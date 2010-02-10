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США Айова

США - Айова

СОБЫТИЯ


10.02.2010 Утечка в Комиссии по азартным играм Айовы: скомпрометированы данные 80 тыс. человек

30 января 2010 года Комиссия по азартным играм Айовы (Iowa Racing and Gaming Commission), регулирующая деятельность игровых заведений и букмекерских контор в штате, впервые сообщила об инциденте информационной безопасности, вследствие котор
17.10.2007 Свежая «студенческая» утечка в университете штата Айова

В университете штата Айова (University of Iowa) произошла утечка данных. Ноутбук ассистента вуза Туомаса Маннинена (Tuomas Manninen) был украден из его квартиры. На компьютере содержались сведения об учебе 184 студ
04.09.2007 Жители Айовы отсудили у Microsoft 179,95 млн.

Окружной судья графства Полк штата Айова Скотт Розенберг (Scott Rosenberg) одобрил мировое соглашение, предложенное Microsoft в апреле 2007 г., о выдаче покупателям DOS, Windows и Office в период с 18 мая 1994 г. по 30 июня 2006
19.04.2007 Жители Айовы победили Microsoft

В среду Microsoft заключила внесудебное соглашение об урегулировании группового иска жителей штата Айова, США. Компания выплатит $179,5 млн покупателям некоторых продуктов Microsoft с 1994 по 2006 годы. Истцы утверждали, что компания, используя своё монопольное положение на рынке, продавала

30.08.2006 Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт

ре $79,9 тыс. За курьезным контекстом новости скрывается серьезная задача, решаемая энтузиастами из Айовы - новые технологии очистки спиртосодержащих жидкостей, отрабатываемые ими, позволят сущ
30.08.2006 Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт

ре $79,9 тыс. За курьезным контекстом новости скрывается серьезная задача, решаемая энтузиастами из Айовы - новые технологии очистки спиртосодержащих жидкостей, отрабатываемые ими, позволят сущ

Публикаций - 129, упоминаний - 142

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
Google LLC 12690 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
RealNetworks Products and Services 355 5
U.S. Department of Energy - Ames National Laboratory - Эймсская лаборатория - Лаборатория Эймса министерства энергетики США 11 4
Intel Corporation 12811 4
9594 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
AT&T Inc 1726 4
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
Oracle Corporation 7074 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Lenovo Motorola 3566 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
Elbit Systems 25 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
AT&T Mobility - Alltel Wireles - Alltel Communications 43 1
ES&S - Election Systems & Software 3 1
Living PlanIT 2 1
BSC-CNS - Barcelona Supercomputing Cente - Centro Nacional de Supercomputación - Барселонский суперкомпьютерный центр 7 1
Hart InterCivic 3 1
AT&T - TeleCorp PCS 8 1
Dogus Teknoloji 1 1
Western Wireless 22 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Cargill 12 1
WTW - Willis Towers Watson 3 1
PlanIT Valley 2 1
Carlyle Group 24 1
Романов Двор БЦ 11 1
Acciona - Nordex 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Walt Disney Company 647 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Sequoia Capital 115 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Nike 195 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Meta Group 54 1
Судебная власть - Judicial power 2500 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Iowa DOT - Iowa Department of Transportation - Департамент транспорта штата Айова 2 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Iowa Racing and Gaming Commission - Комиссия по азартным играм Айовы 1 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
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CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 1
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Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 7
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Miller Tom - Миллер Том 3 3
Lin Victor - Лин Виктор 3 3
Desler Jim - Деслер Джим 17 3
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Kramer Robert - Крамер Роберт 4 3
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 2
Grewell David - Грэвелл Дэвид 2 2
Conlin Roxanne - Конлин Роксана 2 2
Mallarino Antonio - Малларино Антонио 2 2
Miller Tim - Миллер Тим 9 2
Bianchini Agustin - Бьянкини Агустин 2 2
Langleben Daniel - Ланглебен Дэниел 4 2
Freedman Louis - Фридман Луис 5 2
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
Kerry John - Керри Джон 6 2
Dean Howard - Дин Говард 3 2
Farwell Lawrence - Фавелл Лоренс 2 2
Davidson Beverly - Дэвидсон Беверли 2 2
Soukoulis Costas - Соукоулис Костас 2 2
Kozel Jacek - Козел Джасек 2 2
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Friedman Louis - Фрайдмен Луи 6 2
Kuney Steven - Кани Стив 3 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Зенкин Денис 263 2
Пономарев Тарас 29 1
Ференец Вадим 29 1
Мартиросян Самвел 16 1
Шульман Александр 8 1
Sessions Jeff - Сешшенс Джефф 2 1
Stanton Emmett - Стантон Эмметт 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 88
США - Калифорния 4829 33
США - Флорида 786 23
США - Миннесота 198 23
США - Коннектикут 172 21
США - Массачусетс 517 20
США - Юта 198 19
США - Миссури - Канзас-Сити 107 19
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
США - Западная Виргиния 45 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 8
Канада 5082 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
США - Техас 1048 6
США - Колорадо 385 6
США - Висконсин 118 6
США - Небраска 39 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
США - Аризона 549 5
США - Иллинойс 340 5
США - Мичиган 274 5
США - Кентукки 83 4
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Ирландия - Республика 1051 4
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 4
Колумбия - Республика 551 4
США - Орегон 255 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
США - Невада 214 4
США - Мэриленд 299 4
США - Луизиана 110 4
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