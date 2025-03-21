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Катков Павел
Катков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3207 5
|Сулин Алексей 4 4
|Родионов Иван 71 2
|Казарян Карен 74 2
|Едидин Борис 13 2
|Калякин Павел 66 2
|Шадаев Максут 1023 2
|Рейман Леонид 1051 2
|Климарев Михаил 48 1
|Соколов Артем 48 1
|Туров Владимир 11 1
|Исламова Людмила 4 1
|Тугарин Андрей 3 1
|Орехович Александра 13 1
|Миронюк Евгений 1 1
|Малкина Виктория 1 1
|Шицле Ярослав 22 1
|Курмаев Рустам 31 1
|Клеточкин Дмитрий 4 1
|Горьков Даниил 2 1
|Тюрин Никита 2 1
|Сошников Никита 1 1
|Тумин Валерий 1 1
|Козлачков Анатолий 3 1
|Гончарова Ольга 6 1
|Какунин Алексей 14 1
|Никитов Дмитрий 1 1
|Горелкин Антон 97 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Комлев Николай 99 1
|Дядченко Владислав 2 1
|Любимова Мария 1 1
|Волчек Елена 1 1
|Мишустин Михаил 687 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Кутепов Андрей 7 1
|Синицын Алексей 2 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 2
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
|VK Skillbox - Скилбокс 110 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
|ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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