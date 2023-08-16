Пиратству в России конец? Microsoft лишает россиян возможности взламывать Windows

В антивирусе Windows Defender появилась встроенная блокировка пиратских активаторов Windows. Пользователям взломанных ОС Microsoft это грозит новыми проблемами, единственный способ защититься от которых – отключить обновления Windows и ее компонентов. Новый Defender вышел для Windows 10 и Windows 11.



Слишком полезный Defender

Корпорация Microsoft придумала новый способ борьбы с пиратством – она встроила в свой антивирус Defender средства борьбы с взломщиками активации, пишет портал Neowin. Новая функция станет доступна после обновления Defender, в российской локализации Windows получившего название «Защитник Windows».

По информации портала, нововведение касается в первую очередь ОС Windows 11 как самую современную в линейке Microsoft. Но и Windows 10 тоже получит новый Defender – эта система хоть и лишена функциональных обновлений с весны 2023 г., но апдейты безопасности будет получать как минимум до октября 2025 г.

Новый «Защитник Windows» обучен блокировать утилиты, использующие службу AutoKMS (Key Management Service) для бесплатной активации ОС. Все современные активаторы работают именно через нее и уже доказали свою эффективность, но Defender отныне умеет блокировать и саму службу, и утилиты, обращающиеся к ней.

Фото: Midjourney Пираты придут в восторг от нововведения Microsoft

Для тех, кто по тем или иным причинам не готов платить Microsoft деньги за лицензионную Windows, а таковых в России миллионы, это может означать скорое возникновение проблем с работой ОС. Если Defender распознает и аннулирует поддельную активацию, то система лишится части функций, например, возможности персонализации интерфейса.

Как защититься

Defender встроен в Windows 10 и Windows 11, и выкорчевать его из системы базовыми методами не видит. Интернет содержит инструкции по его удалению, а также при должной сноровке можно найти скрипты, отключающие его в пару кликов путем внесения изменений в групповые политики системы.

Выведение «Защитника Windows» из строя гарантированно сохранит работоспособность пиратской активации, но снизит общий уровень безопасности ПК. Если планов по переходу на другой антивирус нет, то существует более щадящий способ – нужно отключить автоматическое обновление Windows и ее компонентов, пока Defender не скачал патч до версии 1.395.318.0, которая и содержит столь опасное для россиян нововведение.

Отключить обновления в Windows 11 и Windows 10 тоже непросто – потребуются или отдельные скрипты, или специализированное ПО, поскольку в самих системах этот механизм, в отличие, к примеру, от Windows 7, заблокирован.

Microsoft на страже спокойствия россиян

Windows – это самая популярная настольная ОС в России – 83,16% компьютеров в стране работали именно на ней в июле 2023 г. (данные StatCounter). Из всех Windows-ПК в России 76,82% управлялись Windows 10, 9,98 – Windows 11, 9,6% – устаревшей Windows 7.

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В России очень сильна любовь к пиратскому ПО, в особенности к взломанной продукции Microsoft – россияне даже почти перестали покупать ноутбуки с предустановленной Windows, чтобы скачать ее нелицензионную версию с торрентов и затем взломать. Это следствие множества факторов, в том числе экономических – доходы населения падают, техника дорожает, а лицензионная Windows стоит денег. Также свою роль играет тот факт, что Microsoft ввела множество санкций против россиян и продолжает третировать их, находя все новые рычаги давления.

В число ограничений вошло и отключение российских пользователей от серверов обновлений Windows, то есть поймать нежелательный апдейт «Защитника» на свой компьютер россиянам будет непросто. В зоне риска лишь те, кто использует средства подмены IP-адреса на регулярной основе.

Как Microsoft превращает россиян в цифровых флибустьеров

Пиратский софт наиболее распространен в России среди обычных потребителей – не каждый россиянин готов раскошелиться на лицензионную ОС или офисный пакет и в крайнем случае установит свободное ПО, но чаще обратится именно продукции пиратов. В бизнес-сегменте такого нет – здесь использование нелицензионного ПО может обернуться для компании крупными штрафами и уголовным преследованием, и в России такие случаи нередки.

Власти хотели разрешить российскому бизнесу пиратить софт компаний из недружественных стран, в том числе и продукцию Microsoft, но в итоге приостановили рассмотрение этой инициативы. Однако Microsoft сама провоцирует российские компании к переходу или на конкурирующие ОС, или на взломанные Office и Windows – как сообщал CNews, в конце сентября 2023 г. она перестанет продлевать лицензии своим бизнес-клиентам из России.