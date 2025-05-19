«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги предзаказа Nintendo Switch 2: первоначальную квоту на консоль увеличивали дважды

«М.Видео-Эльдорадо» завершила сбор предзаказов на новую игровую консоль Nintendo Switch 2 и подвела итоги. Интерес к новинке превзошел ожидания: квота на предзаказ в «М.Видео-Эльдорадо» была увеличена дважды. Компания сообщает, что уже в июне 2025 г., вскоре после мирового старта продаж, в сеть поступят сразу два варианта Nintendo Switch 2, включая комплект с игрой Mario Kart World, а также новые аксессуары и игры. Покупатели, ранее оформившие предзаказ в сети ритейлера, получат новинку в июне 2025 г. после мирового старта продаж. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Nintendo Switch 2 — это долгожданное продолжение культовой консоли, ажиотаж вокруг новинки был заметен с первых часов кампании. Лидерами по продажам консоли стали Москва и Санкт-Петербург, на них пришлось 40% и 10% от общего числа предзаказов соответственно. Мы также зафиксировали высокий интерес геймеров к новинке во Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Челябинске, Калининграде, Южно-Сахалинске и Мурманске. Уровень спроса в этих городах был практически одинаковым, что говорит о широкой популярности Nintendo среди любителей видеоигр по всей России. После переноса релиза GTA VI на следующий год запуск Switch 2, безусловно, становится главным игровым событием 2025 г., и мы, как главные эксперты по технике, привезем новинку в числе первых».

Интерес к новой консоли Nintendo в мире также высок — в Японии, например, право на оформление предзаказа определялось выигрышем в лотерейной системе через сервис My Nintendo. Производитель заранее предупредил об ограниченном объеме поставок.

«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказы на консоль 8 апреля 2025 г. одновременно со всем миром — клиенты могли оформить покупку на сайте или в розничных магазинах сети.