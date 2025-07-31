«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует всплеск интереса к портативным консолям в первом полугодии 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост популярности портативных игровых консолей в России в первом полугодии 2025 г. Доля Nintendo на российском рынке в денежном выражении увеличилась до 8% по сравнению с 5% годом ранее, а доля Valve, представленной консолью Steam Deck, выросла с 7% до 10,9%. Об этом CNews сообщил

Nintendo заняла более половины рынка в России в 2025 году Игровые консоли Nintendo заняли более половины рынка в России в 2025 году — это связано с выходом приставки Switch 2, по данным аналитиков CDEK.Shopping. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. В 2

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж картриджей с играми для Nintendo Switch 2 «М.Видео-Эльдорадо» открыла продажи картриджей с играми для новой консоли Nintendo Switch 2. В сети доступна первая подборка релизов — от культовых хитов до свежих эксклюзивов, получивших адаптацию под возможности нового поколения приставки. Об этом CNews сообщили пр

«М.Видео-Эльдорадо» начинает старт продаж Nintendo Switch 2 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады со

«М.Видео-Эльдорадо» начинает отгрузку предзаказов Nintendo Switch 2 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте отгрузки предзаказов на новое поколение игровой консоли Nintendo Switch 2. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель направления «Развития игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы рады со

Wildberries открыла продажи приставки Nintendo Switch 2 смогут заказать устройства на маркетплейсе, выбрав из двух доступных комплектаций: стандартная версия и версия с предустановленной игрой Super Mario. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Nintendo Switch — одна из самых популярных консолей в мире. Несмотря на уже солидный возраст первой версии, ее продажи на Wildberries в 2024 г. выросли на 60%, а рост в I квартале 2025 г. по ср

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги предзаказа Nintendo Switch 2: первоначальную квоту на консоль увеличивали дважды «М.Видео-Эльдорадо» завершила сбор предзаказов на новую игровую консоль Nintendo Switch 2 и подвела итоги. Интерес к новинке превзошел ожидания: квота на предзаказ в «М.Видео-Эльдорадо» была увеличена дважды. Компания сообщает, что уже в июне 2025 г., вскоре после

«Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2 «Яндекс Маркет» открыл предзаказ на новую консоль Nintendo Switch 2. Стоимость приставки составит от 50 990 руб. в зависимости от продавца и наличия пошлины. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Предзаказ доступен с 21 апреля

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM Nintendo Switch OLED Обновленный вариант известной консоли Nintendo. Модель снабжена увеличенным 7-дюймовым экраном с матрицей OLED и выводит насыщенную картинку с широкими углами обзора. Изображение практически не выгорает на солнце и способствует пол

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2 «М.Видео-Эльдорадо» сообщает об открытии предзаказа новой консоли Nintendo Switch 2. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 59999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель направления «Развит

«М.Видео-Эльдорадо» 8 апреля 2025 г. откроет предзаказ на Nintendo Switch 2 «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о том, что предзаказ на Nintendo Switch 2 откроется 8 апреля 2025 г. Цена на гаджет будет объявлена в этот же день. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель направления «Развитие игр и иг

«М.Видео-Эльдорадо» привезет в Россию Nintendo Switch 2 одной из первых Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, привезет в Россию новую консоль Nintendo Switch 2 одной из первых. Цена будет объявлена после второго апреля, когда состоится официальная презентация устройства. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руков

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году Игровая приставка Nintendo Switch Lite Портативная игровая консоль позволит играть в игры где угодно: она подойдет для путешествий или просто скрасит время в дороге на работу. Эти устройства компактны и не треб

Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок Apple выпустит свою игровую консоль Компании Apple приписывают намерение выйти на рынок игровых консолей. Как пишет портал GizChina, она планирует конкурировать в первую очередь с компанией Nintendo и ее портативными консолями Switch и Switch Lite. Согласно имеющимся данным, Apple готовит некую гибридную приставку, которая попытается потеснить не только Nintendo с ее Switch

Легче, меньше, но не гибридная Nintendo представила уменьшенный и упрощённый вариант популярной гибридной игровой консоли Nintendo Switch - Nintendo Switch Lite. Nintendo Switch Lite поступит в продажу 20 сентября и будет доступна в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый. Кроме того, будет доступен н

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: Nintendo благодаря консоли Switch впервые обошла Microsoft консолей за январь-май 2019 г. Любители игр приобрели 215 тыс. приставок на сумму 3,9 млрд руб., что больше на 11% в штуках и 7,5% в деньгах, чем за аналогичный период годом ранее. Спрос на приставку Nintendo Switch увеличился на 80% в штуках и 60% в деньгах, что позволило японской компании в мае впервые опередить по популярности Xbox от Microsoft. В мае 2019 г. бренд Nintendo впервы

«М.Видео-Эльдорадо»: рынок компьютерных игр в России вырос на 5% ьгах, чем годом ранее. Категория продолжает рост благодаря играм для консолей. Около 70% рынка занимают игры для Playstation 4, но наряду с этим наиболее высокую динамку продемонстрировал контент для Nintendo Switch. Продажи игр для ПК снизились двое. Российский рынок видеоигр в 2018 г. достиг 2,2 млн копий на физических носителях на сумму более 4,5 млрд руб., что превысило показатели преды

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала всплеск популярности ретро-консолей в России на 26% в штуках и 30% в деньгах. Наибольшую динамику роста – 45% за год – показали переизданные ретро-консоли. Россияне приобрели около 100 тыс. приставок PlayStation Classic, SEGA Mega Drive Gopher, Nintendo Classic Mini NES и SNES с предварительно установленными играми. Традиционно пик продаж игровых приставок в 2018 г. пришелся на четвертый квартал, а спрос на консоли в декабре превысил

Creative озвучил Nintendo Switch одер Dolby Digital, виртуализацию объёмного звука в формате 7.1, удобную ручку регулятора громкости и набор технологий Sound Blaster для улучшения и различной обработки звука. Карта совместима с PS4, Nintendo Switch, Xbox и ПК. Sound BlasterX G6 подключается по оптике к PS4 и Xbox, по USB к ПК, а при подключении к Nintendo Switch используется линейный вход. В дополнение к этому Sound

Nintendo всерьёз заинтересовалась российским рынком Подразделение компании Nintendo в России приняло решение продолжить съёмку локальных рекламных роликов, ориентирован

Nintendo возвращается к 2D Nintendo расширила линейку портативных игровых консолей 3DS. Уже 28 июля все желающие смогут приобрести карманную игровую систему New Nintendo 2DS XL. Новинка займёт место в линейке между моделями Nintendo 2DS и New Nintendo 3DS XL. New Nintendo 2DS XL будет доступна в вариантах с черно-бирюзовым и бело-о

Nintendo Switch: первый взгляд на новую игровую консоль Консоль Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта 2017 года — всего спустя 4,5 года после выхода Nintendo Wii U. При этом, предшественница Wii U — семейная консоль Wii, продержалась 6 лет и ста

Сверхпопулярная «ловля покемонов» не спасла финансовый год Nintendo Прогноз Nintendo не оправдался Японская компания Nintendo объявила о снижении объемов продаж и операционной прибыли. Как сообщает Bloomberg, операционная прибыль компании в текущем фискальном го

Сегодня Nintendo покажет таинственную игровую консоль нового типа Три минуты будущего поколения Японская компания Nintendo пообещала в четверг приоткрыть завесу тайны над своей игровой приставкой нового поколения, получившей рабочее название NX. Трехминутный тизер с участием новой приставки будет показан н

Презентация Apple: что нам показали в этот раз? Apple + Nintendo =... Кажется, дела у японской Nintendo идут всё лучше и лучше. Сначала — невероятный всплеск популярности Pokemon Go и возвращение всеобщего внимания к покемонам (официальные иг

Nintendo Classic Mini - 8 бит двадцать первого века Легендарная восьмибитная приставка 1980-х Nintendo Entertainment System (NES), имевшая в мире массу клонов (в том числе знаменитую Dendy), возвращается на рынок в обновлённом формате. Уже 11 ноября на рынок поступит компактная приставк

Главные открытия выставки «Игромир 2014»: игры, которые мы ждём ось постоять. Но, как оказалось, не зря! Возможно, расцвет «Игромира» связан с тем, что консоли нового поколения (или уже правильнее говорить «текущего поколения») наконец укомплектовались полностью: Nintendo Wii U, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One (перечислены в порядке выхода на российский рынок), а это значит, что разработчикам теперь ничего не мешает представлять свои игры для эт

Nintendo будет продавать игры в России через «Яндекс.Деньги» «Яндекс.Деньги» и Nintendo договорились о сотрудничестве. Компания стала первым в России партнёром Nintendo по цифровой дистрибуции. Теперь пользователи из РФ и стран СНГ могут покупать игры для консолей

Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов себе и сенсорную планку, необходимую для игр с геймпадом Wii Remote (приобретается отдельно), и жёсткий диск на 32 Гбайт, а не на 8 Гбайт, как в базовой комплектации, и, что ещё важнее, диск с игрой Nintendo Land, раскрывающей возможности консоли. Надо сказать, что Nintendo Land — это не просто какая-то там техно-демка и «приятный бонус», а сборник действительно интересных мини-игр,

Пять лучших игр для Nintendo 3DS ще и как доказательство немалой мощи этого гаджета. Все-таки полностью динамическое освещение, многослойные текстуры и продвинутые шейдеры – не самые частые и оттого очень желанные гости на хэндхелде Nintendo.Четвертое место – Pokemon X/Y «Покемоны» – второй, после «Марио», популярнейший бренд Nintendo. По крайней мере, если речь идет исключительно о России. Наверно, большинство из н

Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA В этой статье мы рассмотрим три основных гаджета, производители которых называют их портативными игровыми консолями: NVIDIA Shield, Sony PlayStation Vita и Nintendo 3DS (XL) и попробуем разобраться, какие плюсы и минусы у них имеются, и для чего лучше всего использовать каждую из перечисленных консолей. NVIDIA Shield Sony PS Vita Nintendo

Почётный президент Ninyendo покинул компанию На 86-м году жизни скончался Хироси Ямаути, экс-президент компании Nintendo, на чьё время управления пришёлся взлёт компании. Хироси Ямаути стал президентом компании Nintendo в 1949 году, получив её в качестве семейного бизнеса из рук деда. В тот момент

Nintendo 2DS - плоская штука Компания Nintendo расширила линейку своих портативных игровых приставок, представив бюджетную модель Nintendo 2DS. Nintendo 2DS станет младшим членом семейства приставок, включающих модели

Дата выхоа Wii U в России Компания Nintendo с сожалением заявляет о том, что запуск Wii U в России будет произведен 21 декабря, то есть позже, чем об этом было объявлено изначально.Nintendo прилагает всевозможные усилия д

Nintendo приступила к продажам игровой приставки нового поколения Nintendo приступила к продажам долгожданной игровой приставки нового поколения - Nintendo Wii U. Устройство появилось в магазинах США в воскресенье утром, 18 ноября. Wii U была анонсирована в июне. Особенностью новой консоли, которая идет на замену Wii, является контроллер

Nintendo объявила срок выхода и стоимость новой консоли Домашняя игровая консоль нового поколения от Nintendo - Nintendo Wii U - поступит в продажу в Японии по цене 26250 иен ($335) в декабре 2012 г., сообщила пресс-служба компании. В США новинка появится с 18 ноября по цене $300. Ni

Nintendo представила новую приставку Японская компания Nintendo в рамках выставки E3 в Лас-Вегасе представила долгожданную домашнюю игровую приставку - Nintendo Wii U. Прототип консоли нового поколения, задуманной как продолжение Wii, был вп

Nintendo получила первый годовой убыток за 30 лет Японский производитель игровых консолей Nintendo сообщил о первом за последние 30 лет операционном убытке по итогам года. Операционный убыток Nintendo за 2011-2012 финансовый год, завершившийся 31 марта, составил 37,3 млрд иен

В сети у Nintendo Компания Nintendo официально запустила интернет-службу Nintendo Network, предназначенную для владельцев приставок компании. Служба предназначена для покупки и скачивания дополнительного контента