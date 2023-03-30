«МТС Red» анонсировала создание открытой экосистемы кибербезопасности

«МТС Red», дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, анонсировала разработку открытой экосистемы кибербезопасности. Экосистема предоставит заказчикам все необходимые сервисы и продукты для защиты информации, а также аналитические отчеты из единого личного кабинета, что поможет сократить финансовые затраты и время на обеспечение кибербезопасности организации.

Ключевым принципом, реализуемым в экосистеме, является возможность интеграции в нее любых решений игроков рынка кибербезопасности. В состав открытой экосистемы будут входить как собственные продукты «МТС Red», так и решения партнеров, предлагаемые клиентам по MSSP-модели, стартапов, которым экосистема обеспечит быстрый рост и требуемое рынком качество, и продукты конкурентов, имеющие открытый интерфейс для интеграции (API, SDK).

«Мы исходим из интересов заказчиков и ставим целью предоставить компаниям то, что им по-настоящему нужно: устойчивость бизнеса и сохранение инвестиций в кибербезопасность. Для этого и создаётся открытая экосистема управления кибербезопасностью, в которую можно будет интегрировать продукты сторонних вендоров, в том числе уже используемые в инфраструктуре заказчика», – сказала Евгения Наумова, директор по кибербезопасности компании МТС, генеральный директор «МТС Red».

Текущий портфель «МТС Red» включает такие сервисы и услуги как мониторинг и реагирование на инциденты информационной безопасности (SOC), защита от распределенных сетевых атак (Anti-DDoS), анализ защищенности и непрерывное тестирование на проникновения (Continuous Penetration Testing), а также расследование инцидентов ИБ (Digital Forensics).

До конца года планируется дополнительно вывести на рынок сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), повышения киберграмотности сотрудников (Security Awareness), защиты веб-приложений (Web Application Firewall), а также услуги аудита и консалтинга (Security Assessment). Кроме того, готовится выпуск решения класса Application Security Orchestration and Correlation для безопасной разработки.

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Экосистема позволит клиентам из единого личного кабинета управлять различными аспектами кибербезопасности на всех уровнях создания и эксплуатации комплексной системы защиты от киберугроз. Предиктивная защита достигается за счет непрерывного тестирования на проникновение, управления уязвимостями и повышения киберграмотности сотрудников. Активная защита включает решения по сетевой безопасности и безопасности приложений, а также инструменты для безопасной разработки.

На каждом из этапов защиты компании смогут централизованно управлять сервисами и средствами защиты информации, агрегацией событий информационной безопасности из различных источников, выявлением инцидентов и реагированием на них, а также автоматизацией этих процессов. Все вышеперечисленное будет усилено технологиями анализа больших данных, машинного обучения, а также собственными разработками «MTC Red».