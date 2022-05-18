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The Washington Post
СОБЫТИЯ
|18.05.2022
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Китай не спасает. Поставки смартфонов, ноутбуков и телеком-«железа» в Россию рухнули в разы
Китайский экспорт почти иссяк Китай сократил поставки своей техники в Россию, пишет The Washington Post со ссылкой на министерства торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo). Г
|13.02.2020
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Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ
нных коммуникаций в 120 стран мира. Об этом говорится в совместной публикации американского издания The Washington Post и немецкой телекомпании ZDF. В статье, опубликованной The Washington P
|06.08.2013
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Основатель Amazon купил за $250 млн газету Washington Post для экспериментов
пнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) договорился о приобретении газеты The Washington Post за $250 млн у ее нынешнего владельца - семьи Грэм, сообщает Reuters. Безо
|17.05.2013
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Глава Apple требует снизить налоги в США
предложить властям значительно упростить систему налогообложения американских предприятий, сообщает The Washington Post. В интервью The Washington Post Кук рассказал, что он подготовил к
|08.07.2011
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Хакеры украли данные 1,27 млн пользователей сайта Washington Post
Газета Washington Post сообщила о крупной утечке данных пользователей своего сайта. Неизвестные хакеры 27 и 28 июня осуществили две успешные атаки на веб-сайт Washington Post, в результате кото
|21.04.2011
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Издание The Washington Post запустило собственный новостной агрегатор
Издание The Washington Post объявило о запуске своего нового веб-проекта – новостного агрегатора Trov
|26.10.2007
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Google понизил PageRank у Washington Post и Forbes
Компания Google понизила индекс PageRank для большого количества популярных веб-сайтов. Показатель индекса PageRank упал у сайтов Washington Post (с 7 до 5), Forbes (с 7 до 5), Engadget (с 7 до 5), Seattle Times (с 6 до 4) и многих других. Представители поискового гиганта никак не прокомментировали причину своих действий,
|17.10.2007
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Американцы выдумали питерского порно-хостера
Нашумевшая статья в Washington Post базируется на отчете компании Verisign, которая занимается поддержкой доменных зон .com и .net, а также вопросами сетевой безопасности. Согласно этому отчету, некая петербургска
|17.09.2003
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AOL Time Warner останется без трех букв
Как утверждает газета The Washington Post, ссылаясь на источники внутри компании, приближенные к руководству, смену
|23.12.2002
|Сайт Washington Post представил три новых варианта онлайновой рекламы
|29.01.2002
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Неизвестными хакерами взломан сервер газеты Washington Post
Неизвестные хакеры взломали сервер сетевой версии газеты Washington Post, разместив на титульной странице ее издания об информационных технологиях WashTech оскорбления в адрес администрации портала и приветствия, адресованные всем хакерам. Как сообща
|23.09.1999
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Газетные гиганты Washington Post и Tribune Company формируют онлайновое совместное предприятие
Газетные гиганты Washington Post и Tribune Company формируют онлайновое совместное предприятие, которое будет носить название BrassRing. В качестве своей доли Washington Post вкладывает ресурсы от своего
The Washington Post и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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