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МТС RED МТС Кибербезопасность МТС RED ASOC MTC RED Application Security Orchestration & Correlation

Платформа управления процессами безопасной разработки MTC RED ASOC (Application Security Orchestration & Correlation). Решение централизованно управляет как встроенными, так и сторонними инструментами анализа ПО на уязвимостиSAST, DAST и SCA/OSA, что позволяет заказчикам использовать любые инструменты, сочетая решения разных производителей. Результаты анализа автоматически собираются в едином интерфейсе платформы, уязвимости приоритизируются по уровню критичности, что повышает эффективность оценки реального уровня защищенности приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.02.2024 МТС RED: рынок защиты веб-приложений к 2026 г. достигнет 7,2 млрд рублей 2
08.02.2024 «МТС Red» и ГК Mont заключили партнерское соглашение 2
31.01.2024 МТС RED отразил свыше 3,8 тыс. DDoS-атак во втором полугодии 2023 г. 2
11.01.2024 Axoft и «МТС Red» объявили о старте сотрудничества 3
23.11.2023 МТС RED представила новую платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

МТС RED и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
MONT - МОНТ 187 2
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Xello - Кселло 34 1
Пассворк - Passwork 20 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Крок - Croc 1964 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
АйТи 1519 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 24 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 156 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 99 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Hacktivism - Хактивизм 303 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 250 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 6
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 28 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Рубилин Петр 2 2
Иванова Маргарита 6 1
Деев Сергей 1 1
Горшилин Михаил 21 1
Ливчин Савва 3 1
Игнатов Сергей 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
ONSIDE 19 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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