Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189876
ИКТ 14653
Организации 11364
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3549
Системы 26569
Персоны 82438
География 3021
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

SonarSource SonarQube Sonar

SonarSource - SonarQube - Sonar

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


30.01.2026 В PVS-Studio подвели итоги 2025 года 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
16.01.2025 Nokia: исходники украли, но не наши и не у нас 1
21.11.2024 Хакеры похитили данные десятков тысяч покупателей Ford 1
20.09.2023 ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM 1
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг 1
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
29.07.2020 Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

SonarSource и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1616 2
Cisco Systems 5231 2
Apple Inc 12715 2
AMD - Advanced Micro Devices 4488 2
Ростелеком 10392 1
Broadcom - VMware 2507 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 673 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Microsoft Corporation 25315 1
Huawei 4273 1
Lenovo Group 2371 1
Qualcomm Technologies 1915 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1167 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
9086 1
GitHub 986 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 884 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1536 1
БАРС Груп 562 1
Red Hat 1346 1
MediaTek - Ralink 571 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
Lenovo Motorola 3530 1
Adobe Systems 1573 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1394 1
Nintendo 798 1
Fiserv - Файсерв 11 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 1
Orion soft - Орион софт - 221 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Walt Disney Company 638 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 4 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 7 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5015 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7655 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31936 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1441 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73666 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1043 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2634 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12402 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 461 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 486 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 467 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7649 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 285 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 350 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 371 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1373 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 881 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 707 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2506 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 864 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 306 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
Repository - Репозиторий 1053 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 185 3
Oracle Java - язык программирования 3343 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1161 1
Apple iOS 8306 1
Linux OS 10992 1
Microsoft Windows 16414 1
Apple - App Store 3018 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1354 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
Docker - Платформа распределённых приложений 445 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 166 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
OpenSSH - Open Secure Shell 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 35 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 190 1
Atlassian - Confluence 158 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 1
Red Hat oVirt 56 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1559 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 125 1
IntelBroker 8 2
Мельникова Анастасия 433 2
Чернов Даниил 79 1
Березин Максим 135 1
Ахмеров Тимур 89 1
Артыкбаев Марат 1 1
Kottmann Tillie - Коттманн Тилли 1 1
Гузь Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158048 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53553 1
Казахстан - Республика 5834 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14532 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1183 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10404 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3203 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 568 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1776 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 1
BleepingComputer - Издание 426 3
BreachForums 11 2
РАН - Российская академия наук 2031 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416151, в очереди разбора - 727289.
Создано именных указателей - 189876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще