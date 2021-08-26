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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск


26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
27.05.2021 Syssoft и Cloudflare защитили веб-ресурсы «Циан» 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока 1
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
20.07.2020 Сотрудники Альфа-банка продавали персональные данные клиентов. Их гонорар больше штрафа за разглашение банковской тайны 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 2
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 1
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
10.10.2019 «ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области 1
29.04.2019 «Спецтек» масштабировал информационную систему ТОиР в МТФ «Норильского никеля» 1
07.02.2019 ВТБ удвоит ИТ-штат, набрав тысячи новых программистов 1
05.12.2018 Orange Business Services обеспечит суда Арктического морского пароходства безлимитным интернетом на Северном морском пути 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
18.05.2017 Intersoft Lab внедрила в «Русском Стандарте» мобильное приложение для удаленного бюджетного контроля 1
17.05.2017 ALP Group защитит от ИТ-инцидентов сеть салонов мужской одежды Henderson 1
10.04.2017 Клиенты «Деловых Линий» теперь могут оплатить услуги банковскими картами 1
14.03.2017 В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути 1
16.12.2016 МТС организовала мобильные рабочие места для Псковских бригад скорой помощи 1

Публикаций - 229, упоминаний - 271

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 20
ЛайфТелеком - Телфин 97 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 11
Синтерра - Synterra 602 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 9
Samsung Electronics 5878 8
МегаФон ПетерСтар 154 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
Softline - Софтлайн 1507 5
IBM 3677 5
Yandex - Яндекс 4129 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 4
Microsoft Corporation 11628 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 4
Xiaomi 904 4
Астерос - Asteros 531 4
3934 4
Ростелеком Связьинвест 773 3
Прогноз 198 3
Т-Платформы 276 3
Рустелеком ТК 207 3
GS Group - General Satellite 149 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
РТКомм.ру 173 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
М2М телематика 165 3
Астерос Сервис 9 3
Atrinity - Атринити 21 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
Nokia Corporation 2546 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Huawei 2750 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 4
Евросеть 939 4
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 3
Аэрофлот 496 3
Почта России ПАО 1586 3
ВТБ24 587 3
Связной ГК 897 3
Visa International 1358 3
МДМ Банк 150 3
Auchan Holding - Ашан 148 2
Газпром ПАО 538 2
Норникель - Норильский никель 180 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Роснефть НК 372 2
Татнефть 116 2
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 26 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Деловые Линии ГК 36 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Петрокоммерц 29 1
Норникель - Норильский никель - Мурманский транспортный филиал (МТФ) 1 1
Росморпорт ФГУП 18 1
Electrolux - Электролюкс Рус 118 1
Цифроград 67 1
Клуб добряков - Благотворительный фонд 1 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 10 1
Springer Nature Limited 4 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
MIG - Metromedia International Group 6 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 91 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Правительство РФ 2226 3
Федеральное казначейство России 766 3
Президент Российской Федерации 1447 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Правительство Архангельской области 7 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Мосгортранс ГУП 71 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 69 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
Совет Европы 28 1
Счётная палата РФ 464 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 34 3
ИТ-аутсорсинг 685 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 2
Безопасный город 348 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 133 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 87 2
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WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 134 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 2
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ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
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НКО - Некоммерческая организация 91 1
Космодром Байконур 99 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
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COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
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