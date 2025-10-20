Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск

Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома» Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018 г. занимал должность заместителя директора

Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован IoT-модулем, который обеспечи

Жители Архангельска получили доступ к домашнему интернету от МТС МТС сообщает о запуске сети домашнего интернета и ТВ в Архангельске. Более 80 тыс. семей в областной столице получили доступ к интерактивному телеви

«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес -процессы. Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87

В Архангельске взлетели скорости мобильного интернета «Мегафон» реализовал обширную программу по улучшению качества связи в одном из крупнейших по численности населения городов в Северо-Западном федеральном округе – Архангельске. Как отмечают специалисты компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета выросли на 40%. Об это CNews сообщили представители «Мегафона». Модернизаци

«Мегафон» расширил покрытие сети на левом берегу Северной Двины в Архангельске «Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру на левом берегу Северной Двины в Архангельске, где располагается крупный морской порт «Бакарица». По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ оператор существенно расширил покрытие сети и увеличил скорость пе

Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде «Нетрика медицина» внедрила в Архангельске сервис обмена данными лабораторных исследований на основе решения «N3.ОДЛИ». Это позволило организовать информационное взаимодействие между медицинскими организациями и крупнейшими

Новое отделение МФЦ в Архангельске оснащено электронной очередью Компания «Технологии Будущего» установила систему управления очередью в открывшемся 3 сентября 2015 г. отделении ГАУ АО «МФЦ» по округу Майская Горка и Варавино-Фактория г. Архангельска. Архитектура программно-аппаратного комплекса построена на взаимодействии трех серверов – очереди, медиа и предварительной регистрации, что позволяет обеспечить оперативное и беспе

МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о запуске в Архангельске высокоскоростной сети 4G МТС стандарта LTE, обеспечивающей доступ к мобильному и

«Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила домашнее цифровое телевидение в Архангельске. Как сообщили CNews в компании, на данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех до

МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Архангельске по технологии Dual Carrier-HSDPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA

«Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске кома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», расположенного по адресу: пр. Ломоносова, 144. Инфомат – устройство, позволяющее гражданам, не имеющим пер

«Телфин» дополнил свою номерную емкость виртуальными телефонными номерами Архангельска и Липецка С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Липецка (код 4742) и Архангельска (код 8182). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам «Телфин» пользоваться полным спектром сервисов, решений и услуг этой компании в области телекоммуникаций. На сегодняш

В Архангельске развернута автоматизированная система управления бюджетным процессом истема позволила провести комплексную автоматизацию операций, выполняемых Департаментом финансов г. Архангельска при составлении (ПК «Проектирование бюджета»), исполнении городского бюджета (ПК

«Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом в Архангельске Компания «Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом города Архангельска на базе программных комплексов «Бюджет-КС», «Проектирование бюджета», «Муниципальное задание», а также «СМАРТ-Бюджет». По мнению компании, внедрение данных решений позволит усоверш

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,2 Тбит/с.

«Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск» «Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурманском межд

Orange запустил мультисервисную сеть в Архангельске Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подписало акт приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию мультисервисной сети Orange Business Services в Архангельске. Построенная телекоммуникационная инфраструктура Metro Ethernet обеспечивает передачу всех видов трафика – голоса, данных и видео – со скоростью до 1 Гбит/с, с высоким качеством и

Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга Белом море даже в зимний период активизировалось после строительства нефтяных терминалов в Витино и Архангельске. В рамках проекта по данным авиационной и судовой разведки определялись места ма

Softline открыла представительство в Архангельске ИТ-компания Softline открыла представительство в Архангельске. Об этом говорится в сообщении компании. Руководителем регионального офиса назначен Максим Чуров. Офис в Архангельске стал третьим по счету представительством в Северо-Запад

В Архангельске усомнились в эффективности системы ГАС «Выборы» Экс-кандидат на пост мэра Архангельска Александр Гречаный уверен, что на выборах градоначальника использовалась недопус

«Простор Телеком» откроет филиал в Архангельске Оператор «Простор Телеком» заканчивает подготовку открытия нового представительства в Архангельске. Оно структурно войдет в состав дивизиона «Северо-Запад» «Простор Телекома». Возглавил архангельский филиал Владимир Артемов. Филиал будет предоставлять услуги по организации време

В Архангельске раскрыто дело по краже телефонного кабеля В Архангельске поймана группа из шести человек, занимавшаяся кражей телефонного кабеля из смотровых колодцев в округе Варавино-Фактория. В пресс-службе УВД по Архангельской области сообщили, что

Профессиональное училище Архангельска покупает принтер Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31" города Архангельска производит закупку принтера цветного лазерного формата А3 Xerox Phaser 7760 посредством запроса котировок. Максимальная цена контракта 188,000 тыс. руб.

Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске ых торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продажа автомобилей, второго - строительный бизнес.

ГИБДД Архангельска внедрит видеонаблюдение ми. Проект системы должен быть готов в мае. Видеофиксация должна улучшить ситуацию с аварийностью в Архангельске и помочь в борьбе с нарушителями ПДД.

Электронный генплан Архангельска создадут в 2008 году НИИ «Гражданпроект» в 2008 году завершит разработку электронного генерального плана Архангельска. На данный момент в распоряжении НИИ находится вся необходимая документация, необходимая для создания электронной версии генерального плана развития города. Она была полученная по

В Архангельске судят за мошенничество при покупке телефонов Ломоносовский районный суд Архангельска начал рассмотрение дела по обвинению группы лиц по делу о мошенничестве, связанном с приобретением мобильных телефонов. Шестеро обвиняемых приобретали в кредит мобильные телефоны,

В Архангельске возбуждено уголовное дело о нарушение прав в сфере ИС еля, что противоречит требованиям Федерального Закона «Об авторских и смежных правах». Прокуратурой Архангельска по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вменяется пункт «в» с

«Голден Телеком» начал предоставлять интернет-доступ в Архангельске В Архангельске началось предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет под брендом «

Жителя Архангельска судят за торговлю контрафактным ПО Microsoft Прокуратура Октябрьского района г. Архангельска направила в суд уголовное дело по факту нарушения авторских прав корпорации Microsoft жителем Архангельска Николаем Абрамовым. В ходе предварительного следствия установлено,

Для Архангельска построят спутниковую VRS-сеть Отдел ГЛОНАСС/GPS-инфраструктуры компании «НАВГЕОКОМ» выиграл тендер на построение в Архангельске VRS-сети: системы постоянно действующих станций с использованием технологии «вир

Tele2 открыл центр обслуживания в Архангельске В Архангельске открылся новый центр обслуживания абонентов сотового оператора Tele2. Новый центр предлагает абонентам стандартный набор услуг - пополнение счета, подключение к оператору, решение

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«Майкрософт Рус» приходит в Архангельск ООО «Майкрософт Рус» открыло представительство в Архангельске. В его задачи войдет укрепление, поддержка партнерской сети, в том числе повышение квалификации сотрудников компаний-партнеров, а также разработка и реализация маркетинговых инициа

В Архангельске состоится финал кубка по поиску в интернете 19 мая в Архангельске состоится финальный этап кубка Архангельской области по поиску информации в сети интернет. Мероприятие проводится в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Основ

Tele2 "мобилизуется" в Архангельске Шведский сотовый оператор Tele2 объявил о запуске сотовой сети в Архангельске. Региональным управляющим директором назначен Дмитрий Автомонов, с 2005 года воз

28% абонентов Архангельска остались на безлимитке Как сообщила пресс-служба Архангельского филиала «Северо-Западный телеком», безлимитный тарифный план выбрали 28% абонентов-граждан (71,3 тыс.), а также 51% абонентов-организаций (20,8 тыс.). Оплачивать услуги местной с