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Merlion Oklick Оклик

Merlion - Oklick - Оклик

Оклик – производитель компьютерной периферии и игровых устройств. Продуктовый портфель Оклик обширен и включает в себя: мыши, клавиатуры, гарнитуры, колонки и многое другое. Также туда входит специальная линейка геймерских устройств – Оклик Gaming. Официальным дистрибьютором торговой марки Оклик на территории Российской Федерации является компания MERLION.


31.01.2025 «Оклик» 900GMW: игровая мышь с высоким DPI и возможностью персонализации 1
08.11.2024 Аудиосистема «Оклик» ОК-605А в России 1
27.08.2024 «Оклик» представил тихий беспроводной комплект – S275W 1
22.08.2024 Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж 1
27.03.2024 «Оклик» представила микрофон SM-600G для стримов и записей студийного качества 1
15.03.2024 Новые игровые мыши от «Оклик Gaming»: 702G, 770GW и 780GW 1
05.03.2024 Для игр и офиса: многофункциональная механическая клавиатура «Оклик» K951X 1
28.02.2024 Cтереогарнитуры для офиса: «Оклик» HS-M500 и HS-M600 1
16.02.2024 Эргономичная вертикальная мышь с семью кнопками и разными режимами подключения – «Оклик» 991MW 1
16.02.2024 «Оклик» 503M, 503MW – мыши с эргономичной формой и бесшумными кнопками 1
12.02.2024 Высокое качество звука и компактный размер: стриминговый микрофон «Оклик SM-400G» 3
24.01.2024 Новая акустическая система OK-534S от «Оклик» 1
24.01.2024 Новые веб-камеры «Оклик»: C016HD и C001FH 1
24.01.2024 Для комфортной работы дома и в офисе: комплект клавиатура + мышь «Оклик» S255W 2
26.10.2023 Беспроводная мышь «Оклик» 501MW с восемью кнопками 2
19.09.2023 Универсальная утилита «Оклик» расширяет функционал компьютерной мыши 2
05.07.2023 Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM 1
26.05.2023 Беспроводные клавиатуры «Оклик» 860S и 865S: эргономичные девайсы для работы дома, в офисе и поездках 1
25.10.2022 Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK 1
06.10.2022 Производителем известных смартфонов Digma внезапно оказалась крупная российская ИТ-компания 1
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM 1
29.03.2022 Вертикальная беспроводная мышь ОКЛИК 990MW: умное и полезное решение для долгой работы 1
10.03.2022 Устройства ОКЛИК 2022: оборудуем уголок подкастера, стримера, блогера 4
18.08.2021 Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России 1
22.04.2020 Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40% 1
27.09.2012 Тест-дуэль Prestigio Multipad 9.7 Pro и Digma IDs10: русско-китайский конфликт 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
05.10.2009 Финалисты конкурса «Максимальная скорость» на портале Боевой Народ 1
18.09.2009 Конкурс «Максимальная скорость» на портале Боевой Народ 1
05.10.2006 Oklick выпустил клавиатуры в алюминиевом корпусе 1
13.07.2006 Вышла новая версия ПО для мышей и клавиатур Oklick 2
03.04.2006 Oklick представила компьютерные мыши для неровных поверхностей 1
04.02.2005 В России появились разноразмерные мыши и клавиатуры Oklick 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 800 9
Logitech 421 3
Digma 186 3
A4tech 98 3
Samsung Electronics 10271 2
Руссобит-М 264 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 593 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 39 2
NetApp - Network Appliance 637 1
Apple Inc 12111 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
Intel Corporation 12201 1
Kingston Technology 198 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2550 1
Philips 2053 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Merlion iRU - Деловой офис 302 1
D-Link - Д-Линк Трейд 361 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
AOC 99 1
Supermicro 109 1
Netgear 237 1
Ippon - Иппон Текнолоджи 29 1
Nvidia Corp 3494 1
Verysell - Верисел 317 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Mio Technology 86 1
Thrustmaster 25 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 1
Google LLC 11788 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Defender 129 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
KYE Systems - Kung Ying Enterprises 4 1
PocketBook International 92 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Virtus.pro 27 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Стример НПО 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17085 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9993 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12196 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10143 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14399 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 11
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3461 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10775 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7308 10
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1321 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 8
Наушники - Headphones 4010 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2330 8
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1563 8
Микрофон - Microphone 2503 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1418 7
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1040 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1794 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1907 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9199 5
Аксессуары 3885 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 5
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 998 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2239 5
USB Type-A - USB-A 514 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24500 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1614 4
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 126 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1889 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6044 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1481 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1827 3
Merlion - Oklick GMNG 15 6
Google Android 14014 5
Merlion - Oklick - компьютерные мыши 4 4
Microsoft Windows 15683 4
Apple macOS 2067 3
Merlion - Oklick W - игровой руль 2 2
Merlion - Oklick - серия клавиатур 4 2
Apple iOS 7817 2
Merlion - Oklick - стереогарнитуры 2 2
Linux OS 9968 2
Apple iPad 3861 1
Google Play - Google Store - Android Market 3293 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 354 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Microsoft Windows 10 1762 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 237 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 61 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Digma iD 4 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 517 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 1
PocketBook Color Lux 8 1
Xiaomi Mi Bluetooth Selfie Stick Tripod 1 1
A4tech Bloody - игровая гарнитура 12 1
Logitech MX 26 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 236 1
NCSoft Lineage 96 1
Logitech Unifying 10 1
Logitech Options 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 788 1
Logitech Flow Scroll 3 1
Колесников Алексей 22 1
Сапунов Максим 2 1
Симоненко Вячеслав 41 1
Антошкин Юрий 7 1
Логинов Евгений 2 1
Суховей Елена 5 1
Поликарпов Иван 8 1
Заводников Андрей 1 1
Лисовцева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1733 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Украина 7615 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 2
Казахстан - Республика 5534 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Кипр - Республика 551 1
Москва - Садовое кольцо 146 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1633 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
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