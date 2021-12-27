Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий

Людмила Исламова, владелец небольшого бизнеса, получила год условного срока за использование нелегальных копий программ «1С». Они стояли на половине ее офисных компьютеров, хотя Исламова закупила лицензии на 23 рабочих места. Предпринимательнице грозило шесть лет тюрьмы, от которых ее спасло наличие несовершеннолетних детей и отсутствие претензий к ней у «1С».

История с почти счастливым концом

Жительница Первоуральска Людмила Исламова получила судимость по делу об использовании пиратской версии софта «1С» на офисных компьютерах. Как пишет портал Znak.com со ссылкой на адвоката Руслана Ишанова, Людмилу Исламову приговорили к году условно. CNews сообщал, что ей грозило шестилетнее тюремное заключение.

Людмила Исламова – учредитель и гендиректор компании «Исток-реал», а также мать четверых детей, троим из которых нет 18 лет. Нелегальные версии программного обеспечения «1С», установленные на ПК в его компании, были обнаружены в ходе проверки, проведенной в сентябре 2020 г. отделом по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области. Выяснилось, что пиратский софт работал на семи компьютерах компании из 14.

Людмиле Исламовой удалось избежать тюремных нар

Со слов самой Исламовой, она приобрела для своей компании лицензии «1С» на 23 рабочих места. Почему она не воспользовалась ими и предпочла эксплуатировать пиратский софт, остается загадкой.

Год условно вместо реального срока

Людмилу Исламову обвинили в нарушении по пунктов «в» и «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Уголовное дело рассматривалось Первоуральским городским судом.

Со слов адвоката Руслана Ишанова, избежать самого сурового наказания в виде шести лет лишения свободы предпринимательнице помог ряд смягчающих обстоятельств. В частности, суд учитывал факт наличия мирового соглашения с компанией «1С», отказавшейся от претензий в адрес Исламовой. Также было принято во внимание наличие у нее трех несовершеннолетних детей (старший 21-летний сын учится на одном из последних курсов УрФУ).

Сама Исламова решением суда не удовлетворена и собирается обжаловать его.

Мировое соглашение с разработчиками

Людмила Исламова предприняла попытку мирного урегулирования ситуации. Она связалась с компанией «1С» и выплатила штраф в размере 165 тыс. руб., после чего компания согласилась подписать с ней мировое соглашение.

Стоит отметить, что суммарный ущерб разработчикам, нанесенный первоуральской предпринимательницей, первоначально был оценен в 2,6 млн руб. Как пишет Znak.com, позже следствие «скостило» его до 665 тыс. руб., но отметило, что пиратское ПО было установлено «по предварительному сговору».

В конце сентября 2021 г. в ходе одно из заседаний по делу Исламовой представитель «1С» отказался от претензий в адрес предпринимательницы.

Сисадмина тоже хотят посадить

Установка пиратских копий программ «1С» на офисные ПК в компании Людмилы Исламовой грозит тюремным заключением для еще двух человек. Это системный администратор компании и бывший муж Исламовой, занимающий в «Исток-реале» должность директора.

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Оба они обвиняются в нарушении ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации». Статья включает четыре пункта, каждый из которых предусматривает возможность присуждения наказания в виде тюремного заключения. По решению суда они могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Со слов системного администратора, он собственноручно установил на ПК пиратские версии ПО «1С». Однако он утверждает, что сделал это по приказу директора компании – экс-супруга Исламовой. Тот, в свою очередь, отрицает свою причастность к происходящему.

Небольшая компания с десятками миллионов выручки

Свою компанию «Исток-реал» Людмила Исламова, по данным ЕГРЮЛ, основала в конце мая 2007 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Она является ее единственным учредителем.

Организация занимается производством различных деталей трубопровода, хотя ее основной вид деятельности – «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами» (код ОКВЭД 46.72).

По информации «Контур.фокуса», 2020 г. «Исток-реал» завершила с выручкой в размере 42,3 млн руб. В сравнении с «доковидным» 2019 г. выручка упала на 53%. Тем не менее, «Исток-реал» сумела завершить 2020 г. с чистой прибылью в размере 162 тыс. руб.

История повторяется

Ситуация, в которой оказалась бизнес-леди из Первоуральска, не единична на территории России. В конце ноября 2021 г. CNews освещал случай, когда суд отправил на нары владельца небольшой компании Ивана Красноюрченко за пользование пиратской версии ПО «Компас – 3D».

Суд приговорил Ивана Красноюрченко к году тюремного заключения. При этом по неизвестным причинам председатель Асбестовского суда Свердловской области Александр Вознюк, принимавший решение по данному делу, не стал учитывать смягчающие обстоятельства.

Предприниматель является отцом двух несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. Более того, у компании «Аскон – системы проектирования», владельца прав на программу «Компас – 3D», на момент вынесения вердикта не было претензий к Ивану.