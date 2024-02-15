МТС RED: рынок защиты веб-приложений к 2026 г. достигнет 7,2 млрд рублей

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», исследовала динамику роста российского рынка защиты веб-приложений (WAF) в денежном выражении. Исследование показало, что к 2026 г. объем данного рынка достигнет 7,2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

Аналитики МТС RED прогнозируют, что по итогам 2023 г. объем российского рынка защиты веб-приложений составит 4,6 млрд руб. При этом совокупный годовой темп роста данного сегмента рынка с 2022 по 2026 гг. составит 22%, что соотносится с темпами прироста отечественного рынка информационной безопасности в целом (24,6%) в указанный период.

Основными драйверами развития рынка WAF являются постоянный рост количества разрабатываемых веб-приложений, свыше 11% в год, и увеличение числа, интенсивности и сложности реализуемых через них атак. Так, по данным МТС RED, в 2023 г. на атаки через веб-ресурсы пришлось более 46% от общего объема атак на компании, что на 14% превышает показатели 2022 г. Наиболее частыми мишенями для таких атак становятся финансовая сфера и ритейл.

До февраля 2022 г. преимуществом на российском рынке WAF владели зарубежные игроки, однако по итогам года совокупная выручка российских поставщиков решений этого класса выросла на 147%. Конкуренция побудила отечественных разработчиков межсетевых экранов для веб-приложений к улучшению своих продуктов, также на рынке стали появляться новые российские игроки и сильные решения.

«Мониторинг и реагирование на киберинциденты, защита от DDoS-атак и от атак на веб-приложения являются наиболее востребованными сервисами – на них приходится более половины всего спроса на сервисы информационной безопасности. По сути это минимальный набор «гигиенических» мер киберзащиты компаний. При этом последние шесть лет мы видим явную тенденцию к развитию услуг кибербезопасности на стороне провайдеров: ранее такие сервисы в основном оказывались интеграторами», – отметил руководитель направления бизнес-аналитики МТС RED Савва Ливчин.

Исследование проводилось аналитиками компании МТС RED совместно с аналитическим агентством Onside. В процессе подготовки были опрошены компании-участники российского рынка информационной безопасности, среди которых вендоры, интеграторы и MSS-провайдеры решений WAF.

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МТС RED – экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает полный спектр задач заказчиков в части снижения киберрисков. Продуктовый портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, услуги анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и разрабатываемых приложений, оценки практической ИБ, сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), защиты от DDoS-атак и Security Awareness, платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC, сервис многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей (MFA).

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.