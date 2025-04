«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ Nintendo Switch 2

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает об открытии предзаказа новой консоли Nintendo Switch 2. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» составляет 59999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» Компании «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин: «Мы ожидаем, что Nintendo Switch 2 продолжит успех своей предшественницы и станет популярной среди геймеров. Switch — одна из самых любимых и узнаваемых консолей в мире, и интерес к новому поколению связан, в первую очередь, с линейкой эксклюзивных игровых серий, которые можно найти только на устройствах Nintendo. По данным компании «М.Видео-Эльдорадо», с 2017 по 2024 гг. в России было продано порядка 500 тыс. консолей Nintendo Switch. Это делает ее самой продаваемой приставкой Nintendo за всю историю присутствия на российском рынке. Лидерами по продажам игр в сети «М.Видео-Эльдорадо» стали The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Animal Crossing: New Horizons. Стабильный рост спроса на ассортимент Nintendo говорит о высоком уровне вовлеченности и лояльности российской аудитории к франшизам Nintendo, несмотря на сложные экономические условия последних лет».

Основные характеристики

Новый 7,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Это заметный апгрейд по сравнению с предыдущими моделями.

Nintendo Switch 2 поддерживает физические и цифровые версии игр с оригинальной Nintendo Switch. Игроки смогут запускать свои любимые тайтлы без повторной покупки.

Для некоторых проектов Nintendo предложит платные пакеты обновлений (Switch 2 Edition) — с улучшенной графикой, новыми функциями и поддержкой мыши, камеры и микрофона.

Встроенная память увеличена до 256 ГБ с возможностью расширения через высокоскоростные модели карт microSD Express.

Новое поколение контроллеров поддерживает магнитное крепление, они могут использоваться как компьютерная мышь — благодаря встроенному гироскопу и сенсорам.

При подключении к телевизору через док-станцию консоль способна выводить изображение в 4K.

Комплектация: консоль Nintendo Switch 2, пара Joy-Con 2, док-станция с HDMI-выходом, кабель HDMI, зарядное устройство USB-C, адаптер питания Switch 2 AC

Игры

Mario Kart World — открытый мир, 24 игрока, режим Knockout Tour. Релиз: 5 июня 2025 г.

Donkey Kong Bananza — 3D-приключение с разрушаемыми локациями. 17 июля 2025 г.

Super Mario Party Jamboree — Switch 2 Edition — с режимом Bowser Live и новыми мини-играми. 24 июля 2025 г.

Metroid Prime 4: Beyond — выбор между 4K/60fps и 120fps в Full HD. 2025 г.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom — Switch 2 Edition — улучшенные версии с поддержкой функции ZELDA NOTES. 5 июня 2025 г.

Kirby and the Forgotten Land – Switch 2 Edition + Star-Crossed World — новая глава и кооператив. 28 августа 2025 г.

The Duskbloods — мультиплеерный экшен от FromSoftware. 2026 г., эксклюзив.

Kirby Air Riders — возвращение воздушных гонок от Масахиро Сакурая. 2025 г.

Другие хиты от сторонних студий: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Sid Meier’s Civilization VII — Switch 2 Edition, Hades II, Borderlands 4, Yakuza 0 Director’s Cut, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Elden Ring: Tarnished Edition, Fortnite, Project 007, Street Fighter 6 (с новыми режимами для Joy-Con 2), Hogwarts Legacy, Enter the Gungeon 2, Daemon X Machina, Hollow Knight: Silksong, Deltarune и др.