 3 3
|Опанасенко Всеволод 139 3
|Лигачев Глеб 120 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Васильев Евгений 132 3
|Захаров Юрий 15 3
|Кириенко Сергей 149 2
|Басов Алексей 117 2
|Патока Андрей 110 2
|Конев Андрей 12 2
|Моторко Андрей 73 2
|Добрынин Владимир 35 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Семенова Олеся 2 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Бетсис Павел 101 2
|Ремез Алексей 8 2
|Смирнов Вячеслав 45 2
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