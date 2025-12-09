Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186729
ИКТ 14475
Организации 11231
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26478
Персоны 80489
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

ONSIDE


ONSIDE — аналитическое агентство, специализирующееся на проведении маркетинговых исследований и оказании консалтинговых услуг в областях новых технологий, медиа, телекоммуникаций, спорта и индустрии развлечений. На рынке с 2012 года.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Российский рынок генеративного ИИ в 2025 году вырастет в 5 раз и достигнет 58 миллиардов из-за колоссального спроса 1
15.11.2024 МТС выяснила, что югорчане предпочитают слушать софт-панк и инди-рок 1
15.11.2024 МТС: в Карелии возрождается фолк 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
13.11.2024 МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку 1
13.11.2024 МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк 1
13.11.2024 МТС: фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности 1
12.11.2024 Эксперты выяснили популярные музыкальные направления в Нижегородской области 1
12.11.2024 МТС: фолк, метал, индишансон – какую музыку создают в Новосибирске 1
11.11.2024 МТС выяснила, что поп-музыка остается лидером предпочтений среди кировчан 1
15.02.2024 МТС RED: рынок защиты веб-приложений к 2026 г. достигнет 7,2 млрд рублей 1
25.12.2023 Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут 1
29.03.2023 В Санкт-Петербурге и Ленобласти на 10% вырос спрос на умные устройства 1
28.02.2023 Сибирские добывающие компании переходят на выделенные промышленные LTE-сети 1
27.01.2022 К 2024 г. доля подключений интеллектуальных систем учета ресурсов увеличится до 40% 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ONSIDE и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 13
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9194 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
Микроника НПП 5 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
МегаФон 9892 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 47 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1581 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 9
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 6
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3427 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6271 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11313 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 939 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6147 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57332 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28939 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9381 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73152 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17102 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12263 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23033 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4356 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5152 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1617 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23154 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18124 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3273 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21985 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 1
NRI - Network Resource Inventory - EqM - Equipment Manage System - система учета технологических (ИТ, телекоммуникационных, сетевых, логических и физических) ресурсов предприятий - система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга 40 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34007 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17151 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12963 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9309 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 80 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 1
Умные платформы 1865 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9782 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12373 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1131 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31728 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3504 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
FreePik 1430 1
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 5 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5180 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
Бойчевски Надежда 9 4
Бекиров Руслан 56 1
Елгин Андрей 1 1
Соловенчук Александр 134 1
Шпак Василий 263 1
Россия - РФ - Российская федерация 156805 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18562 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45700 4
Армения - Республика 2368 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18206 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2652 1
Европа 24631 1
Россия - СФО - Новосибирск 4648 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Индия - Bharat 5696 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3195 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20383 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5279 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3767 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55012 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 926 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51277 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1558 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25991 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 1
Английский язык 6875 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11433 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405857, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще