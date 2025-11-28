Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

«М.Видео» фиксирует рост продаж компьютерных аксессуаров до 8% по итогам 9 месяцев 2025 года

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи компьютерных аксессуаров на рынке России по итогам девяти месяцев 2025 г. В период с января по сентябрь продажи компьютерных мышей превысили 10,3 млн устройств, что соответствует росту на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. За аналогичный период 2025 г. выручка от продаж мышей увеличилась на 7%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Структура спроса в количестве показывает высокий интерес к сегментам средней стоимости. Устройства ценой 500–1000 руб. формируют более трети всех продаж, а сегмент 250–500 руб. стабильно обеспечивает значимую часть рынка. Мыши стоимостью свыше две тыс. руб. демонстрируют устойчивый спрос и сезонные пики активности. В денежном выражении рынок концентрируется вокруг нескольких лидеров: Logitech занимает около четверти выручки, уверенно сохраняя лидерство. A4Tech, Defender, Gembird, Bloody и ряд китайских производителей — Inphic, Xiaomi, Redragon, Attack Shark — продолжает укреплять свои позиции. Большой пласт небрендированных устройств обеспечивает значительные натуральные продажи, однако его доля в выручке заметно ниже из-за низкой средней цены.

Игровые мыши остаются важной частью рынка и формируют до 36% продаж в штуках. Пиковые значения традиционно приходятся на декабрь–январь, когда растет интерес к игровым аксессуарам. В течение всего 2025 г. категория сохраняет стабильную поддержку спроса за счет предсказуемой базы пользователей и растущего ассортимента моделей с расширенной функциональностью.

Сегмент клавиатуры также демонстрируют устойчивые результаты. За январь–сентябрь 2025 г. было продано около 4,4 млн устройств, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Спрос распределен равномерно: модели стоимостью одна–две тыс. руб. формируют около четверти натуральных продаж, а устройства ценой 500–1000 руб. сохраняют значимую долю благодаря универсальности и доступности. Премиальные клавиатуры дороже 3,5 тыс. руб. устойчиво востребованы среди пользователей, выбирающих механические решения и расширенные функции.

В денежном выражении рынок клавиатур демонстрирует уверенный рост: за девять месяцев 2025 г. выручка категории превысила 13,4 млрд рублей, тогда как годом ранее составляла 12,5 млрд руб. Пиковые месяцы традиционно приходятся на декабрь и январь. Наибольший вклад в денежные показатели вносят модели среднего и премиального сегментов. Среди ведущих брендов выделяются Logitech, Defender, A4Tech, Oklick, Bloody, Redragon, Dark Project и Gembird, обеспечивающие широкий выбор офисных, универсальных и игровых моделей.

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом
цифровизация

Игровые клавиатуры продолжают показывать заметный рост и формируют около 40% натуральных продаж, что делает категорию одной из наиболее динамичных на рынке компьютерной периферии. Устойчивый интерес к механическим клавиатурам, расширенной подсветке и кастомизации поддерживает популярность сегмента вне зависимости от сезонных колебаний.

Таким образом, рынок компьютерных мышей и клавиатур в России сохраняет уверенный рост в деньгах и стабильный спрос в штуках, усиливает позиции средних ценовых сегментов и демонстрирует устойчивое развитие благодаря расширению ассортимента, росту игровых устройств и укреплению как международных, так и китайских брендов.

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.Видео» Жанна Илюхина: «Рынок компьютерных аксессуаров демонстрирует стабильный рост в деньгах и укрепление средних ценовых сегментов. Пользователи все чаще выбирают устройства, которые обеспечивают удобство работы и позволяют настраивать функциональность под себя. Игровые модели формируют заметную часть спроса и продолжают поддерживать интерес к категории. Это говорит о том, что потребители стали более требовательными к качеству и функциональности, а рынок отвечает ростом ассортимента и расширением возможностей устройств».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей

Обзор: Онлайн-доски 2025

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще