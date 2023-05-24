В Архангельске взлетели скорости мобильного интернета

«Мегафон» реализовал обширную программу по улучшению качества связи в одном из крупнейших по численности населения городов в Северо-Западном федеральном округе – Архангельске. Как отмечают специалисты компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета выросли на 40%. Об это CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация позволила усилить LTE-покрытие во всех девяти территориальных округах города за счет использования диапазона LTE‑1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сотового сигнала. В конечном итоге увеличилась емкость сети и значительно выросла скорость передачи данных, что гарантирует стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, а также позволяет общаться по видеосвязи и делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузок в каждой точке.

«Для анализа потребления трафика передачи данных и контроля сетевой нагрузки мы используем аналитические инструменты. Они позволяют нам быстро отслеживать изменения на сети и оперативно принимать решения для их устранения. Например, построить новый или модернизировать уже существующий объект связи в загруженной локации. Проведенный апгрейд оборудования помог не только разгрузить базовые станции и повысить скорость мобильного интернета в Архангельске, но и простимулировал рост трафика в городе на 10%», – сказал директор «Мегафона» в Архангельске Алексей Михайлов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.