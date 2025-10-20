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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Архангельская область Архангельск

Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск

Базар у пристани в Архангельске Константин Коровин,1894 Третьяковская галерея, Москва 237 x 352 см Базар у пристани в Архангельске Константин Коровин,1894 Третьяковская галерея, Москва 237 x 352 см
Петр Кончаловский «Архангельск. Корабли в порту» 1903 г. Петр Кончаловский «Архангельск. Корабли в порту» 1903 г.
Александр Вахрамеев "Грузчики-поморы. На пристани в Архангельске" (1921) Александр Вахрамеев "Грузчики-поморы. На пристани в Архангельске" (1921)
Василий Вежливцев "Рабочая Соломбала" (1980) Василий Вежливцев "Рабочая Соломбала" (1980)
Всеволод Видякин "На Северной Двине" (1979) Всеволод Видякин "На Северной Двине" (1979)
Маргарита Белошеева "Архангельск. Соломбальский мост" (1970) Маргарита Белошеева "Архангельск. Соломбальский мост" (1970)
"Архангельск. Зимний день" 1950 Автор:Хвиюзов Евгений Игнатьевич "Архангельск. Зимний день" 1950 Автор:Хвиюзов Евгений Игнатьевич
"Архангельск из моего окна", 1965 год. Художник — Баранчеев Михаил Сергеевич. "Архангельск из моего окна", 1965 год. Художник — Баранчеев Михаил Сергеевич.
«Весенний день» из серии «По улицам Архангельска» 1985 г. Елфимов Георгий Александрович (1949) «Весенний день» из серии «По улицам Архангельска» 1985 г. Елфимов Георгий Александрович (1949)
Маргарита Белошеева "Архангельск. Дорога на ЖБИ" (1974) Маргарита Белошеева "Архангельск. Дорога на ЖБИ" (1974)
Иван Архипов "Первое такси в Архангельске" (1963) Иван Архипов "Первое такси в Архангельске" (1963)
Базар у пристани в Архангельске Константин Коровин,1894 Третьяковская галерея, Москва 237 x 352 см

СОБЫТИЯ


20.10.2025 Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома»

Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018 г. занимал должность заместителя директора

17.07.2025 Кикшеринг «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске

Сервис кикшеринга «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, запустил аренду электровелосипедов в Архангельске и Северодвинске. 100 новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны в приложении сервиса. Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован IoT-модулем, который обеспечи
12.03.2025 Жители Архангельска получили доступ к домашнему интернету от МТС

МТС сообщает о запуске сети домашнего интернета и ТВ в Архангельске. Более 80 тыс. семей в областной столице получили доступ к интерактивному телеви
01.02.2024 «РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес

-процессы. Компания «РВК-Архангельск», оказывающая услуги водоснабжения и водоотведения для жителей Архангельска, а также ряда территорий Приморского района Архангельской области, оснастила 87

24.05.2023 В Архангельске взлетели скорости мобильного интернета

«Мегафон» реализовал обширную программу по улучшению качества связи в одном из крупнейших по численности населения городов в Северо-Западном федеральном округе – Архангельске. Как отмечают специалисты компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета выросли на 40%. Об это CNews сообщили представители «Мегафона». Модернизаци
10.03.2023 «Мегафон» расширил покрытие сети на левом берегу Северной Двины в Архангельске

«Мегафон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру на левом берегу Северной Двины в Архангельске, где располагается крупный морской порт «Бакарица». По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ оператор существенно расширил покрытие сети и увеличил скорость пе
09.03.2021 Медлаборатории Архангельска обрабатывают 96% заявок на исследования в электронном виде

«Нетрика медицина» внедрила в Архангельске сервис обмена данными лабораторных исследований на основе решения «N3.ОДЛИ». Это позволило организовать информационное взаимодействие между медицинскими организациями и крупнейшими
09.09.2015 Новое отделение МФЦ в Архангельске оснащено электронной очередью

Компания «Технологии Будущего» установила систему управления очередью в открывшемся 3 сентября 2015 г. отделении ГАУ АО «МФЦ» по округу Майская Горка и Варавино-Фактория г. Архангельска. Архитектура программно-аппаратного комплекса построена на взаимодействии трех серверов – очереди, медиа и предварительной регистрации, что позволяет обеспечить оперативное и беспе
23.09.2014 МТС запустила сеть 4G LTE в Архангельске

Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о запуске в Архангельске высокоскоростной сети 4G МТС стандарта LTE, обеспечивающей доступ к мобильному и
05.03.2014 «Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила домашнее цифровое телевидение в Архангельске. Как сообщили CNews в компании, на данный момент «Билайн ТВ» доступно во всех до
04.03.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Архангельске до 42 Мбит/с

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об успешном завершении первого этапа проекта модернизации базовых станций в Архангельске по технологии Dual Carrier-HSDPA+. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети 3G МТС до 42 Мбит/с. Технология Dual Carrier-HSDPA+ (DC-HSDPA
19.02.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске

кома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», расположенного по адресу: пр. Ломоносова, 144. Инфомат – устройство, позволяющее гражданам, не имеющим пер
13.03.2012 «Телфин» дополнил свою номерную емкость виртуальными телефонными номерами Архангельска и Липецка

С 11 марта компания «Телфин» дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Липецка (код 4742) и Архангельска (код 8182). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам «Телфин» пользоваться полным спектром сервисов, решений и услуг этой компании в области телекоммуникаций. На сегодняш
10.02.2012 В Архангельске развернута автоматизированная система управления бюджетным процессом

истема позволила провести комплексную автоматизацию операций, выполняемых Департаментом финансов г. Архангельска при составлении (ПК «Проектирование бюджета»), исполнении городского бюджета (ПК
25.11.2011 «Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом в Архангельске

Компания «Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом города Архангельска на базе программных комплексов «Бюджет-КС», «Проектирование бюджета», «Муниципальное задание», а также «СМАРТ-Бюджет». По мнению компании, внедрение данных решений позволит усоверш
03.03.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую ВОЛС «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск»

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Санкт-Петербург – Вологда – Архангельск» протяженностью более 1000 км. В настоящий момент ее пропускная способность составляет 24 Гбит/с, но по мере роста спроса на услуги компании она может быть увеличена до 3,2 Тбит/с.

13.10.2010 «Ростелеком» до конца года завершит строительство ВОЛС «Вологда – Архангельск»

«Ростелеком» до конца 2010 г. завершит строительство магистральной волоконно-оптической линии (ВОЛС) «Вологда – Архангельск» протяженностью более 914 км. Общая пропускная способность линии при запуске составит 24 Гбит/с и затем может быть расширена до 3,2 Тбит/с. Об этом на II Арктическом Мурманском межд
26.10.2009 Orange запустил мультисервисную сеть в Архангельске

Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу подписало акт приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию мультисервисной сети Orange Business Services в Архангельске. Построенная телекоммуникационная инфраструктура Metro Ethernet обеспечивает передачу всех видов трафика – голоса, данных и видео – со скоростью до 1 Гбит/с, с высоким качеством и

20.05.2009 Охрана популяции гренландского тюленя: итоги спутникового мониторинга

Белом море даже в зимний период активизировалось после строительства нефтяных терминалов в Витино и Архангельске. В рамках проекта по данным авиационной и судовой разведки определялись места ма
09.07.2008 Softline открыла представительство в Архангельске

ИТ-компания Softline открыла представительство в Архангельске. Об этом говорится в сообщении компании. Руководителем регионального офиса назначен Максим Чуров. Офис в Архангельске стал третьим по счету представительством в Северо-Запад
02.06.2008 В Архангельске усомнились в эффективности системы ГАС «Выборы»

Экс-кандидат на пост мэра Архангельска Александр Гречаный уверен, что на выборах градоначальника использовалась недопус
15.05.2008 «Простор Телеком» откроет филиал в Архангельске

Оператор «Простор Телеком» заканчивает подготовку открытия нового представительства в Архангельске. Оно структурно войдет в состав дивизиона «Северо-Запад» «Простор Телекома». Возглавил архангельский филиал Владимир Артемов. Филиал будет предоставлять услуги по организации време
15.05.2008 В Архангельске раскрыто дело по краже телефонного кабеля

В Архангельске поймана группа из шести человек, занимавшаяся кражей телефонного кабеля из смотровых колодцев в округе Варавино-Фактория. В пресс-службе УВД по Архангельской области сообщили, что

08.04.2008 Профессиональное училище Архангельска покупает принтер

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31" города Архангельска производит закупку принтера цветного лазерного формата А3 Xerox Phaser 7760 посредством запроса котировок. Максимальная цена контракта 188,000 тыс. руб.
14.03.2008 Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске

ых торговых фирм, интерес к лицензионному софту появился после операции, проводимой ОБЭП в нескольких крупных предприятиях. Поводом роста спроса стал визит ОБЭП в два крупных холдинга, существующих в Архангельске. Основное направление деятельности одного из них - продажа автомобилей, второго - строительный бизнес.
31.01.2008 ГИБДД Архангельска внедрит видеонаблюдение

ми. Проект системы должен быть готов в мае. Видеофиксация должна улучшить ситуацию с аварийностью в Архангельске и помочь в борьбе с нарушителями ПДД.
04.12.2007 Электронный генплан Архангельска создадут в 2008 году

НИИ «Гражданпроект» в 2008 году завершит разработку электронного генерального плана Архангельска. На данный момент в распоряжении НИИ находится вся необходимая документация, необходимая для создания электронной версии генерального плана развития города. Она была полученная по

28.11.2007 В Архангельске судят за мошенничество при покупке телефонов

Ломоносовский районный суд Архангельска начал рассмотрение дела по обвинению группы лиц по делу о мошенничестве, связанном с приобретением мобильных телефонов. Шестеро обвиняемых приобретали в кредит мобильные телефоны,

07.11.2007 В Архангельске возбуждено уголовное дело о нарушение прав в сфере ИС

еля, что противоречит требованиям Федерального Закона «Об авторских и смежных правах». Прокуратурой Архангельска по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вменяется пункт «в» с
18.10.2007 «Голден Телеком» начал предоставлять интернет-доступ в Архангельске

В Архангельске началось предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет под брендом «
05.10.2007 Жителя Архангельска судят за торговлю контрафактным ПО Microsoft

Прокуратура Октябрьского района г. Архангельска направила в суд уголовное дело по факту нарушения авторских прав корпорации Microsoft жителем Архангельска Николаем Абрамовым. В ходе предварительного следствия установлено,
22.08.2007 Для Архангельска построят спутниковую VRS-сеть

Отдел ГЛОНАСС/GPS-инфраструктуры компании «НАВГЕОКОМ» выиграл тендер на построение в Архангельске VRS-сети: системы постоянно действующих станций с использованием технологии «вир
14.08.2007 Tele2 открыл центр обслуживания в Архангельске

В Архангельске открылся новый центр обслуживания абонентов сотового оператора Tele2. Новый центр предлагает абонентам стандартный набор услуг - пополнение счета, подключение к оператору, решение

08.08.2007 «М.Видео» открыл гипермаркет в Архангельске

ая сеть гипермаркетов электроники «М.Видео» объявила об официальном открытии первого гипермаркета в Архангельске. Архангельск – 34-й по счету город, в котором функционируют магазины «М.Видео» Т
22.06.2007 В Архангельске принята программа информатизации школ

Целевая программа «Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ Архангельска» (2008-2010 годы) принята на сессии горсовета. Реализацию проекта намечено провести по следующим направлениям: приобретение и монтаж компьютерных классов с поэтапной заменой устаре
20.06.2007 «Майкрософт Рус» приходит в Архангельск

ООО «Майкрософт Рус» открыло представительство в Архангельске. В его задачи войдет укрепление, поддержка партнерской сети, в том числе повышение квалификации сотрудников компаний-партнеров, а также разработка и реализация маркетинговых инициа
18.05.2007 В Архангельске состоится финал кубка по поиску в интернете

19 мая в Архангельске состоится финальный этап кубка Архангельской области по поиску информации в сети интернет. Мероприятие проводится в рамках Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Основ
14.05.2007 Tele2 "мобилизуется" в Архангельске

Шведский сотовый оператор Tele2 объявил о запуске сотовой сети в Архангельске. Региональным управляющим директором назначен Дмитрий Автомонов, с 2005 года воз
10.04.2007 28% абонентов Архангельска остались на безлимитке

Как сообщила пресс-служба Архангельского филиала «Северо-Западный телеком», безлимитный тарифный план выбрали 28% абонентов-граждан (71,3 тыс.), а также 51% абонентов-организаций (20,8 тыс.). Оплачивать услуги местной с
09.03.2007 В администрации Архангельска будут использовать ГЛОНАСС

Мэр Архангельска Александр Донской подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке городской целевой программы «Развитие системы позиционирования на базе системы ГЛОНАСС на территории

Публикаций - 468, упоминаний - 520

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Ростелеком 10948 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
МегаФон 10742 40
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 16
Microsoft Corporation 25775 16
ЛайфТелеком - Телфин 290 14
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 11
Samsung Electronics 11065 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
9594 8
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 6
Huawei 4677 6
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Cisco Systems 5372 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Apple Inc 13156 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 5
М2М телематика - НИС М2М 236 4
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 4
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - ТД-Телеком 7 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
LG Electronics 3735 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Телефорум 93 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Музей-усадьба Архангельское 35 8
Связной ГК 1401 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Евросеть 1421 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Омнибэнд Групп 22 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Цифроград 171 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 7
Районные суды РФ 196 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 3
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Союз пенсионеров России 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 69
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 15
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 12
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Apple iOS 8583 9
Google Android 15244 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 7
Apple iPad 4012 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Apple iPhone 6 4861 6
Apple iPhone 5 783 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
МТС 3G-сеть 121 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Microsoft Windows 16882 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
МТС Коннект - MTS Connect 49 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Microsoft Office 4170 3
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 3
Microsoft Office 365 1042 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Прищемихин Андрей 21 11
Бедрин Григорий 30 8
Михайлов Алексей 115 7
Слизень Виталий 244 7
Кусков Денис 221 5
Брюквин Юрий 300 5
Путин Владимир 3454 4
Рейман Леонид 1065 4
Шадаев Максут 1210 4
Безруков Андрей 33 3
Дугин Андрей 32 3
Елистратов Николай 90 3
Кржешовская Юлия 14 3
Тихонов Андрей 43 3
Малахов Михаил 10 3
Шилов Дмитрий 13 3
Козлова Дарья 41 3
Эгов Кирилл 20 3
Пирогов Владимир 11 3
Савчук Сергей 8 3
Эйхлер Ольга 5 3
Холодкова Наталья 3 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Лигачев Глеб 120 3
Ермолаев Артем 379 3
Васильев Евгений 132 3
Захаров Юрий 15 3
Кириенко Сергей 149 2
Басов Алексей 117 2
Патока Андрей 110 2
Конев Андрей 12 2
Моторко Андрей 73 2
Добрынин Владимир 35 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Семенова Олеся 2 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Бетсис Павел 101 2
Ремез Алексей 8 2
Смирнов Вячеслав 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 266
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 192
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 107
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 87
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 83
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 79
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 77
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 68
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 65
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 63
Россия - СФО - Новосибирск 4876 60
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 57
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 54
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 51
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 48
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 48
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 48
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 47
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 47
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 45
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 44
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 43
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 42
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 39
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 36
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 36
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 335 31
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 31
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 30
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 29
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 28
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 27
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 27
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 33 26
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 69
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 54
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 25
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 23
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
Паспорт - Паспортные данные 2848 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 10
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 9
Автомагистраль М-8 Москва-Холмогоры 25 9
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Regnum - Регнум 114 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Деловой Петербург 40 1
GizmoChina 171 1
Росбалт ИА 60 1
Советский спорт 19 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Рустелеком ТК 305 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
CNews Инновация года - награда 155 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Интерфакс-100 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
ONSIDE 19 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 2
АГТУ - Архангельский государственный технический университет 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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