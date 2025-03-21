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Индексная книга (каталог) CNews*
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Катков Павел


21.03.2025 Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники 1
17.09.2024 Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним 1
29.07.2024 Больше половины объектов критической инфраструктуры России не успеют выполнить требование по имортозамещению ИБ 1
25.07.2024 Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему» 1
20.06.2024 Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов 1
05.03.2024 Производитель микроэлектроники «Микран» подал в суд на бывшего топ-менеджера. Предприятие только что купила «дочка» «Газпрома» 1
30.11.2023 У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов 1
08.11.2023 Против питерского метро возбудили дело: Наценка на установку «железа» сотовых операторов составила 2420% 1
25.10.2023 Создатель Rosa Linux и ОС для антишпионского «Р-Фон» провела реорганизацию, скрыв владельцев 1
18.08.2023 Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1
26.01.2023 Иностранный софт в России хотят принудительно лицензировать. Законотворцы разрабатывают два механизма 1
24.01.2023 Власти придумали, как не допустить «технологической деградации» страны 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
07.07.2022 Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО 1
15.06.2022 Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов 1
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России 1
18.04.2022 Россиян хотят заставить сдать ключи от криптокошельков под страхом уголовного наказания 1
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами 1
11.04.2022 Россиянам запретили держать на криптокошельках более 10 тыс. евро 1
08.04.2022 Ушедший из России Booking заплатил в казну гигантский штраф 1
06.04.2022 Впервые в истории России суд арестовал ворованную криптовалюту 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 1
17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
02.02.2010 С «Видео.ру» требуют 24 млн руб. за пиратский фильм 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Катков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Катков и партнеры - КИП 7 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
8330 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4014 2
Ростелеком 9807 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8805 2
Yandex - Яндекс 7501 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Broadcom - VMware 2386 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
Merlion - Мерлион 821 1
Coinbase 58 1
Цифровые активы 124 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 293 1
EmDev - ЕмДев 14 1
SAP SE 5305 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 161 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
МегаФон 9056 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 324 1
Snapchat 131 1
Apple Inc 12185 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 45 1
Ruteq - Рутек 30 1
Softline - Софтлайн 2883 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 1
Snap Inc 96 1
Газпром Тех 3 1
K2 - К2РУ - SourceCode 93 1
Информзащита 773 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
СИНХ - Таттелеком 204 1
Миранда-Медиа 59 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 1
KIP Legal Tech - Кип-Легалтех 4 4
Почта России ПАО 2133 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 84 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 906 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7437 2
Unsplash 885 2
Альтернатива Капитал 14 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Pony Express - Фрейт линк 69 1
UPS 206 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 146 1
Исток-реал 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1923 1
Del Credere & Partners consulting group - Дель Кредере & Партнеры консалтинг групп - Квадратное право 7 1
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 19 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Uber 331 1
Avito - Кех Армения 2 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Газпром ПАО 1351 1
Airbnb 90 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Дубинин и партнеры 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 9
Судебная власть - Judicial power 2324 7
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1001 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 4
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 3
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5021 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
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Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1098 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Петербургский метрополитен ГУП 139 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
АЮР - Ассоциация юристов России 43 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 733 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67389 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19925 6
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3255 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 500 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2375 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6780 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16494 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4184 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3997 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11072 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3523 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 2
Экономический эффект 1084 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5699 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24399 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7569 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1798 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1092 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 40 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 253 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1642 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13774 1
Ведомости 1043 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1914 6
Известия ИД 638 1
CoinMarKetCap 23 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3246 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
VK Skillbox - Скилбокс 110 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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