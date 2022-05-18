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The Washington Post

СОБЫТИЯ


18.05.2022 Китай не спасает. Поставки смартфонов, ноутбуков и телеком-«железа» в Россию рухнули в разы

Китайский экспорт почти иссяк Китай сократил поставки своей техники в Россию, пишет The Washington Post со ссылкой на министерства торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo). Г
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ

нных коммуникаций в 120 стран мира. Об этом говорится в совместной публикации американского издания The Washington Post и немецкой телекомпании ZDF. В статье, опубликованной The Washington P
06.08.2013 Основатель Amazon купил за $250 млн газету Washington Post для экспериментов

пнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) договорился о приобретении газеты The Washington Post за $250 млн у ее нынешнего владельца - семьи Грэм, сообщает Reuters. Безо
17.05.2013 Глава Apple требует снизить налоги в США

предложить властям значительно упростить систему налогообложения американских предприятий, сообщает The Washington Post. В интервью The Washington Post Кук рассказал, что он подготовил к
08.07.2011 Хакеры украли данные 1,27 млн пользователей сайта Washington Post

Газета Washington Post сообщила о крупной утечке данных пользователей своего сайта. Неизвестные хакеры 27 и 28 июня осуществили две успешные атаки на веб-сайт Washington Post, в результате кото
21.04.2011 Издание The Washington Post запустило собственный новостной агрегатор

Издание The Washington Post объявило о запуске своего нового веб-проекта – новостного агрегатора Trov
26.10.2007 Google понизил PageRank у Washington Post и Forbes

Компания Google понизила индекс PageRank для большого количества популярных веб-сайтов. Показатель индекса PageRank упал у сайтов Washington Post (с 7 до 5), Forbes (с 7 до 5), Engadget (с 7 до 5), Seattle Times (с 6 до 4) и многих других. Представители поискового гиганта никак не прокомментировали причину своих действий,
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера

Нашумевшая статья в Washington Post базируется на отчете компании Verisign, которая занимается поддержкой доменных зон .com и .net, а также вопросами сетевой безопасности. Согласно этому отчету, некая петербургска
17.09.2003 AOL Time Warner останется без трех букв

Как утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на источники внутри компании, приближенные к руководству, смену
23.12.2002 Сайт Washington Post представил три новых варианта онлайновой рекламы
29.01.2002 Неизвестными хакерами взломан сервер газеты Washington Post

Неизвестные хакеры взломали сервер сетевой версии газеты Washington Post, разместив на титульной странице ее издания об информационных технологиях WashTech оскорбления в адрес администрации портала и приветствия, адресованные всем хакерам. Как сообща
23.09.1999 Газетные гиганты Washington Post и Tribune Company формируют онлайновое совместное предприятие

Газетные гиганты Washington Post и Tribune Company формируют онлайновое совместное предприятие, которое будет носить название BrassRing. В качестве своей доли Washington Post вкладывает ресурсы от своего

Публикаций - 350, упоминаний - 405

The Washington Post и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 74
Google LLC 12688 59
Apple Inc 13154 38
Meta Platforms - Facebook 4621 34
AOL Inc - America Online 1883 26
X Corp - Twitter 2938 22
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
Yahoo! 3726 16
Samsung Electronics 11064 11
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 10
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Intel Corporation 12811 9
Oracle Corporation 7074 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Cisco Systems 5372 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
OpenAI 541 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
AT&T Inc 1725 6
Verisign 362 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Dell EMC 5180 5
Huawei 4676 5
HP Inc. 5883 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Telegram Group 2940 5
Sony 6739 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
ИИ-Технологии 309 4
Verizon - WorldCom 501 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Meta Platforms 180 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
МегаФон 10742 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Warner 540 11
eBay Inc 1640 7
Tesla Motors 461 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Lockheed Martin 777 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 4
Резонанс НПП 407 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 3
Alpari - Альпари 67 3
Getty Images 29 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
UPS 216 3
Bank of America - Банк Америки 271 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Berkshire Hathaway 34 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 2
Uber 357 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
Alaska Airlines 14 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
Storm Ventures 5 2
Berger & Montague 3 2
The Boring Company 4 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
BMW Group 482 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Boeing 1031 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 31
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 28
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 27
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 16
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 15
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 13
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 4
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 3
Демократическая политическая партия США 122 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 2
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
Save Darfur Coalition - Спасём Дарфур - Коалиция по спасению Дарфура 3 1
Media Bloggers Association - Ассоциация медиа-блоггеро 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 82
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 22
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
Microsoft Windows 16882 20
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 11
Google Android 15243 11
Apple iOS 8583 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
FreePik 1841 9
Apple iPad 4011 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Linux OS 11533 7
Apple iTunes Store 1118 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 5
ByteDance - TikTok 355 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Google - Gmail 1021 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Apple iPod Touch 747 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 3
Pixabay 257 3
OpenAI - ChatGPT 719 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Office 365 1042 3
Apple iPhone 6 4861 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 13
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 13
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 11
Путин Владимир 3454 8
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 7
Smith Brad - Смит Брэд 104 6
Agrawal Parag - Агравал Параг 6 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 4
Husband Rick - Хасбэнд Рик 4 4
McCool William - Маккул Уильям 4 4
Clapper James - Клеппер Джеймс 15 4
Clapper James - Клэппер Джеймс 8 4
Parsons Richard - Парсонс Ричард 23 4
Stich Steve - Стич Стив 4 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 3
Гулькин Павел 14 3
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 3
Marshall Matt 4 3
Larry Page - Ларри Пейдж 197 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Кузнецов Андрей 115 2
Ульянов Владимир 162 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 2
Пригожин Евгений 7 2
Попова Мария 141 2
Yuan Eric - Юань Эрик 3 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 2
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 2
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 2
Гребнев Егор 41 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 225
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 52
Европа 24964 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 26
США - Калифорния 4829 22
Индия - Bharat 5869 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 16
США - Колумбия - Вашингтон 1487 16
Украина 7928 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
США - Нью-Йорк 3180 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Пекин - Beijing 1096 11
Япония 13807 10
Израиль 2856 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Канада 5081 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Китай - Тайвань 4245 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 8
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 7
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