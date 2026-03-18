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Индексная книга (каталог) CNews*
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Los Angeles Times LA Times Лос-Анджелес Таймс

СОБЫТИЯ


18.03.2026 Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ 1
07.06.2024 Фанаты закрытой Disney видеоигры взломали сервер компании и украли 2,5 ГБ внутренних корпоративных данных 1
14.12.2021 Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов 1
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
17.07.2018 По всей Европе начались забастовки в Amazon 1
30.05.2018 Автопилот Tesla протаранил стоящую полицейскую машину 1
19.04.2017 У АНБ украли хакерские инструменты для взлома банковской системы SWIFT 1
08.08.2016 Игрока в Pokemon Go застрелили на улице 1
10.09.2015 Пентагон призвал вкладывать деньги в кибервойну с Россией и Китаем 1
01.09.2015 Россия и Китай создают единые базы взломанных данных из США 2
15.05.2014 Мировые эксперты Беллак и Штернбах расскажут о трендах e-commerce на мастер-классах ASTEX-2014 1
10.02.2014 «Дыра» в анонимном мессенджере Snapchat отправляет iPhone и Android в ступор 2
23.09.2013 BlackBerry увольняет тысячи работников на фоне миллиардного убытка 1
26.07.2013 США обвинили российских хакеров в «крупнейшем хищении» 1
23.01.2013 Facebook делает людей несчастными 1
22.01.2013 Впервые 3D-печать используют для строительства здания 1
21.01.2013 Atari на грани развала 1
21.12.2012 Boeing использует картофель для тестирования Wi-Fi 1
11.07.2012 Twitter не собирается выходить на биржу в ближайшее время 1
30.03.2012 В сервисе «Новости Google» появился раздел Выбор редакции 1
16.02.2012 Apple и Twitter сознались: Они тайком копируют личные данные пользователей 2
11.11.2011 Личные данные тысяч пациентов больниц были украдены 1
07.11.2011 Старое интервью со Стивом Джобсом покажут в кинотеатрах 1
14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом? 1
05.07.2011 Слух: Google хочет купить видеосервис Hulu 2
22.12.2010 Microsoft: секс-игры для Kinect недопустимы 1
27.05.2010 GPS сменит спутники и увеличит точность 1
25.03.2010 Умер Роберт Калп - доктор Брин из Half-Life 2 1
06.11.2009 Microsoft в "Южном парке" и "Гриффинах" 1
24.06.2009 MySpace закрывает офис в России 1
12.02.2009 Facebook отдал $65 млн за кражу кода 1
26.12.2008 Формат VHS прекратил свое существование 1
28.11.2008 Пентагон - Бушу: нас атаковали хакеры из России 1
22.04.2008 Sony запустит видеосервис для владельцев PlayStation 3 1
20.03.2008 The Beatles в следующем Guitar Hero? 1
18.02.2008 F-22A Raptor спровоцировал бунт в Пентагоне 1
11.10.2007 Спилберг и Коппола пострадали от утечек данных 1
28.08.2007 MySpace не удержался: коммерция может быть разрешена 1
10.05.2007 Microsoft освоит новый рынок: доля в CareerBuilder.com 1
27.03.2007 Viacom: DCMA не спасет YouTube 1

Публикаций - 88, упоминаний - 92

Los Angeles Times и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Yahoo! 3726 7
Google LLC 12690 7
Apple Inc 13156 6
Sony 6739 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Cisco Systems 5372 3
Intel Corporation 12811 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Verisign 362 3
STMicroelectronics - Genesis Microchip 26 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Emulex Corp 63 2
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Oracle Corporation 7074 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
EA - Electronic Arts 1317 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
BMC Software 97 2
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Grokster 39 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
JDSU - JDS Uniphase 219 2
Flex - Flextronics 89 2
AOL Europe 42 1
Atari IESA - Infogrames Entertainment SA - GT Interactive Software Corp - GoodTimes Home Video 24 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 28 1
Gibson Security 3 1
Temasek Holdings - ST Telemedia - Singapore Technologies Telemedia 20 1
Metrocall 4 1
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
eBay Inc 1640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Walt Disney Company 647 2
Expedia Group 136 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
USA Networks 29 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
Jive Records 2 1
UCLA Health - Harbor–UCLA Medical Center - Jonsson Comprehensive Cancer Center, JCCC 4 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 1
REI - Recreational Equipment 6 1
Global Security 23 1
Mattel 32 1
Rubin Postaer and Associates 1 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Cars.com 6 1
Ashley Madison 8 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Tesla Motors 461 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volvo Cars 262 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Ford 435 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Sony Music Entertainment 161 1
Uber 357 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
United States Office of Personnel Management - Управление кадровой службы США 9 1
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
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SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Verdi 4 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Clone - Клонирование 540 2
Microsoft Windows 16882 5
Apple iOS 8583 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Myspace - социальная сеть 640 2
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 1
Google Trends 24 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Yahoo! Classifieds 2 1
Yahoo! Games 3 1
NeXT - NeXTSTEP OS 8 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPad 4012 1
Apple macOS 2419 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple - App Store 3109 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 800 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Apple iPod 1553 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Baidu 302 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 1
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Taira Kazunari - Тайра Казунари 4 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Vatis Michael - Ватис Майкл 8 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Миронов Андрей 14 1
Соколова Соня 5 1
Junaid Hussain - Джуноид Хусейн 1 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Kalrson Bruce - Карлсон Брюс 3 1
Natta Owen Van - Натта Оуэн Ван 10 1
Смиланец Дмитрий 3 1
Смиланц Дмитрий 3 1
Bajarin Tim - Баджарин Тим 15 1
Coppola Francis Ford - Коппола Фрэнсис Форд 4 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Pursglove Kevin - Парсглов Кевин 14 1
Rakoff Jed - Раков Джед 18 1
Condit Philip - Кондит Филипп 7 1
Котов Роман 4 1
Machulius Kyle - Мачулиус Кайл 2 1
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 1
Vasquez Rafaela - Васкес Рафаэла 1 1
Mansfield Bob - Мансфилд Боб 20 1
Iger Bob - Игер Боб 4 1
Sternbach Eric - Штернбах Эрик 1 1
Griffith Melanie - Гриффит Мелани 4 1
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Monroe Marilyn - Монро Мерилин 5 1
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Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
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Diller Barry - Диллер Барри 14 1
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Дринкман Владимир 4 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
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