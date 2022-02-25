США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом

Компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микроэлектроники, может отказаться от сотрудничества с российскими компаниями. Под ударом окажутся вендоры процессоров «Байкал» и «Эльбрус», а также другие разработчики чипов. TSMC может пойти на этот шаг под давлением властей США. Точно так же в мае 2020 г. она поступила с китайской Huawei.

Российские процессоры останутся без производителя

Компания TSMC предупредила российских разработчиков процессоров о весьма вероятном прекращении сотрудничества с ними. Это означает, что они больше не смогут выпускать свою продукцию на заводах этой тайваньской компании, пишет «Коммерсант».

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TSMC – это крупнейший во всем мире контрактный производитель микросхем. Заказы ей поступают со всех стран мира. Именно на ее заводах выпускаются процессоры AMD, Qualcomm и MediaTek, а также графические чипы Nvidia.

Среди российских компаний, разрабатывающих процессоры, услугами TSMC пользуется как минимум «Байкал электроникс», создатель чипов «Байкал».

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Также среди клиентов TSMC числятся НТЦ «Модуль», и МЦСТ. Помимо этого, к ней обращаются и менее крупные разработчики чипов. Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям этих компаний и ожидает ответа.

Представители «Байкал электроникс» сообщили CNews, что не получали никаких писем от TSMC с уведомлением о прекращении сотрудничества. Представители НТЦ «Модуль» и Yadro от комментариев отказались.

Следует отметить, что власти Тайваня рассматривают возможность присоединения к санкциям против России. Об этом 25 февраля 2022 г. заявили представители Министерства иностранных дел этой страны.

По примеру HiSilicon

TSMC уже имеет опыт отказа от сотрудничества с клиентами, в том числе и весьма крупными. В своей работе компания использует американские технологии и в связи с этим вынуждена выполнять требования властей США. Например, весной 2020 г. по приказу экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) TSMC перестала принимать заказы у компании HiSilicon – «дочки» китайской Huawei. Позже ей все же позволили выпускать чипы для HiSilicon, но лишь по очень древним нормам, давным-давно устаревшим.

Теперь ситуация может повториться, но на этот раз на месте HiSilicon окажутся отечественные компании. Однако попытка найти производителя среди российских заводов заранее обречена на провал, так как ни один из них до сих пор не освоил современные техпроцессы.

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TSMC совсем скоро перейдет на 3 нм и уже работает над 2 нм. Российский завод «Микрон», величающий себя «чипмейкером №1 в России», в 2022 г. застрял на 65 нм. Та же Intel освоила этот техпроцесс почти 20 лет назад.

Масштабы потенциальных проблем

На момент публикации материала не было доподлинно известно о количестве заказов, полученных TSMC от российских компаний. По информации «Коммерсанта», еще в конце июля 2021 г. ее клиентом стал микроэлектронный дизайн-центр Malt System, созданный при МГУ в начале прошлого десятилетия. Компания договорилась с TSMC о выпуске чипов с собственной архитектурой.

Компания Yadro, известный российский производитель серверов и систем хранения данных, тоже планировала разрабатывать собственные процессоры. Как сообщал CNews, в начале 2021 г. специально для этого она создала дочернюю компанию «Ядро микропроцессоры», в рамках которой собиралась создавать 12- и даже 6-нанометровые чипы с архитектурой RISC-V. По информации издания, производить их Yadro хотела на заводе TSMC.

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TSMC связана контрактными обязательствами и с «Байкал электроникс». Как сообщал CNews, в октябре 2021 г. тайваньский вендор передал ей первую крупную партию ARM-чипов Baikal-M – 5000 шт. общим весом 66 кг. Это 28-нанометровые чипы – не самые современные с точки зрения техпроцесса, но даже 28 нм российские заводы пока не освоили.

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В том же месяце TSMC отгрузила первую партию 16-нанометровых серверных процессоров Baikal-S. Где «Байкал электроникс» будет производить их в случае разрыва контрактов с TSMC, пока неизвестно.

Отрасль в беспокойстве

О том, что военная спецоперация России может обернуться санкциями, связанными с электроникой, стало известно еще в декабре 2021 г. По данным «Коммерсанта», отечественные производители электроники неоднократно проводили совещания на эту тему с Минцифры и Минпромторгом.

Приближенный к Минпромторгу источник издания сообщил, что в настоящее время ведется обсуждение вариантов «диверсификации цепочек поставок и организации логистики, которая позволит ввозить в Россию как компоненты для выпуска электроники, так и иностранные чипы».

По мнению исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, отказ TSMC от сотрудничества с российскими компаниями повлечет за собой очень серьезные последствия. Он сообщил изданию, что это «фактически остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах». «Разработчикам придется искать альтернативные фабрики. С учетом того, что сейчас большинство российских микросхем выпускаются на уровне от 22 нм и толще, то в мире около десяти альтернативных фабрик в разных регионах», – сказал Покровский.

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Иван Покровский добавил, что компании могут обратиться к российскому «Микрону», но, с его слов, на современные нормы производства в этом случае им рассчитывать не придется. «Речь будет идти о технологиях уровня 130 нм. Это микроконтроллеры и периферийные микросхемы. Требования микропроцессоров существенно выше», – отметил он.

Гораздо более оптимистичное мнение высказал неназванный источник издания в сегменте вычислительной техники. Он назвал потенциальное прекращение выпуска российских процессоров на заводах TSMC «далеко не самым негативным вариантом» для отечественной отрасли.

Он полагает, что у российских чипмейкеров есть небольшой запас готовой продукции, которой должно хватить на пару лет. В то же время он допускает вероятность го, что «компании из Юго-Восточной Азии в целом прекратят поставки в Россию готовых компонентов». Под ними он подразумевает оперативную память, накопители и др. Он заявил, что это намного более плохой вариант развития событий. «Тогда больно станет уже летом, потому что сформировать запасы на годы невозможно», – заявил источник.

Между тем, все идет именно к этому. 24 февраля 2022 г. о планах присоединиться к ограничительным санкциям заявили власти Южной Кореи. К этой стране относятся, к примеру, компании SK Hynix и Samsung – производители микросхем памяти. Кроме того, Samsung выпускает десятки видов техники, включая смартфоны и накопители, пользующиеся спросом в России.