Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173295
ИКТ 13489
Организации 10557
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25403
Персоны 74350
География 2810
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2617
Мероприятия 847

Malt System Мальт Систем

Malt System - Мальт Систем


22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
15.07.2024 В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы 1
27.02.2022 Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены 1
25.02.2022 США блокируют производство российских процессоров. «Байкалы» и «Эльбрусы» под ударом 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 4
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 4

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Malt System и организации, системы, технологии, персоны:

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 4
AMD - Advanced Micro Devices 4284 3
Huawei 3995 2
Intel Corporation 12273 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 416 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 517 2
Nvidia Corp 3544 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 379 2
Synopsys - Синопсис 36 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1491 2
MediaTek - Ralink 533 2
Qualcomm Technologies 1843 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 2
AMD Xilinx 95 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Cadence Design Systems - cādence 62 2
Samsung Electronics 10346 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
Huawei - HiSilicon Technologies 60 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 435 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
Apple Inc 12232 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3024 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 68 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4254 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 492 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2217 2
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 51 2
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 43 2
Оповещение и уведомление - Notification 4797 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 54 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1323 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 995 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3671 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1402 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9587 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3090 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 328 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 380 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 899 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 126 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 767 1
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 159 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1072 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 1
RPC - Remote Procedure Call - Удалённый вызов процедур - Вызов удалённых процедур 71 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 674 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2532 1
OpenFlow based Carrier Ethernet - протокол управления процессом обработки данных 42 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 557 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 70 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 139 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 132 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1706 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 142 1
OpenAI ChatGPT 380 1
FreePik 1099 1
Intel x86 - архитектура процессора 1890 1
Елизаров Сергей 3 3
Покровский Иван 122 1
Путин Владимир 3228 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 152 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 484 1
Neuffer John - Ньюфер Джон 3 1
Tigkos Kostas - Тигкос Костас 1 1
Бойко Алексей 67 1
Бородастов Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 5
Китай - Тайвань 4026 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 2
Азия - Азиатский регион 5595 2
Украина 7654 2
Европа 21880 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1133 1
Южная Корея - Республика 6710 1
США - Аризона 522 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 32 1
Физика - Physics - область естествознания 2673 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1607 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7615 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3317 2
Английский язык 6718 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7183 1
Античность - Древняя Греция 96 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8699 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5630 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 848 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1624 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1941 1
The Washington Post 338 1
TrendForce 114 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 4
РАН - Российская академия наук 1918 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153