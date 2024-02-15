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МТС RED МТС Кибербезопасность МТС RED ASOC MTC RED Application Security Orchestration & Correlation
Платформа управления процессами безопасной разработки MTC RED ASOC (Application Security Orchestration & Correlation). Решение централизованно управляет как встроенными, так и сторонними инструментами анализа ПО на уязвимости – SAST, DAST и SCA/OSA, что позволяет заказчикам использовать любые инструменты, сочетая решения разных производителей. Результаты анализа автоматически собираются в едином интерфейсе платформы, уязвимости приоритизируются по уровню критичности, что повышает эффективность оценки реального уровня защищенности приложений
СОБЫТИЯ
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МТС RED и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
|Рубилин Петр 2 2
|Иванова Маргарита 6 1
|Деев Сергей 1 1
|Горшилин Михаил 21 1
|Ливчин Савва 3 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
|Армения - Республика 2449 2
|Беларусь - Белоруссия 6289 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
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