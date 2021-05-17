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Marta Unternehmensberatungs GmbH Марта Холдинг Billa Билла Сеть супермаркетов

Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов

17.05.2021 Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой

Фатальная интрижка Билла Гейтса Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) неоднократно звал сотрудниц своей компании на свидание. По информации The New York Times (NYT) он делал это даже после того

13.05.2021 Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии

Распутный Билл Гейтс Раскрыты новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) со своей женой Мелиндой (Melinda Gates). Как пишет New York Post (NYP), одной из причин ухода Мелинды стало пристрастие миллиардера к распутной жизни с порно-шоу, стри
08.10.2019 Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой»

Mastercard, торговая сеть Billa и Райффайзенбанк сообщают о запуске сервиса «Наличные с покупкой». Теперь у покупателей сети супермаркетов Billa в России появилась возможность получать наличные прямо на кассе при
25.10.2018 Райффайзенбанк и Mastercard запустят сервис снятия наличных на кассах магазинов сети «Билла»

Райффайзенбанк и Mastercard приступили к реализации совместного проекта по запуску сервиса снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок в сети супермаркетов «Билла». Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут держатели дебетовых и кредитных карт банков, поддерживающих новый сервис, – достаточно будет оплатить в магазинах сети «Билла

12.05.2015 Торговая сеть Billa начала подключение поставщиков на полную цепочку ЭДО

олную цепочку ORDERS/DESADV/RECADV/INVOIC/ЭСФ и ТОРГ-12», — уточнил Эдуард Кишковский. В планах ТС «Билла» — к концу 2015 г. подключение, как минимум, 50 поставщиков на полную цепочку обмена. В
21.08.2014 Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил 250 тыс. фунтов на разработку сканера отпечатков пальцев для больниц

развивающихся странах. Компания SimPrints представила на конкурс концепцию биометрической регистрации пациентов больниц и получила 250 тыс. фунтов в счет приза плюс дополнительные $150 тыс. от фонда Билла и Мелинды Гейтсов, спонсировавшего конкурс. «Это финансирование дает нам большие возможности, чтобы привлечь новые таланты и ускорить разработку, чтобы мы смогли оптимизировать каждый тех
02.10.2013 Акционеры Microsoft потребовали изгнать Билла Гейтса из руководства

Три крупных акционера Microsoft настаивают на отставке из совета директоров корпорации 57-летнего Билла Гейтса (Bill Gates), который занимает кресло председателя правления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, не называя акционеров поименно, но сообщая, что они ра
26.03.2013 Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на создание презерватива нового поколения, сообщает CNet со ссылкой на официальный сайт органи
25.03.2013 Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на создание презерватива нового поколения, сообщает CNet со ссылкой на официальный сайт. Фонд

25.10.2010 В семье Билла Гейтса ненавидят продукцию Apple

В интервью NY Times жена Билла Гейтса призналась, что в ее семье не пользуются устройствами от Apple. Мелинда Гейтс рассказала, что ни она, ни ее муж, ни ее дети не пользуются ни плеерами, ни ноутбуками от Apple. Когда
27.01.2010 «Акадо Телеком» обеспечил услугами связи сеть супермаркетов «Билла»

Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») сообщила о реализации проекта по предоставлению услуг связи для офиса и магазинов компании «Билла». На сегодняшний день «Акадо Телеком» подключил к интернету 50 расположенных в Москве объектов компании «Билла». В стадии подключения находятся еще 5 строящихся супермаркетов. В да
16.10.2007 Нигерия опасается приезда Билла Гейтса на ПМЖ

Последняя деловая поездка главы корпорации Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) в Африку, связанная, по всей видимости, с деятельностью благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation, не прошла без эксцессов. Власти Нигерии, куда на
03.02.2006 Компьютеры не справляются с налогами Билла Гейтса

Налоги председателя совета директоров Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) подсчитываются Налоговой инспекцией США на специальном отдельном компьютере, заявил самый богатый человек на Земле. «Данные о моих налоговых выплатах в США хранятся на
21.09.2005 Фото дня: сделай как у Билла

Не секрет, что в доме Билла Гейтса на стенах висят картины, которые могут за несколько секунд изменить демонстрируемое изображение. Секрета тут никакого нет – в обрамлении рамок находятся обычные ЖК-дисплеи, которым
11.05.2004 Билла Гейтса оштрафовали на $800 тыс.

антимонопольного процесса против Microsoft, соглашение о внесудебном урегулировании которого было достигнуто в 2002 году. Покупкой акций занимался Cascade Investment LLC - частный инвестиционный фонд Билла Гейтса, представители которого утверждают, что председатель совета директоров Microsoft лично не участвовал в процессе приобретения, а государственные органы не были уведомлены об инвести
11.07.2003 Спамеры эксплуатируют доброе имя Билла Гейтса

ых распространенных «писем счастья», скрытых вирусов-троянов и посланий аферистов на первое место попало рассылаемое по электронной почте письмо, где получателю предлагается часть солидного состоянии Билла Гейтса. Спамерское послание призывает получателя переслать это письмо всем своим знакомым и родственникам, чтобы получить свою долю денег самого богатого человека ИТ-сектора. Это своеобра
22.04.2002 Билла Гейтса приведут к присяге

са в качестве одного из свидетелей со стороны Microsoft - достаточно рискованный шаг для юристов компании. Многие нежелательные комментарии на стадии предварительных слушаний прозвучали именно из уст Билла Гейтса. Он имеет репутацию человека, который легко разочаровывается в собеседнике, если тот плохо разбирается в технических вопросах. Дана Хейтер (Dana Hayter), юрист из Сан-Франциско, сп
27.03.2000 Арестован подросток, укравший информацию о кредитной карте Билла Гейтса

ФБР и уэльской полиции в субботу был арестован 18-летний уэльский подросток, Raphael Gray. Он обвиняется во взломе коммерческих сайтов в результате чего он смог получить информацию о кредитной карте Билла Гейтса. По оценкам ФБР, убыток от деятельности Gray и его неизвестного 18-летнего напарника может превысить $3 млн. Сам Gray свою вину отрицает. Он просто хотел доказать, насколько ненаде
02.03.2000 Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует $350 млн. на нужды образования

Представитель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Тревор Нейлсон, заявил о намерении пожертвовать $350 млн. на нужды образования в течение трех лет. Деньги будут распределены между четырьмя образовательными программами -
21.02.2000 Создатель японской компании Softbank вскоре сможет стать богаче Билла Гейтса

Рост акций японской компании Softbank на 7% в пятницу и на 23% в течение последней недели сможет сделать основателя компании Масайоси Сон (Masayoshi Son) богаче Билла Гейтса (по рыночной стоимости принадлежащих им акций). Масайоси Сон владеет 38,2% акций Softbank общей стоимостью около $70 млрд, в то время как Гейтсу принадлежит доля Microsoft стоимост
01.03.1999 Готовится к выходу новая книга Билла Гейтса

Новая книга главы компании Microsoft Билла Гейтса выйдет в свет 24 марта. Она будет называться "Бизнес со скоростью мысли, или Использование электронной нервной системы". Книга будет содержать разбор некоторых реальных случаев дел
10.02.1999 Доля Билла Гейтса в Microsoft снизилась на 1%

Доля Билла Гейтса в его корпорации Microsoft уменьшилась с сентября на 1%. По данным на конец января, ему принадлежит только 19,8% акций компании. Но даже этот пакет на сегодняшний день оценивается


Публикаций - 173, упоминаний - 174

Marta Unternehmensberatungs GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24701 85
IBM - International Business Machines Corp 9451 15
Intel Corporation 12234 7
Oracle Corporation 6721 7
Google LLC 11851 7
Yahoo! 3698 7
Meta Platforms - Facebook 4447 6
SAP SE 5293 6
Apple Inc 12170 6
Dell EMC 5037 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 5
Amazon Inc - Amazon.com 3019 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 4
8295 3
HP - Hewlett-Packard 3626 3
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group 20 3
HP Inc. 5696 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 3
RealNetworks Products and Services 353 3
МегаФон 9008 2
Vodafone Group 1370 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 2
Крок - Croc 1778 2
X Corp - Twitter 2851 2
Новый диск 956 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
AOL Inc - America Online 1868 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 32
Лента - Сеть розничной торговли 2098 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 4
Альфа-Банк 1782 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
ВкусВилл - Избёнка 160 3
Татнефть 227 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
IKEA - ИКЕА 157 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 3
Berkshire Hathaway 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 2
Фасоль - сеть магазинов 13 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
EPIC Telecom Invest 203 2
Ford Motor 166 2
Cascade Investment 8 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 2
Русский пармезан 2 2
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - M3x.Ru 7 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Byttehnika.Ru - Быттехника.ру 7 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг 4 2
Связной ГК 1372 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 1
Visa International 1952 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 5
Судебная власть - Judicial power 2322 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1142 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 332 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 438 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 65 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 38 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1536 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2768 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7118 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 912 91
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 25
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 11
Allen Paul - Аллен Пол 120 8
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 4
Epstein Jeffrey - Эпштейн Джеффри 8 3
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 3
Dell Michael - Делл Майкл 191 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 152 3
Miller Bill - Миллер Билл 7 3
Сирота Олег 2 2
Иглинская Светлана 2 2
Мальцева Елена 5 2
Рязанова Юлия 12 2
Самойленко Максим 66 2
Arnold Bridgitt - Арнольд Бриджитт 2 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 2
Mulally Alan - Малалли Алан 14 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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