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Продажи ноутбуков без ОС взмыли вверх. Россияне массово переходят на пиратскую Windows вместо российских Linux

Россияне активно переключаются на ноутбуки без Windows. Их поставки и продажи растут, но доля Windows не падает – россияне пользуются пиратскими ее версиями по целому ряду причин. Это и санкции Microsoft, и падение реальных доходов, притом эксперты не сомневаются, что ситуация с пиратством в России будет усугубляться.

История повторяется

На начало 2023 г. в России пришелся активный рост спроса на мобильные ПК без предустановленной Windows. Такие ноутбуки всегда стоят дешевле аналогичных моделей с комплектной ОС Microsoft, поскольку не нужно переплачивать за лицензию, а их покупка дает широкий выбор операционных систем, которые можно установить самостоятельно.

Большинство предпочитают ту же Windows, но пиратскую, пишут «Известия». По статистике неназванной компании – партнера нескольких производителей электроники, в период с января по апрель 2023 г. включительно каждый пятый ноутбук был продан без Windows, то есть их доля рынка достигла 20,7%. Для сравнения, годом ранее она была на уровне и 9,1%. Статистика за май – июль 2023 г. включительно пока не опубликована.

В абсолютном выражении рост продаж ноутбуков без Windows и любой другой ОС еще более впечатляющий – 91%. Отрицательный 18-процентный рост показали продажи ноутбуков с Windows, а спрос на компьютеры с macOS и Linux рухнули на 25%. Предоставленная изданием статистика также гласит о падении продаж ноутбуков с DOS – на внушительные 56%.

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Фото: pvproductions / FreePik
Пиратская Windows - самая любимая россиянами операционная система

Все это можно было бы списать на сокращение рынка мобильных ПК в России. Однако в сравнении с первой третью 2022 г., он хоть просел, но далеко не так глобально – с января по апрель 2023 г. россияне купили около 1 млн ноутбуков против 1,2 млн годом ранее.

Покупатели голосуют рублем

Какой бы точной ни была статистика «партнера нескольких производителей электроники», действительно актуальные данные о продажах техники могут дать лишь непосредственно ее продавцы. А они, тем временем, тоже фиксируют рост спроса на мобильные ПК без Windows, что вынуждает их наращивать их поставки.

В Wildberries открыто говорят, что в Россию завозится все больше ноутбуков, для работы на которых перво-наперво нужно самостоятельно установить нужную ОС. «Такая продукция востребована у технически подкованных покупателей и представителей ИТ-профессий, которые и ранее предпочитали самостоятельно устанавливать на собственные ноутбуки и компьютеры наиболее удобное для себя программное обеспечение и операционные системы», – сообщили изданию представители торговой площадки, не приведя точные данные продаж.

В Ozon складывается аналогичная ситуация – отгрузки ноутбуков без ОС выросли на 11 п.п. за год, достигнув 35%. «Рост можно связать с недоверием покупателей к Microsoft, который официально ушел из России и не оказывает сервисную поддержку клиентам. Также некоторые производители ноутбуков учитывают возможные санкционные риски при отгрузке в РФ устройств с Windows, активацию которых на территории страны компания может отследить. Поэтому для минимизации таких рисков вендоры все больше предпочитают поставлять технику без предустановленной ОС, – сообщили CNews представители Ozon.

Страна «пиратов»

Можно было бы предположить, что россияне массово переходят на Linux, в том числе и на отечественные дистрибутивы, но на деле это далеко не так. Подавляющее большинство скачивают и устанавливают пиратские версии Windows, хотя это и не всегда безопасно, что подтверждает статистика. При падении продаж ноутбуков с Windows ее доля на российском рынке по-прежнему зашкаливает – 83,16% против 1,99% у всех Linux-дистрибутивов в совокупности (данные StatCounter за июль 2023 г.). Впрочем, за год ее доля немного сократилась – в июле 2022 г. Windows была установлена на 87,48% всех работающих в России ПК. У Linux в июле 2022 г. доля была на уровне 2,1%.

То, что россияне предпочитают «пиратить» Windows – это факт, который констатировал руководитель направления «Ноутбуки и ПК» российского вендора техники F+ tech Андрей Латышев. «Спрос на ноутбуки без операционных систем действительно вырос. Связано это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница между одной и той же моделью ноутбука с ОС и без нее составляет 5–7 тыс. руб., а на сэкономленные деньги покупатели приобретают нелегальные ключи за 500-1000 руб., – сообщил он изданию.

Microsoft виновата сама

В России по-прежнему можно купить и ноутбук с Windows 11, и отдельно ее лицензионную копию. Такая возможность, к примеру, есть в «М.Видео–Эльдорадо», заявил изданию представитель ритейлера.

Но, как известно, Microsoft обложила россиян санкциями – нельзя скачивать Windows с ее официального сайта, участвовать в ее тестировании и скачивать обновления для нее, и это лишь малая часть ограничений. В этой связи жители России вводят собственные санкции – рост спроса на пиратскую Windows был зафиксирован еще в начале лета 2022 г.

Об этом говорит и президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. По его словам, россиянам дешевле купить пиратский ключ за несколько сотен рублей и пользоваться средствами сокрытия реального IP-адреса для скачивания легальных обновлений системы, чем тратиться на полноценную лицензию со множеством ограничений. «Западные компании своим недружественным отношением к российским пользователям сами поставили себя вне этических рамок. Многие пользователи в России приучились покупать легальное и стали считать покупку законного ПО этическим императивом, — сказал изданию Юрий Злобин. — Своими бездумными действиями западные компании разрушили сложившуюся ситуацию и теперь будут расплачиваться за это своей выручкой. Причем если не предпринять срочных действий по завоеванию симпатий российских пользователей, эта тенденция будет углубляться».

Российские реалии как одна из первопричин

Свою роль в росте пиратства играют и сами ритейлеры. По информации издания, Microsoft выплачивала им, а также ритейлерам бонусы за предустановку лицензионной Windows на ПК для последующей продажи. Сейчас этих выплат нет, как нет и стимула заниматься такой работой.

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Безопасность

Стремление россиян сэкономить на покупке лицензионного софта, в том числе Windows – это еще и следствие непрекращающегося снижения их доходов, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он сообщил «Известиям», реальные доходы российских домохозяйств на протяжении многих лет постоянно сокращаются, и в результате многие семьи предпочитают не переплачивать за лицензионную Windows, наличие которой удорожает устройство на 5-10%.

При этом техника в России постоянно дорожает – очередная массовая индексация цен ожидается в августе 2023 г. Другими словами, на фоне падения доходов те же ноутбуки становятся еще менее доступными для среднестатистического россиянина, а ритейлерам нужно как-то наращивать продажи. Поэтому они в стремлении сдержат рост цен, увеличивают поставки компьютеров без Windows, поскольку они дешевле, добавил Жарский

Георгий Дорофеев

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