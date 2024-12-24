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Кибербезопасность ASOC Application Security Orchestration and Correlation платформа управления процессами безопасной разработки



24.12.2024 Резидент «Сколково» принял участие в создании платформы для анализа защищенности кода 2
07.10.2024 Центр кибербезопасности УЦСБ запустил облачную платформу для непрерывного анализа защищенности приложений Apsafe 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
08.02.2024 «МТС Red» и ГК Mont заключили партнерское соглашение 2
11.01.2024 Axoft и «МТС Red» объявили о старте сотрудничества 1
23.11.2023 МТС RED представила новую платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC 2
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
30.03.2023 «МТС Red» анонсировала создание открытой экосистемы кибербезопасности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 1
MONT - МОНТ 144 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
8213 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Linux Foundation 185 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 4
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 3
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 45 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
DevOps - Development и Operations 865 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 4
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 5 3
Microsoft Windows 2000 8661 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Azure 1408 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 1
Jenkins 44 1
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 10 1
JetBrains TeamCity 20 1
Swordfish Security - AppSec Hub 9 1
УЦСБ - Apsafe - Облачная платформа для непрерывного анализа защищенности приложений 1 1
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 10 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Наумов Евгений 38 1
Башарин Антон 4 1
Хохлов Глеб 1 1
Деев Сергей 1 1
Иванова Маргарита 6 1
Прибытков Степан 1 1
Прокофьев Антон 11 1
Шуляев Николай 1 1
Тодышев Евгений 4 1
Игнатов Сергей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Армения - Республика 2280 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Forrester Research 821 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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