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The Washington Post


18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
23.07.2021 Сайты крупнейших мировых изданий показывали порноролики. И это был не взлом, а разгильдяйство 1
03.05.2021 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 6
14.12.2020 Взломаны Минфин и Минторг США. Американцы все валят на Россию 3
11.12.2020 Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать 2
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
09.07.2020 Microsoft серьезно обновила своего «убийцу» Zoom. Что в нем нового? 1
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 1
27.05.2020 Взбесившиеся алгоритмы YouTube начали блокировать исполнителей классической музыки 2
05.05.2020 Создатель AWS и вице-президент Amazon уволился в знак протеста и потерял миллионную зарплату 1
06.04.2020 Zoom раскрывает посторонним чужие имена, адреса и фотографии. Под угрозой пользователи «Яндекса» 2
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 5
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
29.07.2019 Трамп хочет сорвать гостендер на $10 млрд, чтобы он не достался Amazon 1
17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США 2
21.06.2019 У пользователей смартфонов на голове вырастают «рога» 1
28.02.2019 «Фабрика троллей» заблокировалась от интернета сама, забыв о простейших правилах безопасности 1
27.02.2019 США совершили первую боевую операцию в интернете против России 2
23.08.2018 Кому в «умном» городе жить хорошо, или какие старые профессии выиграют от развития новых технологий? 1
23.07.2018 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией 1
09.06.2018 Хакеры украли секретные документы об американском оружии будущего 1
11.08.2017 Снова безопасность за наши деньги? Разбираем законопроект о критической информационной инфраструктуре 1
27.07.2017 Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
17.03.2017 За что «Лаборатория Касперского» платила деньги уволенному советнику Трампа 2
27.12.2016 Топ-менеджер Oracle уволился из-за Трампа 1
10.11.2016 У Amazon начались «проблемы», обещанные Трампом 6
05.09.2016 Microsoft, Apple и Mozilla пошли войной на правительство США 1
27.06.2016 Samsung и Intel разрабатывают стратегию развития интернета вещей в США 1
27.06.2016 ФБР потратит «сотни миллионов долларов» на новую секретную технологию слежки за населением 1
02.06.2016 Хакеры предложили прослушку любого мобильника в мире за $20 млн 1
11.12.2015 ФБР впервые призналось во взломах ПК 1
06.10.2015 Twitter запускает сервис «Моменты» 1
17.06.2015 Барак Обама назвал главный ИТ-проект США «катастрофой» 1
10.02.2015 Россия, Китай и Северная Корея заставили США создать госведомство по киберугрозам 3
04.02.2015 США поднимут на $1 млрд расходы на кибербезопасность 1

Публикаций - 109, упоминаний - 160

The Washington Post упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 26
Google LLC 7154 9
Facebook 3766 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 721 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Samsung Electronics 5677 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Twitter 2204 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Cambridge Analytica 43 1
IBM 3544 1
Cisco Systems 2040 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
Epic Games 87 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
SolarWinds 30 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 1
Sea Dragon - Хакерская группировка 1 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
Verysell - Верисел 91 1
Adobe Systems 808 1
Deutsche Telekom 219 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
Crypto AG 3 1
GitHub 412 1
Oracle Corporation 3350 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Check Point Software Technologies 447 1
Fortnite 47 1
Huawei 2730 1
Alibaba Group 298 1
Oracle Sun Microsystems 391 1
Газпромбанк - ГПБ 692 2
BMW 250 1
LinkedIn 520 1
Альфа-Банк 1125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Naxos of America 1 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 7
Пентагон - Министерство обороны США 278 7
Президент США 105 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
US Navy - Военно-морские силы США 37 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 3 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
NATO Parliamentary Assembly - Парламентская ассамблея НАТО 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Счётная палата РФ 460 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
USB OTG - On-The-Go 93 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Flash 475 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Умные платформы 499 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 5
AWS - Amazon Web Services 568 3
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Java - Язык программирования 1177 2
Microsoft Skype 1469 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Opera - Браузер 635 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 1
IBM Watson 105 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 1
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 5 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Apple iPhone OS 132 1
Яндекс.Нейросеть 2 1
Яндекс.Телемост 36 1
GAiA-X - европейская облачная система 15 1
WhatsApp Messenger 654 1
Cisco Webex 107 1
Apple iPadOS 62 1
Linux OS 4260 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Apple iPhone 2G 20 1
Apple iPhone 7 246 1
Microsoft PowerPoint 400 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Microsoft Teams 214 1
Apple - App Store 2198 1
Microsoft Office 1942 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 2
Пригожин Евгений 2 2
Гвоздев Дмитрий 83 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Путин Владимир 1826 2
Davidson Philipp - Дэвидсон Филипп 1 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Hammons Duncan - Хаммонс Дункан 1 1
Murphy Philip - Мерфи Филип 3 1
Costa Maren - Коста Марен 1 1
Tomczak Sebastian - Томчак Себастьян 1 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 1
Shahur David - Шахур Дэвид 1 1
Cornillie Christopher - Корнили Кристофер 1 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Freeman Jay - Фриман Джей 4 1
Podesta John - Подеста Джон 3 1
Хагелин Борис 1 1
Gehrels Barend - Герельс Баренд 1 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 10 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 8 1
Mozart Wolfgang Amadeus - Моцарт Вольфганг Амадей 2 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Адамов Александр 1 1
Ortega Amancio - Ортега Амансио 2 1
Nakasone Paul - Накасонэ Пол 1 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 8 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Касперский Евгений 218 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Логинов Александр 34 1
Лукацкий Алексей 68 1
Johnson Jeh - Джонсон Джей 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 62
Россия - Российская федерация - РФ 57420 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Индия - Республика 2173 6
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Франция - Французская Республика 2126 4
Япония 2788 3
Европа 3759 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
США - Вашингтон 334 2
Восточная Европа 1679 2
Украина 3372 2
Ирландия - Республика 363 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Ватикан - Государство-город 33 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Колорадо 55 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
США - Кремниевая долина 399 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Европа Западная 614 1
США - Северная Каролина 60 1
Кипр - Республика 247 1
Швейцария - Цюрих 105 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Нидерланды 975 1
США - Калифорния 974 1
Латинская Америка 724 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Холодная война 23 2
Фабрика троллей 4 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Вторая мировая война 264 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
NYT - The New York Times 509 10
Bloomberg 785 4
Thomson Reuters - Рейтер 1735 2
The Guardian - Британская газета 190 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
WikiLeaks 106 1
ZDnet 381 1
Business Insider 182 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Journal of Anatomy 1 1
Politico 9 1
ФАН РИА - Федеральное агентство новостей 2 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 4 1
Scientific Reports 4 1
CNews Analytics 1990 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Aspen Security Forum 1 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763347, в очереди разбора - 667035.
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