Merlion - Oklick - Оклик

Оклик – производитель компьютерной периферии и игровых устройств. Продуктовый портфель Оклик обширен и включает в себя: мыши, клавиатуры, гарнитуры, колонки и многое другое. Также туда входит специальная линейка геймерских устройств – Оклик Gaming. Официальным дистрибьютором торговой марки Оклик на территории Российской Федерации является компания MERLION.