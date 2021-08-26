Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Архангельская область
Архангельск
Публикаций - 229, упоминаний - 271
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
|АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Опанасенко Всеволод 103 3
|Лигачев Глеб 60 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Брюквин Юрий 206 3
|Васильев Евгений 94 3
|Слизень Виталий 154 3
|Захаров Юрий 13 3
|Безруков Андрей 26 3
|Елистратов Николай 90 3
|Кржешовская Юлия 14 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Малахов Михаил 10 3
|Гуцериев Михаил 107 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1840 2
|Макаров Алексей 49 2
|Шадаев Максут 384 2
|Филатов Андрей 99 2
|Бойко Елена 151 2
|Богачев Игорь 172 2
|Мацоцкий Сергей 152 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Кусков Денис 156 2
|Басов Алексей 86 2
|Патока Андрей 96 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Семенова Олеся 2 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Бетсис Павел 84 2
|Ремез Алексей 5 2
|Киричек Алексей 66 1
|Путин Сергей 36 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Беляев Алексей 15 1
|Шаповалов Александр 11 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Холден Дэвид - Holden David 16 1
|Лазаренко Дмитрий 16 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|The Wall Street Journal 713 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
|GizmoChina 77 1
|CNews Analytics 2006 6
|Gartner 2230 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786116, в очереди разбора - 689792.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786116, в очереди разбора - 689792.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru