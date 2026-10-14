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Вернули нам 2012 год. Продажи смартфонов обрушились на уровень 14-летней давности

Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 г. упали на 20% по отношению с III кварталом 2025 г. и стали самыми низкими для этого периода с 2012 г. Причина - дефицит и резкий рост цен на память (DRAM и NAND), из-за чего производители подняли цены. К 2026 г. мировые цены на смартфоны вырастут примерно на 20%. В 2026 г. Samsung сохраняет лидерство (23% рынка), Apple - на втором месте с рекордными 22%. Восстановления рынка до конца 2026 г. аналитики Counterpoint Research не ждут.

Снижение продаж

Дефицит памяти обрушил продажи смартфонов на 20% в 2026 г. и поднял цены, отмечается в исследовании компании Counterpoint Research.

Мировые продажи смартфонов в III квартале 2026 г. снизились на 20% по сравнению с III кварталом 2025 г. Это за 14 лет минимальный показатель для III квартала с 2012 г.

Основным фактором стало сохраняющееся ограничение поставок компонентов памяти. Резкий рост цен на микросхемы dynamic random-fccess memory (DRAM) и not and (NAND) привел к увеличению производственных затрат производителей, предупреждал CNews. В ответ компании повысили цены для конечных потребителей. По оценкам аналитиков Counterpoint Research, мировые цены на смартфоны вырастут примерно на 20% к концу 2026 г.

Распределение долей рынка

По итогам III квартала 2026 г. Samsung сохраняет лидерство с долей 23%. Apple занимает 22% рынка - это наивысший показатель компании за все третьи кварталы в ее истории.

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Samsung и Apple держат почти половину мирового рынка продаж смартфонов, но общий объем продаж в 2026 г. рухнул на 20%

Аналитики Counterpoint Research не прогнозируют заметного восстановления рынка мобильных устройств до конца 2026 г.

Объем мирового рынка

В 2025 г. в глобальном масштабе реализовано 1,25 млрд смартфонов, такие данные содержатся в исследовании Omdia. Это примерно на 2% больше по сравнению с 2024 г., когда объем рынка в натуральном выражении оценивался в 1,23 млрд штук.

Аналитики Omdia подчеркивали, что мировая отрасль смартфонов в 2025 г. демонстрировала нестабильную динамику. В частности, в течение I и II кварталов продажи оставались на уровне 2024 г. В III квартале произошел рост на 3% в годовом исчислении, тогда как в IV квартале отмечена прибавка в размере 4%.

К концу 2025 г. лидирующую позицию на мировом рынке смартфонов занимала Apple с долей 25% против 23% годом в 2024 г. Компания укрепила позиции благодаря высокому спросу на аппараты семейства iPhone 17. Кроме того, в праздничный сезон сохранялся существенный уровень продаж iPhone предыдущих поколений.

На втором месте в рейтинге крупнейших игроков глобального рынка смартфонов располагается Samsung с долей 18% к концу 2025 г. Для сравнения, в 2024 г. южнокорейский производитель контролировал 16% отрасли. Аналитики Omdia указывали на значительный рост продаж Samsung в категории устройств стоимостью до $300, особенно в случае моделей Galaxy A17 4G и 5G.

Замыкает тройку Xiaomi, рыночные позиции которой в годовом исчислении ослабли с 13% до 11%: эта компания столкнулась с жесткой конкуренцией в ряде регионов.

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На четвертой строке находится Vivo, сохранившая долю на уровне 8%, в основном благодаря своим сильным позициям в Индии, писал CNews.

Закрывает пятерку Oppo, которая за год укрепила положение с 7% до 8%.

Все прочие игроки вместе взятые контролируют примерно 30% глобального рынка смартфонов.

Аналитики Omdia прогнозировали, что в 2026 г. более высокие затраты на полупроводниковые компоненты, а также замедление цикла обновления устройств окажут негативное влияние на сектор смартфонов. В такой ситуации, как отмечалось, производители будут вынуждены оптимизировать конфигурации устройств, а также согласовывать стратегии выпуска новых продуктов с доступностью чипов памяти.

Антон Денисенко

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