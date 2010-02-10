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США Айова
СОБЫТИЯ
|10.02.2010
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Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек
30 января 2010 года Комиссия по азартным играм Айовы (Iowa Racing and Gaming Commission), регулирующая деятельность игровых заведений и букмекерских контор в штате, впервые сообщила об инциденте информационной безопасности, вследствие котор
|17.10.2007
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Свежая «студенческая» утечка в университете штата Айова
В университете штата Айова (University of Iowa) произошла утечка данных. Ноутбук ассистента вуза Туомаса Маннинена (Tuomas Manninen) был украден из его квартиры. На компьютере содержались сведения об учебе 184 студ
|04.09.2007
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Жители Айовы отсудили у Microsoft 179,95 млн.
Окружной судья графства Полк штата Айова Скотт Розенберг (Scott Rosenberg) одобрил мировое соглашение, предложенное Microsoft в апреле 2007 г., о выдаче покупателям DOS, Windows и Office в период с 18 мая 1994 г. по 30 июня 2006
|19.04.2007
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Жители Айовы победили Microsoft
В среду Microsoft заключила внесудебное соглашение об урегулировании группового иска жителей штата Айова, США. Компания выплатит $179,5 млн покупателям некоторых продуктов Microsoft с 1994 по 2006 годы. Истцы утверждали, что компания, используя своё монопольное положение на рынке, продавала
|30.08.2006
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Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт
ре $79,9 тыс. За курьезным контекстом новости скрывается серьезная задача, решаемая энтузиастами из Айовы - новые технологии очистки спиртосодержащих жидкостей, отрабатываемые ими, позволят сущ
|30.08.2006
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Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт
ре $79,9 тыс. За курьезным контекстом новости скрывается серьезная задача, решаемая энтузиастами из Айовы - новые технологии очистки спиртосодержащих жидкостей, отрабатываемые ими, позволят сущ
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