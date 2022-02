Россиян лишили доступа к сайту Intel

Сайт Intel перестал работать в России

Как выяснил CNews, в России перестал открываться официальный сайт американской корпорации Intel, которая занимается производством микропроцессоров и другой высокотехнологичной полупроводниковой продукции.

При попытке перейти на портал компании по адресу intel.com с использованием IP-адреса российских интернет-провайдеров и мобильных операторов, в том числе «Ростелекома», «Билайна», МТС, «Мегафона» и Tele2, пользователь получает уведомление об отсутствии прав доступа к стартовой странице сайта (Access Denied. You don’t have permission to access http://www.intel.com/content/www/ru/ru/homepage.html on this server).

Корректировка URL с целью принудительной загрузки англоязычной версии вместо русскоязычной не дает желаемого результата.



Примечательно, что доступ к некоторым ресурсам, привязанным к поддоменам intel.com, по-прежнему сохраняется. К примеру, все еще можно свободно загрузить презентацию в виде PDF-файла, посвященную десктопным процессорам Intel 12 поколения, которая размещена по адресу “…download.intel.com/newsroom/…”.

Серверы Intel, по всей видимости, блокируют попытки подключения посетителей из России

В то же время сайт без каких-либо ограничений доступен россиянам при использовании средств подмены IP-адреса и шифрования трафика. Однако, решить проблему позволяют коммерческие VPN- и прокси-серверы.

Сайт по-прежнему доступен через средства подмены IP

На момент публикации данного материала представители Intel в регионе EMEA, который включает Россию, не ответили на вопросы CNews.

Американские санкции против России

Как ранее сообщил CNews, США ввели санкции в отношении России из-за ее спецоперации на Украине. Санкции, объявленные президентом США Джо Байденом (Joe Biden), по задумке инициаторов, должны помешать развитию оборонной аэрокосмической и морской промышленности. Теперь на экспорт в России высокотехнологической продукции придется получать лицензию от Бюро промышленности и торговли (входит в Министерство торговли), причем предполагается презумпция отказа.

Требования о лицензировании будут включать такие сферы, как микроэлектронику, телекоммуникационное оборудование, сенсоры, навигационное оборудование, авионика, морское оборудование и авиационное оборудование. Лицензии могут выдаваться в случаях, связанных с гражданскими телекоммуникационными проектами, межправительственными космическими проектами, межправительственной продукции, безопасности полетов и морских перевозок.

Intel не сообщала о прекращении сотрудничества с российскими клиентами. В то же время другой чипмейкер, тайваньская TSMC, предупредила российских разработчиков процессоров о вероятном разрыве отношений.