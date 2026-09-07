Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200718
ИКТ 15522
Организации 11821
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3593
Системы 27072
Персоны 87692
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1333
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2842
Мероприятия 893

Neuffer John Ньюфер Джон

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис» 1
27.02.2022 Производство и отгрузка российских «Байкалов» и «Эльбрусов» полностью прекращены 1
20.01.2022 США хотят оставить Россию без американских микросхем и процессоров 1
03.10.2018 В мире рекордно вырос спрос на полупроводники. Распределение по планете 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Neuffer John и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12851 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1703 3
Huawei 4690 2
AMD - Advanced Micro Devices 4683 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1112 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 528 1
Nvidia Corp 4050 1
Google LLC 12748 1
Samsung Electronics 11107 1
Malt System - Мальт Систем 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 798 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 614 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 488 1
Xiaomi - Сяоми 2266 1
Qualcomm Technologies 1985 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 2
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22703 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 601 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3441 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18438 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1279 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8843 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
Оповещение и уведомление - Notification 6046 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 1
NAND flash memory - флеш-память 689 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1006 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 433 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 1
Google Cloud Services 245 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7662 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Psaki Jennifer - Псаки Дженнифер 3 1
Goodrich Jimmy - Гудрич Джимми 2 1
Harrell Peter - Харрелл Питер 3 1
Путин Владимир 3463 1
Tigkos Kostas - Тигкос Костас 1 1
Chhabra Tarun - Чхабра Тарун 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19260 3
Россия - РФ - Российская федерация 167319 2
Украина 7939 2
Иран - Исламская Республика Иран 1159 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Америка Южная 884 1
Южная Корея - Республика 7077 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 1
Европа 25003 1
Америка - Американский регион 2208 1
Китай - Тайвань 4279 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Япония 13826 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4052 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 661 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 966 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6223 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 671 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6114 1
The Washington Post 350 1
TrendForce 191 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1738 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще