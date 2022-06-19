Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11. Как обойти ограничение

На сайте Microsoft появилось ограничение на скачивание Windows 11 и Windows 11 с российских IP. Другие программы россиянам тоже недоступны. Microsoft ситуацию не комментирует. При подключении к порталу с IP-адреса другой страны проблем со скачиванием не возникает.

Россиянам входа нет

Россияне лишились возможности скачивать дистрибутивы ОС Windows 10 и Windows 11 с сайта корпорации Microsoft. Редакция CNews убедилась в этом 18 июня 2022 г.

Microsoft еще в начале марта 2022 г. поддержала антироссийские санкции и ненадолго приостановила свой бизнес в России. В июне 2022 г. она решила сократить свое присутствие в стране.

Также на момент публикации материала пользователи с российским IP не могли cкачать утилиты помощника по установке операционных систем. Помимо этого, им более недоступна утилита Media Creation Tool.

Например, при попытке скачать образ Windows 11 портал Microsoft выдает сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Если требуется скачать Media Creation Tool, то сайт будет «ругаться» на отсутствие файла на сервере и выдаст ошибку 404 (404 – File or Directory not found).

Процесс скачивания образа Windows 11 с польского IP-адреса (справа) и с российского

Проверка редакции CNews показала, что от провайдера это не зависит. Проблема проявилась на проводном интернете «Билайн», а также при подключении через мобильный интернет МТС, «Билайн» и Tele2.

Корпорация Microsoft на момент публикации материала не комментировала происходящее. Редакция CNews направила запрос в российское представительство корпорации и ожидает ответа.

Напомним, что Windows – это самая популярная настольная ОС в мире – на май 2022 г. она занимала 75,54% мирового рынка против 14,98% у Apple macOS и 2,45% у всех дистрибутивов Linux (статистика StatCounter). Самой популярной версией Windows в мае 2022 г. была Windows 10 (71,82%). За ней следовала Windows 7 (13,03%), а Windows 11 замыкала тройку лидеров с 10,08%.

Элементарное решение

Функция скачивания дистрибутивов Windows 10 и Windows 11, а также другого софта Microsoft с сайта корпорации на 18 июня 2022 г. функционировала исправно. Для получения доступа к необходимому контенту достаточно избавиться от российского IP-адреса.

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Редакция CNews убедилась, что при подключении к сайту Microsoft, к примеру, под польским IP все сразу начинает работать. Правда, для этого также необходимо сменить язык сайта на любой другой, кроме русского. Если выбрать его, маневр с подменой IP-адреса желаемого результата может не принести.

Россияне нередко скачивают ОС Microsoft с ресурсов, не имеющих отношения к корпорации

Из этого следует, что проблема, с очень высокой степенью вероятности, затрагивает, в основном, пользователей из России. Как пишет портал DTF, аналогичные жалобы поступают и из Казахстана, но о массовости проблемы в этой стране речи пока нет. С чем связана такая избирательность сбоя, и собирается ли Microsoft исправлять его, остается неизвестным.

Опыт американских «коллег»

Закрытие сайта или некоторых его разделов от россиян стало распространенной практикой после 24 февраля 2022 г. К примеру, так поступило сетевое издание The Next Web – без инструментов обхода блокировки на его сайт из России на 18 июня 2022 г. было не попасть.

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Одной из первых подобное ограничение ввела компания Intel. Ее сайт перестал открываться с российских IP-адресов еще 25 марта 2022 г. Позже доступ вновь был предоставлен, но в начале марта 2022 г. Intel объявила о приостановке российского бизнеса, а через месяц полностью ушла из страны. На момент публикации материала ее сайт открывался из России лишь частично.

Так сайт Intel выглядит для российских пользователей

По аналогичному пути пошла и корпорация IBM. Заморозив все операции в России еще в начале весны 2022 г., она окончательно сбежала из страны в первых числах июня 2022 г., заявив о нежелании вести бизнес на территории России.

Сайт IBM стал бесполезен для пользователей из России

Подключиться к ее сайту с российского IP-адреса на 18 июня 2022 г. не представлялось возможным – вместо контента, доступного из других стран, на экран выводилось специальная «заглушка».