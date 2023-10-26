Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компьютеризация Компьютерная мышь Computer mouse
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|26.10.2023
|
Беспроводная мышь «Оклик» 501MW с восемью кнопками
т точность управления устройством. Дополнительное боковое колесо для скролла поможет упростить горизонтальную навигацию по веб-страницам, а также по документам и изображениям с увеличенным масштабом. Беспроводная мышь «Оклик» 501MW с восемью кнопками У модели можно настраивать разрешение сенсора. На выбор доступны варианты: 800, 1200, 1600 и 2400 dpi. Таким образом, мышь пригодится как для
|29.03.2022
|
Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW: умное и полезное решение для долгой работы
В продажу поступила уникальная беспроводная мышь от производителя компьютерных аксессуаров, компании ОКЛИК. Особенность модели в том, что она снижает усталость при туннельном синдроме запястья и возможность его возникновения
|26.09.2021
|Три типа компьютерной мыши — какой подойдет вам?
|03.08.2020
|
Умер создатель первой компьютерной мыши
ого интерфейса, который предполагал манипулирование изображениями на экране. Деревянная мышь Первая компьютерная мышь имела деревянный корпус, в который Инглиш поместил пару потенциометров, отс
|28.12.2015
|
Logitech MX Master и MX Anywhere 2: мастера на все руки
Master — отличный выбор для тех кто ценит богатую функциональность, внешний вид и удобство работы. Компьютерная мышь Logitech MX Master обойдет в 6990 рублей, в Logitech MX Anywhere 2 - 4990 р
|11.11.2010
|Выпущена первая компьютерная мышь с поддержкой Bluetooth 3.0
|07.10.2009
|
Компьютерная мышь для аристократов
Как выяснилось, из элитных сортов древесины можно изготавливать не только внешние жесткие диски и мобильные телефоны, но и устройства ввода. Компьютерная мышь AlestRukov выполнена из ценных пород красного и черного дерева, произрастающих в Африке и Индии на специальных плантациях. Внутри гаджета установлена качественная и прочная ме
|09.12.2008
|
Компьютерной мышке исполнилось 40 лет
ь». Автор изобретения так и не получил каких-либо отчислений, поскольку срок патента истек в 1987 г., — еще до того, как началась компьютерная революция, сделавшая мышку незаменимым предметом. Первая компьютерная мышь По мнению аналитиков Gartner, в течение 3-5 лет компьютерная мышь будет заменена новыми интерактивными средствами взаимодействия человека с компьютером. Однако немногие
|22.05.2008
|
Logitech V450 Nano: беспроводная мышь для ноутбуков
Компания Logitech анонсировала беспроводную лазерную мышь для ноутбуков - Logitech V450 Nano. В новой мышке используется миниатюрный USB-приемник Plug-and-Forget, который, благодаря его миниатюрному размеру, можно подключить один раз и забыть о его присутствии – мышь всегда будет готова к работ
|04.06.2007
|
Кинотеатр «под мышкой»
ожно напротив взять плеер большим экраном или при наличии в номере телевизора с хорошим набором коммуникаций, для подключения в качестве источника сигнала. Но прежде о конструкциях ваших кинотеатров «под мышкой». Сегодня у портативных DVD-плееров есть несколько форм-факторов, которые в зависимости от вашего выбора могут быть использованы, или для просмотра кино в транспорте, или в гостиничн
|28.04.2007
|
Компьютерная мышка для любителей таксидермии
ению манипулятора и видеоролик его работы. Авторы настоятельно рекомендуют воздержаться от чтения инструкции людей с неуравновешенной психикой, так как в ней содержатся фотографии мертвого животного. Компьютерная мышка для любителей таксидермии Остается только надеется, что бедное животное умерло в естественных условиях.
|23.01.2007
|
Компьютерная мышь стоимостью $24 тыс.
омпанией Pat Says Now, инкрустирован 59 бриллиантами и по выбору покупателя может состоять из желтого, белого или красного золота. Цвет окантовки корпуса также может быть выбран между белым и черным. Компьютерная мышь стоимостью $24 тыс. Для того чтобы приобрести данное изделие, достаточно выслать заявку на электронный адрес одного из английских интернет-магазинов. Продавец обещает на мышь
|25.10.2005
|
Фото дня: компьютерная мышь с подогревом
Казалось бы, сложнее представить себе более простое и привычное устройство, чем компьютерная мышь. Но, тем не менее, со времен появления Apple Lisa, изобретатели периодически вносят в манипулятор нововведения, повышающие комфорт работы. Недавно на прилавки онлайн-магазинов
|17.09.2004
|В Канаде создана компьютерная мышь, управляемая носом и глазами
|24.12.1998
|
Cirque предложила очередную альтернативу компьютерной мыши
Компания Cirque представила новую альтернативу компьютерной мыши - устройство Cruise Cat. Оно "управляется" пальцем и представляет собой плоскую тонкую сенсорную панель, подключаемую к серийному порту компьютера. Легкое нажатие аналогично щ
Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406561, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.