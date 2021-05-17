Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов

Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за секса с коллегой Фатальная интрижка Билла Гейтса Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) неоднократно звал сотрудниц своей компании на свидание. По информации The New York Times (NYT) он делал это даже после того

Американские СМИ: Причины развода Билла Гейтса - это проститутки, стриптизирши и оргии Распутный Билл Гейтс Раскрыты новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) со своей женой Мелиндой (Melinda Gates). Как пишет New York Post (NYP), одной из причин ухода Мелинды стало пристрастие миллиардера к распутной жизни с порно-шоу, стри

Mastercard, Billa и Райффайзенбанк запустили сервис «Наличные с покупкой» Mastercard, торговая сеть Billa и Райффайзенбанк сообщают о запуске сервиса «Наличные с покупкой». Теперь у покупателей сети супермаркетов Billa в России появилась возможность получать наличные прямо на кассе при

Райффайзенбанк и Mastercard запустят сервис снятия наличных на кассах магазинов сети «Билла» Райффайзенбанк и Mastercard приступили к реализации совместного проекта по запуску сервиса снятия наличных на кассах магазинов при оплате покупок в сети супермаркетов «Билла». Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут держатели дебетовых и кредитных карт банков, поддерживающих новый сервис, – достаточно будет оплатить в магазинах сети «Билла

Торговая сеть Billa начала подключение поставщиков на полную цепочку ЭДО олную цепочку ORDERS/DESADV/RECADV/INVOIC/ЭСФ и ТОРГ-12», — уточнил Эдуард Кишковский. В планах ТС «Билла» — к концу 2015 г. подключение, как минимум, 50 поставщиков на полную цепочку обмена. В

Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил 250 тыс. фунтов на разработку сканера отпечатков пальцев для больниц развивающихся странах. Компания SimPrints представила на конкурс концепцию биометрической регистрации пациентов больниц и получила 250 тыс. фунтов в счет приза плюс дополнительные $150 тыс. от фонда Билла и Мелинды Гейтсов, спонсировавшего конкурс. «Это финансирование дает нам большие возможности, чтобы привлечь новые таланты и ускорить разработку, чтобы мы смогли оптимизировать каждый тех

Акционеры Microsoft потребовали изгнать Билла Гейтса из руководства Три крупных акционера Microsoft настаивают на отставке из совета директоров корпорации 57-летнего Билла Гейтса (Bill Gates), который занимает кресло председателя правления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, не называя акционеров поименно, но сообщая, что они ра

Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на создание презерватива нового поколения, сообщает CNet со ссылкой на официальный сайт органи

Фонд Билла Гейтса создаст презерватив нового поколения Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) и его супруги Bill and Melinda Gates Foundation планирует собрать деньги на создание презерватива нового поколения, сообщает CNet со ссылкой на официальный сайт. Фонд

В семье Билла Гейтса ненавидят продукцию Apple В интервью NY Times жена Билла Гейтса призналась, что в ее семье не пользуются устройствами от Apple. Мелинда Гейтс рассказала, что ни она, ни ее муж, ни ее дети не пользуются ни плеерами, ни ноутбуками от Apple. Когда

«Акадо Телеком» обеспечил услугами связи сеть супермаркетов «Билла» Компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком») сообщила о реализации проекта по предоставлению услуг связи для офиса и магазинов компании «Билла». На сегодняшний день «Акадо Телеком» подключил к интернету 50 расположенных в Москве объектов компании «Билла». В стадии подключения находятся еще 5 строящихся супермаркетов. В да

Нигерия опасается приезда Билла Гейтса на ПМЖ Последняя деловая поездка главы корпорации Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) в Африку, связанная, по всей видимости, с деятельностью благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation, не прошла без эксцессов. Власти Нигерии, куда на

Компьютеры не справляются с налогами Билла Гейтса Налоги председателя совета директоров Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) подсчитываются Налоговой инспекцией США на специальном отдельном компьютере, заявил самый богатый человек на Земле. «Данные о моих налоговых выплатах в США хранятся на

Фото дня: сделай как у Билла Не секрет, что в доме Билла Гейтса на стенах висят картины, которые могут за несколько секунд изменить демонстрируемое изображение. Секрета тут никакого нет – в обрамлении рамок находятся обычные ЖК-дисплеи, которым

Билла Гейтса оштрафовали на $800 тыс. антимонопольного процесса против Microsoft, соглашение о внесудебном урегулировании которого было достигнуто в 2002 году. Покупкой акций занимался Cascade Investment LLC - частный инвестиционный фонд Билла Гейтса, представители которого утверждают, что председатель совета директоров Microsoft лично не участвовал в процессе приобретения, а государственные органы не были уведомлены об инвести

Спамеры эксплуатируют доброе имя Билла Гейтса ых распространенных «писем счастья», скрытых вирусов-троянов и посланий аферистов на первое место попало рассылаемое по электронной почте письмо, где получателю предлагается часть солидного состоянии Билла Гейтса. Спамерское послание призывает получателя переслать это письмо всем своим знакомым и родственникам, чтобы получить свою долю денег самого богатого человека ИТ-сектора. Это своеобра

Билла Гейтса приведут к присяге са в качестве одного из свидетелей со стороны Microsoft - достаточно рискованный шаг для юристов компании. Многие нежелательные комментарии на стадии предварительных слушаний прозвучали именно из уст Билла Гейтса. Он имеет репутацию человека, который легко разочаровывается в собеседнике, если тот плохо разбирается в технических вопросах. Дана Хейтер (Dana Hayter), юрист из Сан-Франциско, сп

Арестован подросток, укравший информацию о кредитной карте Билла Гейтса ФБР и уэльской полиции в субботу был арестован 18-летний уэльский подросток, Raphael Gray. Он обвиняется во взломе коммерческих сайтов в результате чего он смог получить информацию о кредитной карте Билла Гейтса. По оценкам ФБР, убыток от деятельности Gray и его неизвестного 18-летнего напарника может превысить $3 млн. Сам Gray свою вину отрицает. Он просто хотел доказать, насколько ненаде

Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует $350 млн. на нужды образования Представитель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Тревор Нейлсон, заявил о намерении пожертвовать $350 млн. на нужды образования в течение трех лет. Деньги будут распределены между четырьмя образовательными программами -

Создатель японской компании Softbank вскоре сможет стать богаче Билла Гейтса Рост акций японской компании Softbank на 7% в пятницу и на 23% в течение последней недели сможет сделать основателя компании Масайоси Сон (Masayoshi Son) богаче Билла Гейтса (по рыночной стоимости принадлежащих им акций). Масайоси Сон владеет 38,2% акций Softbank общей стоимостью около $70 млрд, в то время как Гейтсу принадлежит доля Microsoft стоимост

Готовится к выходу новая книга Билла Гейтса Новая книга главы компании Microsoft Билла Гейтса выйдет в свет 24 марта. Она будет называться "Бизнес со скоростью мысли, или Использование электронной нервной системы". Книга будет содержать разбор некоторых реальных случаев дел