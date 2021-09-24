Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет

Жительнице Первоуральска и матери четверых детей грозит срок до шести лет за использование пиратского софта на компьютерах фирмы, учредителем и гендиректором которой она является. В ходе проверки отдела по борьбе с экономическими преступлениями на семи из 14 компьютерах фирмы был найден нелицензионный софт «1С», после чего и было возбуждено уголовное дело. Заседание состоится 27 сентября 2021 г. Однако юристы уверены, что в данном случае женщине дадут условный срок.

Срок за софт

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) возбудил уголовное дело в отношении Людмилы Исламовой. Матери четверых детей грозит до шести лет колонии из-за пиратской версии программы «1С», которую сотрудники полиции нашли на компьютерах компании «Исток-реал», учредителем и гендиректором которой является Исламова.

Исламова стала подозреваемой по делу о нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами. Ее обвиняют по пунктам «в», «г» ч. 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Согласно картотеке Первоуральского городского суда, заседание по ее делу пройдет 27 сентября 2021 г.

При этом компания «1С», софт которой стал причиной возбуждения уголовного дела, претензий к женщине не имеет, пишет Znak.com. Разработчик заключил с Исламовой мировое соглашение после того, как она выплатила компании штраф в размере 165 тыс. руб. (при этом ущерб, который компания нанесла правообладателям «1С», был оценен в 2,6 млн руб.).

История фирмы и проверки

По данным екатеринбургского издания «Е1», Исламова была учредителем небольшой фирмы по производству деталей трубопровода. В сентябре 2020 г. в компанию неожиданно пришли сотрудники ОБЭП при управлении МВД России по Свердловской области и при проверке обнаружили на семи из 14 компьютерах нелицензионную программу «1С». Однако, по словам Исаевой, лицензия на использование программы у нее была на 23 рабочих места.

Людмила Исламова (фото из Facebook)

В своем интервью «Е1», Исламова рассказала, что открыла свою фирму в 2007 г. Дела компании шли хорошо до пандемии, после чего продажи упали. Так, по данным «Контур.Фокуса», по итогам 2020 г. выручка «Исток-реал» составила 42,3 млн руб., что на 53% ниже, чем за аналогичный период 2019 г. Чистая прибыль достигла 162 тыс. руб.

Комментарий эксперта

По словам владельца юридической компании «Катков и партнеры» (КИП) Павла Каткова, шесть лет по такой статье вполне реальный срок — он прямо предусмотрен ст. 146 УК РФ. Однако в этом случае он вряд ли будет применен. «В основном по таким делам приговаривают к условным срокам, — рассказал CNews Катков. — Для реального и при этом максимального срока должны быть отягчающие обстоятельства. Например, нарушитель-рецидивист использовал софт для хакерских задач или иных противоправных целей, а также нанес существенный урон правообладателю или государству».

Исламова - находящаяся в разводе с мужем мать четверых детей, трое из которых несовершеннолетние. Эти обстоятельства защита будет использовать как смягчающие обстоятельства приговора. Юрист также не исключил, что Исламовой могут назначить штраф или обязательные работы.

Однако Катков придерживается мнения, что криминализация 146 статьи обоснована. «Пиратский рынок оценивается в миллионы долларов, и часть от этого пирога — пиратский софт, — говорит он. — Поэтому статья присутствует в уголовном кодексе оправданно. Однако стоит ли применять ее к директорам маленьких компаний, использующих нелицензионный софт — это уже другой вопрос. Не исключаю, что взвешенному применению данной статьи помог бы суд присяжных».