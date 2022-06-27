Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows

Microsoft столкнулась с резким ростом спроса на пиратские копии Windows и Office в России. Россияне атакуют поисковые системы запросами о бесплатных продуктах Microsoft. Все это – следствие желания корпорации поддержать российские санкции и усложнить жизнь россиянам путем лишениях их доступа к лицензионным копиям своего ПО.

Ожидаемый ответ россиян

Постепенный уход Microsoft с российского рынка, начавшийся в первых числах марта 2022 г., привел к резкому всплеску интереса у россиян к пиратским версиям Windows (статистика Google Trends). Количество поисковых запросов, связанных со взломом Windows, выросло на 80-250% в зависимости от формулировки за последние 90 дней.

Более того, эта статистика касается исключительно Windows 10 – системы, выпущенной Microsoft почти семь лет назад. Еще большее рвение россияне проявляют при поиске пиратского Office. Так, за июнь 2022 г. запрос на скачивание бесплатного Excel стал популяренее на 650%. А в конце июня 2022 г. взлетел спрос на Windows 10 Media Creation Tool – число запросов увеличилось в 47 раз, пишет «Коммерсант».

Все это – следствие нынешней политики софтверного гиганта в отношении России. Microsoft поспешила раньше других поддержать антироссийские санкции и приостановила все операции в России в начале марта 2022 г. Это затронуло и продажи лицензий на Windows и Office. Россиянам, желающим работать в легальных версиях этого ПО, приходилось идти на различные ухищрения, чтобы заплатить Microsoft и получить лицензионный ключ.

В апреле 2022 г. президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) заявил о частичном возвращении Microsoft в Россию и поддержке пользователей, не попавших под санкции. Тем не менее, в начале июня 2022 г. было объявлено о масштабных сокращениях в российском офисе корпорации. В конце июня 2022 г. Брэд Смит лично сообщил, что Microsoft нацелилась на полное уничтожение своего представительства в России.

В России наблюдается новый расцвет пиратства, спровоцированный Microsoft

Власти России планировали легализовать использование пиратских версий программ, разработанных ушедшими из России компаниями. На 27 июня 2022 г. этот вопрос оставался открытым.

Microsoft провоцирует пиратство

В июне 2022 г. Microsoft решила усилить давление на россиян и запретила им скачивать дистрибутивы Windows и Windows 10 Media Creation Tool своего сайта. Со слов сотрудника техподдержки корпорации, это решение было спущено «сверху», но сама Microsoft пока не подтверждает, что выполняет предписание американских властей.

Попутно россияне лишились доступа к тестовым обновлениям Windows. Велика вероятность, что им запретят скачивать и стабильные патчи. Возможно, это будет следующим шагом Microsoft.

Вернуть доступ к апдейтам и дистрибутивам россияне могут путем подмены IP-адреса. Но эта же хитрость отлично работает при подключении к сторонним сайтам с доработанными дистрибутивами, в которых заранее решена «проблема» лицензии.

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В России к моменту выхода материала еще остались запасы «коробочных» версий операционных систем Microsoft. Со слов источников издания, их хватит лишь на несколько месяцев. У конечных потребителей пока не возникает проблем с регистрацией и активацией продуктов, что касается юрлиц, все зависит от того, находится компания под санкциями или нет», – заявили источники.

Другие собеседники «Коммерсанта», участники ИТ-рынка России, утверждают, что покупка «коробочной» Windows будет в некотором роде пустой тратой денег. Пользоваться лицензионной ОС, даже если она поставляется в комплекте с новым ноутбуком не получится, если при регистрации в графе «Страна» указать Россию или Белоруссию.

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Козни Microsoft в адрес россиян привели к росту спроса на отечественные операционные системы. Это подтвердил изданию глава отдела информациооной безопасности ООО «НТЦ ИТ "Роса"» (разрабатывает ОС «Роса хром») Дмитрий Анисимов. По его словам, с апреля 2022 г. рост в B2C-сегменте по скачиваниям составил приблизительно 20%.

Компания «Ред софт», разработчик системы «Ред ОС», заявила, что коробочные версии его системы можно купить в «Ситилинке». По словам ее представителей, продажи идут медленно – около 300 копий в общей сложности, около 150 из которых были куплены после 24 февраля 2022 г. По информации издания, в «Ред софт» ожидают трехкратного роста спроса на отечественные ОС в потребительском сегменте до конца 2022 г.

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Представители крупного отечественного дистрибьютора, напротив, считают крайне маловероятным массовый переход россиян на отечественные Linux-дистрибутивы. Они сообщили изданию, что Linux-системы менее ориентированы на пользователей, нежели Windows.

«Для Windows создается больше платных приложений, качество разработки, тестирования и защиты пользователя от ошибки там выше», – сообщил собеседник издания, добавив, что для выполнения базовых действий в Linux, например, для установки драйверов и программ, пользователю потребуется больше знаний, чем в случае с Windows. Не исключено, что именно по этой причине россияне предпочитают работать во взломанных Windows и не тратить время на изучение новых систем.