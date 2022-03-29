Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW: умное и полезное решение для долгой работы
В продажу поступила уникальная беспроводная мышь от производителя компьютерных аксессуаров, компании ОКЛИК. Особенность модели в том, что она снижает усталость при туннельном синдроме запястья и возможность его возникновения при длительной работе за ПК.
Внешний вид устройства необычен для пользователя. Вертикальный хват позволяет лучше контролировать и пользоваться мышкой. Корпус выполнен из матового пластика с Soft-touch покрытием, исключающим скольжение устройства в руке.
Для управления предусмотрено 9 переключателей. 5 из них – программируемые.
Оптический сенсор поддерживает несколько уровней разрешения: 1000/1600/2000 dpi.
Мышку можно подключить к различным устройствам через USB донгл по радиосвязи или по Bluetooth. 990MW поддерживает работу Bluetooth с низким энергопотреблением - версии 5.0. Кроме того, мышка может запомнить до трёх подключенных девайсов: ПК, ноутбука, планшета и т.д. Переключение между устройствами осуществляется переключателем, расположенным под большим пальцем.
Ёмкость встроенного литий полимерного аккумулятора 500 мА*ч. Этого достаточно для работы в течение нескольких дней. Подзарядить мышку можно от зарядки телефона или USB порта компьютера. Кабель USB Type-A / Type-C идёт в комплекте поставки.
Ресурс нажатий у них достаточно большой – до 5000000. Длина зарядного USB кабеля – 1,5 метра.
Характеристики устройства:
- Тип: оптическая
- Покрытие корпуса: Soft-touch
- Разрешение: 1200/1600/2000/2400 dpi
- Дизайн: для правой руки
- Количество кнопок: 9
- Размеры: 72x111x75,3мм
- Программируемых кнопок: 5
- Вес: 121 г
- Тип соединения: беспроводной
- Питание: Li-Pol 500 мА/ч
- Формат соединения: BT 5.0, Wireless 2.4 G
- Совместимость: Win, iOS, Android
Карточка модели на официальном сайте.