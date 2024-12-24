Кибербезопасность ASOC Application Security Orchestration and Correlation платформа управления процессами безопасной разработки
- SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения
- SOC — услуга по мониторингу, сбору событий информационной безопасности (с разных объектов инфраструктуры) с последующим выявлением и анализом инцидентов ИБ.
Необходима для обнаружения большого спектра подозрительных активностей и оперативного принятия мер для предотвращения атак и купирования их последствий.
- SIEM (Security Information and Event Management) — это решение, предназначенное для анализа информации, поступающей от других систем, таких как DLP, IDS, антивирусов, и для дальнейшего выявления нарушений по различным критериям. Как только SIEM-система обнаруживает отклонение, она генерирует инцидент безопасности. SIEM позволяет в реальном времени отслеживать сигналы тревоги, поступающие от сетевых устройств и приложений, обрабатывать полученные данные и оповещать операторов об угрозах безопасности.
- Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты
- SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован
- Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование
- Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
- MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность
- SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
|Наумов Евгений 38 1
|Башарин Антон 4 1
|Хохлов Глеб 1 1
|Деев Сергей 1 1
|Иванова Маргарита 6 1
|Прибытков Степан 1 1
|Прокофьев Антон 11 1
|Шуляев Николай 1 1
|Тодышев Евгений 4 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|Армения - Республика 2280 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Forrester Research 821 1
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