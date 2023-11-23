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МТС RED представила новую платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), выпустила на рынок новую платформу управления процессами безопасной разработки класса ASOC (Application Security Orchestration and Correlation). Решение централизованно управляет встроенными и сторонними инструментами анализа защищенности ПО, обеспечивая мультивендорность, сопоставляет полученные из них данные, повышая эффективность обработки уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

Рост числа уязвимостей в программном обеспечении – ключевой драйвер развития рынка безопасной разработки. По прогнозам аналитического центра МТС RED, к концу 2023 г. объем этого сегмента российского рынка достигнет 4,2 млрд руб., а к 2027 г. составит почти 20 млрд руб. При этом совокупный среднегодовой темп роста рынка безопасной разработки составляет 44%, что в два раза превышает аналогичный показатель отечественного рынка информационной безопасности в целом (24,6%).

Новая платформа МТС RED ASOC управляет различными инструментами анализа защищенности ПО – статического, композиционного и др. Управление выполняется централизованно вне зависимости от того, встроены ли анализаторы в платформу или интегрированы с ней, являясь сторонними решениями. Это позволяет компаниям использовать любые средства анализа защищенности ПО, сочетая решения разных производителей. Результаты анализа из всех источников собираются в удобные отчеты в едином интерфейсе платформы, что повышает эффективность оценки реального уровня защищенности приложений.

«Сегодня МТС RED ASOC уже активно используется в экосистеме МТС. Более 7 тыс. разработчиков дочерних компаний МТС применяют это решение для повышения безопасности своих разработок. Свыше 400 программных продуктов компании анализируются на предмет наличия уязвимостей кода и окружения, и список продуктов постоянно расширяется. Наша платформа поможет компаниям значимо повысить уровень защищенности своих приложений, на все 100% использовать не только встроенные в МТС RED ASOC инструменты анализа кода, но и уже имеющиеся в компании на момент приобретения решения», – отметил старший менеджер по продукту ASOC компании МТС RED Сергей Деев.

Платформа по умолчанию интегрируется с самыми распространенными компонентами сборочной инфраструктуры компании, а с помощью программного интерфейса и интерфейса командной строки – с неограниченным набором компонентов. Поддерживается 15 языков программирования для встроенного статического анализатора кода и пять языков – для встроенных SCA- и OSA-анализаторов.

МТС RED ASOC предназначен для любой организации, которая ведет собственную разработку ПО или веб-приложений. Решение повышает безопасность разрабатываемых в компании приложений и помогает выполнить требования регуляторов в области анализа защищенности ПО и внедрения практик безопасной разработки.

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МТС RED – это экосистема технологий, сервисов и услуг кибербезопасности, которая решает задачи заказчиков в части снижения киберрисков. МТС RED предлагает заказчикам комплекс продуктов, сервисов и услуг в сфере кибербезопасности. Продуктовый портфель MTС RED включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, услуги анализа защищенности ИТ-инфраструктуры и разрабатываемых приложений, оценки практической ИБ, сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), защиты от DDoS-атак и Security Awareness, платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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