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Swordfish Security AppSec Hub


Решение AppSec.Hub (продукт класса Application Security Posture Management — ASPM) позволяет   интегрировать практики обеспечения информационной безопасности приложений и реализовать  производственный конвейер для создания защищенных приложений в концепции DevSecOps.


17.12.2024 Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code 1
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud 1
31.10.2024 AppSec Solutions разработала нейро-инженера, который в 5 раз повышает эффективность работы команды DevSecOps 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 1
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке 1
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Swordfish Security и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 11 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 12 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
8213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
Snyk 4 1
JFrog 9 1
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Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
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Google LLC 11775 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Unsplash 764 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Linux Foundation 185 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 9
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 7
SecOps - Security Operations - Операции безопасности 33 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 6
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 15 4
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 2
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 76 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 8 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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Swordfish Security - AppSec Track 7 5
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Лазаренко Дмитрий 50 2
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Соломатин Иван 10 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144219 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
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