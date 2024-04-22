С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описан

Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows Слишком полезный Defender Корпорация Microsoft придумала новый способ борьбы с пиратством – она встроила в свой антивирус Defender средства борьбы с взломщиками активации, пишет портал Neowin. Новая функ

Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатываний ИБ-сервиса Microsoft Defender на адреса легитимных веб-ресурсов в почтовой переписке польз

Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск» Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ.

Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами Microsoft Defender в аутсайдерах Microsoft Defender («защитник Windows»), встроенная в ОС Windows 11 система защиты от вредоносного ПО, продемонстрировала один из худших результатов в серии тестов

Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleep

Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender И снова побочная загрузка Некие злоумышленники - партнёры RaaS-шифровальщика LockBit 3.0 - используют инструмент командной строки в Windows Defender для подгрузки в систему маяков Cobalt Strike. Как выяснили эксперты компании SentinelOne, злоумышленники используют MpCmdRun.exe для расшифровки и загрузки Cobalt Strike, коммерческого

Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем Обезвреживать своих, чтобы чужие боялись Антивирус Microsoft Defender в своей модификации для корпоративных клиентов внезапно стал воспринимать пакет офисных программ Microsoft Office в качестве вредоносного ПО. Как пишет портал Bleeping Computer, он нач

После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем

Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга Windows 10 блокирует нежелательное ПО по умолчанию Встроенные в операционную систему Windows 10 антивирус Defender («Защитник Windows») и веб-браузер Edge отныне автоматически блокируют потенциально нежелательное ПО. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале поддержки Microsoft. Как от

Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной

Microsoft представила обновления своих ИБ-решений Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных паролей (

Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов Defender сломался Антивирус Windows Defender, встроенный в ОС Microsoft Windows, начал работать некорректно и создавать на диске миллионы лишних файлов. На это стали жаловаться пользователи Reddit и участники официального форума

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян «Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может иде

Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов Внезапная угроза Обновление к Windows Defender внезапно сделало его потенциальным инструментом для кибератак. Как установил эксперт по информационной безопасности по имени Мухаммад Аскар (Mohammad Askar), в одном из последних обнов

Microsoft выпустила антивирус для Linux Антивирус для Linux Корпорация Microsoft выпустила публичную версию своего решения в сфере безопасности Defender Advanced Threat Protection (ATP) для операционных систем на базе ядра Linux. Defender ATP включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатаци

Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у

Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet. Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуата

Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом роенному антивирусу Microsoft наивысшие оценки по производительности, удобству и надежности защиты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft. Встроенный в Microsoft Windows антивирус – Windows Defender – получил наивысшую оценку в рейтинге независимой организации в области безопасности AV-Test — The Independent IT-Security Institute. Defender стал единственным бесплатным проду

Microsoft выпустил антивирус для macOS Windows Defender ATP пришла на macOS Microsoft выпустил приложение-клиент для платформы Mac, предназначенное для защиты компьютеров Apple от вирусов и других угроз с помощью облачного сервиса Microsoft

Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства» Штатная программа защиты Windows Defender заблокировала волну заражения из 80 тысяч троянов. Через несколько часов была заблокирована вторая волна уже из 400 тысяч троянов. Основными целями атак стали компьютеры в России (73%)

Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет Защита защитника Эксперты компании Trail of Bits, не имеющей прямого отношения к Microsoft, обезопасили штатный антивирус Windows — Defender, создав для него так называемую специализированную «песочницу» (sandbox). Причиной такого шага стал тот факт, что защитная программа, по умолчанию поставляемая вместе с Windows, как ок

Defender представил ТВ-приставку Smart Call HD2 -ТВ приставку Smart Call HD2 на базе Android, с помощью которой обычный телевизор превращается в мультифункциональное устройство – практически полноценный компьютер с большим экраном. Смарт-приставка Defender Smart Call HD2 обладает мощным чипом, собственным накопителем и оперативной памятью. Трансмиттер устройства раскрывает все возможности современного мини-компьютера на базе Android: раб

Defender представил автономную портативную колонку Wild Beat общей мощностью 3 Вт, способные воспроизводить звук в диапазоне от 90 Гц до 20 ГГц. С помощью колонки также можно управлять громкостью звука или ставить воспроизведение на паузу. Акустическая система Defender Wild Beat подключается к любому гаджету или ПК, имеющему разъем miniJack, при помощи кабеля, поставляемого в комплекте. В автономном режиме устройство готово работать до 6 часов в режи

Defender выпустил Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1 Компания Defender представила Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1. Этот гаджет превратит любой смартфон или планшет в настоящий медиасервер. С ним пользователь мобильного устройства сможет просма

Defender представила три новые модели держателей мобильных устройств в автомобиле Компания Defender представила три модели универсальных держателей, предназначенных для установки планшетов, телефонов, смартфонов, навигаторов, электронных книг, плееров и других мобильных устройств в а

McAfee и Intel предлагают новый подход к обеспечению безопасности рабочих станций На конференции McAfee Focus 11 было представлено решение нового поколения для защиты рабочих станций — McAfee Deep Defender. McAfee Deep Defender способен обнаружить почти любое вредоносное программное обеспечение на уровне ядра. Технология McAfee DeepSafe обеспечивает беспрецедентный уровень безопас

Лже-антивирус Mac Defender окончательно связали с русскими в офисе ChronoPay, проведенного в конце прошлого месяца, была найдена «масса доказательств» того, что российская процессинговая компания имеет непосредственное отношение к поддельному антивирусу Mac Defender, атаковавшему Mac-пользователей в мае этого года. Об этом сообщил независимый специалист по информационной безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), активно освещающий данную тему. На с

Defender сделала наушники со встроенной аудиокартой Defender представила стереогарнитуру HN-U109 со встроенной звуковой картой и подключением через USB. Новая гарнитура Defender создана для пользователей, которым необходим качественный звук и четкая передача голоса в сочетании с максимальным удобством. Наличие встроенной звуковой карты позволяет после короткой

Defender сделала "свободные" радионаушники Компания Defender представила на российском рынке радионаушники MPH-TV863. Новинка подходит для использования с ПК, ТВ, аудиосистемами и другими устройствами, оснащенными разъемами RCA или TRS 3,5 мм.

Defender выпустила манипулятор для авиасимуляторов Компания Defender анонсировала выход игрового манипулятора Cobra R4, созданного специально для любителей авиасимуляторов. Новый джойстик Defender Cobra R4 предлагает пользователю хороший набор ф

Defender сделала наушники с вибрацией и объемным звуком Компания Defender анонсировал в России игровую гарнитуру HN-G117 с режимом вибрации и объемным звуком 5.1. Он сделана из высококачественных материалов, в частности, ее амбушюры отделаны под кожу, а вся

ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2010». Мобильный узел связи (МУС) - включает в себя набор новейшего телекоммуникационного и нав

Defender представила сетевой фильтр повышенного класса защиты Компания Defender представила сетевой фильтр Defender Smart 100, призванный оградить владельцев ПК и Hi-Fi-систем от большинства проблем, связанных с низким качеством энергоснабжения, и продлить

Diamond 17 и 20: новые акустические системы от Defender Компания Defender представила две новые модели акустических стереосистем в линейке Diamond — 17 и 19. Обе модели имеют деревянный корпус, магнитное экранирование, гнездо для наушников и ручки для регули

Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и 45 Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и Mercury 45, призванные заменить популярные Defender Mercury 50A и 40А. Разработчики решили не рисковать достигнутым качеством звука и, не мудрствуя лукаво, взяли «начинку» известных предшественников и поместили ее в более современный и

Вышла финальная версия Windows Defender для XP Microsoft выпустила финальную версию Windows Defender для XP. Windows Defender, бесплатная программа Microsoft для защиты системы от вредоносных явлений и нежелательных рекламных приложений, вышла в виде финальной версии. Переход и

Defender выпустил новую линейку лазерных мышей В сентябре 2006 года торговая марка Defender выводит на рынок серию лазерных мышей, использующих новую технологию "IR Laser" (InfraRed Laser – инфракрасный лазер). Луч управляется с помощью линз, за счет этого достигается большая