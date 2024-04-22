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Defender

Defender


22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описан
16.08.2023 Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows

Слишком полезный Defender Корпорация Microsoft придумала новый способ борьбы с пиратством – она встроила в свой антивирус Defender средства борьбы с взломщиками активации, пишет портал Neowin. Новая функ
30.03.2023 Встренный антивирус Windows объявил вредоносными Zoom и сервисы Google, напрямую конкурирующие с Microsoft Teams

Взбесившийся Microsoft Defender Администраторы Windows массово пожаловались на огромное количество ложных срабатываний ИБ-сервиса Microsoft Defender на адреса легитимных веб-ресурсов в почтовой переписке польз
16.01.2023 Фирменный антивирус Windows уничтожил пользовательские ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск»

Microsoft Defender вновь шалит Microsoft Defender по ошибке удалил ярлыки пользователей операционных систем Windows 10 и Windows 11, используемые для быстрого запуска установленных на ПК программ.
17.11.2022 Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

Microsoft Defender в аутсайдерах Microsoft Defender («защитник Windows»), встроенная в ОС Windows 11 система защиты от вредоносного ПО, продемонстрировала один из худших результатов в серии тестов
05.09.2022 Штатный антивирус Windows объявил Chrome, Edge и Spotify программами-вымогателями

Странное поведение Defender Microsoft Defender внезапно стал воспринимать браузеры Chrome и Edge, мессенджер Discord и приложение музыкального сервиса Spotify в качестве вредоносного ПО. По сообщению Bleep
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender

И снова побочная загрузка Некие злоумышленники - партнёры RaaS-шифровальщика LockBit 3.0 - используют инструмент командной строки в Windows Defender для подгрузки в систему маяков Cobalt Strike. Как выяснили эксперты компании SentinelOne, злоумышленники используют MpCmdRun.exe для расшифровки и загрузки Cobalt Strike, коммерческого
18.03.2022 Встроенный антивирус Windows считает Microsoft Office программой-вымогателем

Обезвреживать своих, чтобы чужие боялись Антивирус Microsoft Defender в своей модификации для корпоративных клиентов внезапно стал воспринимать пакет офисных программ Microsoft Office в качестве вредоносного ПО. Как пишет портал Bleeping Computer, он нач
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем

03.08.2021 Windows начала автоматически блокировать ПО для скачивания торрентов и майнинга

Windows 10 блокирует нежелательное ПО по умолчанию Встроенные в операционную систему Windows 10 антивирус Defender («Защитник Windows») и веб-браузер Edge отныне автоматически блокируют потенциально нежелательное ПО. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале поддержки Microsoft. Как от
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений

Microsoft представила обновления различных продуктов и услуг для обеспечения кибербезопасности пользователей. Например, поддержка Linux в Microsoft Defender, новые функции Azure Active Directory, интеграция Microsoft Teams с Azure Sentinel и др. Недавно Microsoft анонсировала запуск функций беспарольной аутентификации и временных паролей (
06.05.2021 Штатный антивирус Windows сошел с ума и начал захламлять диски миллионами мусорных файлов

Defender сломался Антивирус Windows Defender, встроенный в ОС Microsoft Windows, начал работать некорректно и создавать на диске миллионы лишних файлов. На это стали жаловаться пользователи Reddit и участники официального форума

04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

«Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может иде
04.09.2020 Встроенный в Windows 10 антивирус можно использовать для загрузки вредоносов

Внезапная угроза Обновление к Windows Defender внезапно сделало его потенциальным инструментом для кибератак. Как установил эксперт по информационной безопасности по имени Мухаммад Аскар (Mohammad Askar), в одном из последних обнов
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux

Антивирус для Linux Корпорация Microsoft выпустила публичную версию своего решения в сфере безопасности Defender Advanced Threat Protection (ATP) для операционных систем на базе ядра Linux. Defender ATP включает антивирус, механизм выявления сетевых вторжений, систему защиты от эксплуатаци
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Антивирус для Linux Компания Microsoft сообщила о ведущейся разработке особой версии своего антивирусного ПО Defender Advanced Threat Protection (ATP). В обозримом будущем утилита будет портирована на Linux, и она, как и ее Windows-модификация, ориентирована на корпоративных клиентов. Сроков релиза у

12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux

Усовершенствованный «Защитник Windows» заработает под Linux Microsoft обеспечит поддержку Linux в платформе Microsoft Defender Advanced Threat Protection (Defender ATP). Об этом сообщило издание Zdnet. Defender ATP включает антивирус, системы предотвращения сетевых вторжений и защиты от эксплуата
12.08.2019 Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом

роенному антивирусу Microsoft наивысшие оценки по производительности, удобству и надежности защиты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft. Встроенный в Microsoft Windows антивирус – Windows Defender – получил наивысшую оценку в рейтинге независимой организации в области безопасности AV-Test — The Independent IT-Security Institute. Defender стал единственным бесплатным проду
23.05.2019 Microsoft выпустил антивирус для macOS

Windows Defender ATP пришла на macOS Microsoft выпустил приложение-клиент для платформы Mac, предназначенное для защиты компьютеров Apple от вирусов и других угроз с помощью облачного сервиса Microsoft
18.04.2018 Windows Defender спас сотни тысяч компьютеров от «майнингового рабства»

Штатная программа защиты Windows Defender заблокировала волну заражения из 80 тысяч троянов. Через несколько часов была заблокирована вторая волна уже из 400 тысяч троянов. Основными целями атак стали компьютеры в России (73%)
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет

Защита защитника Эксперты компании Trail of Bits, не имеющей прямого отношения к Microsoft, обезопасили штатный антивирус Windows — Defender, создав для него так называемую специализированную «песочницу» (sandbox). Причиной такого шага стал тот факт, что защитная программа, по умолчанию поставляемая вместе с Windows, как ок
22.04.2014 Defender представил ТВ-приставку Smart Call HD2

-ТВ приставку Smart Call HD2 на базе Android, с помощью которой обычный телевизор превращается в мультифункциональное устройство – практически полноценный компьютер с большим экраном. Смарт-приставка Defender Smart Call HD2 обладает мощным чипом, собственным накопителем и оперативной памятью. Трансмиттер устройства раскрывает все возможности современного мини-компьютера на базе Android: раб
31.03.2014 Defender представил автономную портативную колонку Wild Beat

общей мощностью 3 Вт, способные воспроизводить звук в диапазоне от 90 Гц до 20 ГГц. С помощью колонки также можно управлять громкостью звука или ставить воспроизведение на паузу. Акустическая система Defender Wild Beat подключается к любому гаджету или ПК, имеющему разъем miniJack, при помощи кабеля, поставляемого в комплекте. В автономном режиме устройство готово работать до 6 часов в режи
14.01.2014 Defender выпустил Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1

Компания Defender представила Wi-Fi медиатранслятор Smart Transmitter X1. Этот гаджет превратит любой смартфон или планшет в настоящий медиасервер. С ним пользователь мобильного устройства сможет просма
18.06.2013 Defender представила три новые модели держателей мобильных устройств в автомобиле

Компания Defender представила три модели универсальных держателей, предназначенных для установки планшетов, телефонов, смартфонов, навигаторов, электронных книг, плееров и других мобильных устройств в а
19.10.2011 McAfee и Intel предлагают новый подход к обеспечению безопасности рабочих станций

На конференции McAfee Focus 11 было представлено решение нового поколения для защиты рабочих станций — McAfee Deep Defender. McAfee Deep Defender способен обнаружить почти любое вредоносное программное обеспечение на уровне ядра. Технология McAfee DeepSafe обеспечивает беспрецедентный уровень безопас
05.08.2011 Лже-антивирус Mac Defender окончательно связали с русскими

в офисе ChronoPay, проведенного в конце прошлого месяца, была найдена «масса доказательств» того, что российская процессинговая компания имеет непосредственное отношение к поддельному антивирусу Mac Defender, атаковавшему Mac-пользователей в мае этого года. Об этом сообщил независимый специалист по информационной безопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), активно освещающий данную тему. На с
05.04.2011 Defender сделала наушники со встроенной аудиокартой

Defender представила стереогарнитуру HN-U109 со встроенной звуковой картой и подключением через USB. Новая гарнитура Defender создана для пользователей, которым необходим качественный звук и четкая передача голоса в сочетании с максимальным удобством. Наличие встроенной звуковой карты позволяет после короткой
31.03.2011 Defender сделала беспроводной геймпад
23.03.2011 Defender сделала "свободные" радионаушники

Компания Defender представила на российском рынке радионаушники MPH-TV863. Новинка подходит для использования с ПК, ТВ, аудиосистемами и другими устройствами, оснащенными разъемами RCA или TRS 3,5 мм. 

15.03.2011 Defender выпустила манипулятор для авиасимуляторов

Компания Defender анонсировала выход игрового манипулятора Cobra R4, созданного специально для любителей авиасимуляторов.  Новый джойстик Defender Cobra R4 предлагает пользователю хороший набор ф
04.02.2011 Defender сделала наушники с вибрацией и объемным звуком

Компания Defender анонсировал в России игровую гарнитуру HN-G117 с режимом вибрации и объемным звуком 5.1. Он сделана из высококачественных материалов, в частности, ее амбушюры отделаны под кожу, а вся

21.09.2010 ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender

консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2010». Мобильный узел связи (МУС) - включает в себя набор новейшего телекоммуникационного и нав
16.03.2010 Defender представила сетевой фильтр повышенного класса защиты

Компания Defender представила сетевой фильтр Defender Smart 100, призванный оградить владельцев ПК и Hi-Fi-систем от большинства проблем, связанных с низким качеством энергоснабжения, и продлить

19.02.2007 Diamond 17 и 20: новые акустические системы от Defender

Компания Defender представила две новые модели акустических стереосистем в линейке Diamond — 17 и 19. Обе модели имеют деревянный корпус, магнитное экранирование, гнездо для наушников и ручки для регули
19.01.2007 Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и 45

Defender выпустил новые колонки Mercury 55 и Mercury 45, призванные заменить популярные Defender Mercury 50A и 40А. Разработчики решили не рисковать достигнутым качеством звука и, не мудрствуя лукаво, взяли «начинку» известных предшественников и поместили ее в более современный и

26.10.2006 Вышла финальная версия Windows Defender для XP

Microsoft выпустила финальную версию Windows Defender для XP. Windows Defender, бесплатная программа Microsoft для защиты системы от вредоносных явлений и нежелательных рекламных приложений, вышла в виде финальной версии. Переход и
22.09.2006 Defender выпустил новую линейку лазерных мышей

В сентябре 2006 года торговая марка Defender выводит на рынок серию лазерных мышей, использующих новую технологию "IR Laser" (InfraRed Laser – инфракрасный лазер). Луч управляется с помощью линз, за счет этого достигается большая
03.02.2006 Акустика Defender Mercury 35 – качая басы

Высокочастотный динамик, выполненный из полимера, расположен на черной пластиковой подложке. Твитер используется достаточно простой, но уже зарекомендовавший себя в других моделях не только компании Defender. Тем не менее, при цене более 50 долларов хотелось бы видеть высокочастотник более высокого класса. А внизу на «главной» колонке расположился блок управления. Регуляторы находятся на с

Публикаций - 128, упоминаний - 129

Defender и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24624 74
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 16
Apple Inc 12100 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 13
Google LLC 11775 12
Logitech 421 9
HP Inc. 5685 8
X Corp - Twitter 2845 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 8
Lenovo Group 2292 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 7
Samsung Electronics 10254 7
Gen Digital - Avast Software 174 7
GitHub 814 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 6
ESET - ESET Software 1133 5
Trend Micro 601 5
Malwarebytes Labs 34 5
Broadcom - VMware 2359 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Intel Corporation 12197 4
A4tech 97 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 4
SentinelOne 20 4
Dr.Web - Доктор Веб 1254 4
Bitdefender 156 4
Cylance 14 4
SafeBreach Labs 14 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Ростелеком 9700 3
Cisco Systems 5114 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Sophos - SophosLabs 414 3
LG Electronics 3614 3
Razer Inc 75 3
Fujitsu 2041 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 3
EPIC Telecom Invest 201 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Меркури - Mercury 213 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Евросеть 1404 1
LinkedIn 635 1
Visa International 1949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2112 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Hyundai Motor Company 383 1
ТрансКонтейнер 38 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Assist - Ассист 209 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
A.T.Legal 13 1
Hyosung 9 1
Puma - Пума 46 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
ПИК Проект 3 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
101Hotels.com 456 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Unsplash 762 1
Amnesty International 20 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ВТБ Лизинг 68 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Правительство Баварии - Bavarian State Office 2 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 53
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 23
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 21
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 20
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 18
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 13
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Оповещение и уведомление - Notification 4605 11
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 7
Наушники - Headphones 3999 7
Оцифровка - Digitization 4540 7
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 7
Аксессуары 3881 7
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 7
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 127
Microsoft Windows 15656 74
Microsoft Windows 10 1758 40
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 32
Google Android 13994 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 18
Google Chrome - браузер 1561 14
Linux OS 9936 14
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 13
Microsoft Windows 11 537 13
Apple macOS 2059 11
Apple iOS 7809 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 10
Microsoft Edge - браузер 1995 10
Microsoft Windows 7 1979 9
Microsoft Windows XP 2399 9
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 7
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 7
Microsoft Security Essentials - MSE 135 7
Mozilla Firefox - браузер 1889 6
Microsoft Office 3734 6
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 6
Microsoft Office 365 940 5
Microsoft Windows PowerShell 174 5
Microsoft AutoUpdate 6 5
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 4
Microsoft Azure 1408 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 4
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Electron - фреймворк 80 4
SentinelOne EDR 4 4
StatCounter 395 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 3
Зайцев Михаил 260 6
Касперский Евгений 323 5
Водясов Алексей 222 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 2
Smith Brad - Смит Брэд 95 2
Массух Илья 231 2
Галушкин Олег 182 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Лагода Георгий 59 2
Врублевский Павел 98 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 2
Лагутин Алексей 10 1
Дягилев Василий 84 1
Давыдова Кристина 2 1
Янко Виталий 12 1
Резников Олег 20 1
Демидов Михаил 133 1
Волкова Александра 1 1
Касперская Наталья 291 1
Щеголев Игорь 698 1
Михалев Евгений 89 1
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